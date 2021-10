Vivienda

Préstamos y Créditos

Cómo prestar dinero a un amigo o familiar de forma legal

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Alguna vez te han pedido dinero o necesitas dar unos miles de euros a un hijo? Si quieres dejar dinero prestado a amigos o familiares de forma legal y con garantías de recuperarlo, en este artículo te contamos cómo hacerlo. Tanto si eres el que tiene que pedir dinero o el que lo va a prestar, con la fórmula que te contamos en este artículo tendrás toda la seguridad del mundo para hacerlo legalmente y asegurándote de que quedaréis en paz y no habrá consecuencias legales.

De forma legal

Para empezar tenemos que dejar claro que dejar dinero a un amigo o a un familiar o que nos lo presten no implica hacer las cosas mal. Podemos hacerlo de forma legal. Con sus impuestos y con el conocimiento de Hacienda.

La única diferencia siguiendo esta fórmula entre deberlo a un conocido o a un banco es la tranquilidad y confianza que puede generarnos. Además una de las grandes ventajas de realizar este tipo de acuerdos con conocidos es que los intereses y los plazos de devolución suelen ser menores que si lo gestionamos con un banco.

Paso a paso

Sí, existe un método legal para poder realizar préstamos entre particulares sin ningún tipo de intervención del banco. El funcionamiento es el mismo que un préstamo con un banco: Se trata de un acuerdo entre dos particulares en este caso, en el que uno solicita una cantidad de euros al otro bajo el compromiso de devolverlo en un plazo determinado y con un interés previamente acordado.

PASO 1: Seguridad y confianza

Mezclar temas económicos con parientes no siempre sale bien. Por eso el primer paso que debemos plantearnos en esta situación es la confianza que nos genera la persona que nos ha pedido el dinero o a quién se lo hemos pedido.

Lo siguiente es analizar el motivo por el que solicitamos o nos lo solicitan. ¿Es una necesidad mayor o un capricho? Debemos conocer muy bien a la persona con la que nos vamos a meter en este trámite y asegurarnos de que si lo hacemos es por una causa de fuerza mayor o al menos, de primera necesidad.

PASO 2: Contrato

Dejarse unos cientos de euros entre conocidos no es como dar la paga a tu hijo. Es un trámite que debe hacerse bien y bajo la ley para luego no tener sorpresas desagradables con Hacienda. Por eso tenemos que elaborar un contrato.

En este documento tiene que aparecer todo lo relacionado con el préstamo que habéis acordado así como sus condiciones. Los datos que deben aparecer de forma obligatoria en este documento legal son los siguientes:

Los datos identificativos de ambas partes que incluyen el DNI, nombre completo, estado civil, dirección y localidad. Indicar de forma clara quién es el que presta el dinero y quién lo recibe.

El importe del préstamo, así como la finalidad.

Debe aparecer la forma de pago, si en mano, por transferencia bancaria o por talonario.

Cómo va a producirse la devolución. Plazos y forma, si de golpe o a plazos.

Puedes crear intereses o no. Este punto debe quedar registrado de forma clara puesto que de cara a Hacienda es imprescindible dejarlo claro. Si no se especifica Hacienda considerará que devenga intereses y te hará tributarlos.

Este punto debe quedar registrado de forma clara puesto que de cara a Hacienda es imprescindible dejarlo claro. Si no se especifica Hacienda considerará que devenga intereses y te hará tributarlos. Debe aparecer el lugar donde se realiza el préstamo así como la fecha en la que se realiza.

Cláusulas adicionales para supuestas alternativas en caso de incumplimiento.

El acuerdo tendrá validez y será completamente legal una vez sea firmado por ambas partes. Si quieres, puedes llevarlo ante notario para elevarlo a categoría de escrito público.

A continuación te dejamos dos modelos distintos de contratos, uno con intereses y otro sin ellos.

Modelo contrato de préstamo entre particulares sin intereses en imágenes

Modelo contrato de préstamo entre particulares con intereses en imágenes



Estos documentos que se muestran en imágenes no son estándar ni únicos puesto que el modelo de contrato final depende de cada situación y por tanto puede haber variaciones. Las de arriba son imágenes a modo de ejemplo de cada uno de ellos.

PASO 3: Formulario Hacienda

Una vez elaborado y firmado el contrario tendrás que llevarlo a Hacienda y completar un formulario, en concreto, rellenar el modelo 600 Hacienda. El formulario de la Liquidación del Impuesto de transmisiones patrimoniales por parte de la persona que va a recibirlo. Debe presentarlo en la oficina liquidadora a la que pertenezca su domicilio.

Si quieres cumplimentar de forma electrónica el modelo 600 de Hacienda, pincha aquí. Puedes acceder con o sin certificado o DNI electrónico. Si quieres descargártelo, pincha este enlace.

Debe hacerlo en un plazo de un mes desde que se ha producido la fecha del contrato.

En este caso no tienes que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Por qué hay que hacerlo por vía legal

Si Hacienda se percata de que hemos sacado grandes cantidades de dinero pero no hemos declarado por escrito que esté dirigido a un préstamo, es decir, si no hemos hecho un contrato, posiblemente considere que se trate de una donación.

Las donaciones son diferentes a los préstamos entre particulares. En primer lugar porque si realizas una donación tienes que abonar el Impuesto de Sucesiones y donaciones.

En caso de no hacerlo y de Hacienda descubrir que has intentado encubrirlo, te va a fiscalizar el dinero y va a hacer que tengas obligación de tributarlo.

Cómo prestar dinero a un amigo o familiar de forma legal was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo prestar dinero a un amigo o familiar de forma legal, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.