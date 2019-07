Vivienda Razones para comprar un piso en la costa alicantina

Tras la recuperación que está experimentando el mercado inmobiliario, cada vez más gente contempla la opción de comprar una segunda vivienda vacacional. Este “renacer” del sector inmobiliario ha sido más acusado en determinadas zonas: destacan las grandes ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, y las provincias costeras como Almería o Alicante. De hecho, el repunte económico que ha vivido la Comunidad Valenciana en los últimos años sigue en auge.

La consolidación del sector turístico ha sido una de las grandes ventajas para el mercado inmobiliario en España. En concreto, beneficia a aquellos vendedores que dispongan de pisos en venta en la provincia de Alicante, puesto que cuenta con algunos de los municipios más demandados por los inversores extranjeros, debido a que han encontrado su enclave vacacional ideal en la Costa Blanca. Pero no solo adquieren residencias los extranjeros, sino que Alicante concentra la mayoría de operaciones del mercado inmobiliario español también por parte de compradores nacionales. De esta manera, invertir en vivienda en esta región se ha convertido en una alternativa muy atractiva por diferentes motivos.

Moderación en los precios del mercado inmobiliario

Según la temporada y el lugar (por ejemplo, Costa Garraf es la zona más cara), el precio de los activos inmobiliarios puede haber sufrido algún incremento, pero va a depender considerablemente de la zona que se elija. Esta es una buena noticia para el comprador ya que el proceso de compraventa debe realizarse con altas dosis de paciencia. Además, los pisos más rentables se han localizado en la Costa Valenciana.

Calidad de vida asegurada

La playa, el clima, la calidad de vida, la gastronomía… son solo algunos de los grandes reclamos de la costa valenciana. La finalidad de una segunda residencia puede ser variada: para pasar una merecida jubilación, las vacaciones de verano con la familia, para alquilar y sacar beneficios o, sencillamente, para experimentar un año sabático tranquilo alejado de grandes urbes. Por ejemplo, el Cabo de Huertas, una zona en las afueras de Alicante, es una de las más demandadas para aquellos que buscan intimidad y calma a la hora de comprar una vivienda en la playa.

Amplia oferta en el mercado

El interesado debe estar alerta ante oportunidades únicas del sector inmobiliario español. Para ello, basta con dirigirse a los principales portales online de las empresas de gestión. Uno de los portales donde hay una mayor oferta de activos inmobiliarios es la web de Haya Real Estate, donde un útil buscador por criterios conduce a la información e imágenes de los activos en venta.

Si tu objetivo es la compra de una casa en Alicante te recomendamos que sigas este enlace hacia pisos en venta en Alicante para comprobar las numerosas promociones disponibles actualmente en esta región costera.

Ejemplos

Encontramos un piso en Alicante ciudad por 88.245 euros que consta de 3 habitaciones y 2 baños. En este piso de oferta, el comprador se ahorra 22.526 euros. Ref. 6788912.

Uno de los municipios más bellos de la costa alicantina es Altea. En haya, encontramos un precioso chalet por 559.000 euro, con más de 400 metros cuadrados, que ha sufrido una rebaja del 29%. Ref. 97910.

En resumen, existen oportunidades de inversión para todos los públicos. Solo hay que ser tenaz y tener claro qué vivienda queremos, dónde la queremos y cuál será su finalidad.

