Remedios naturales y posturas de yoga para aliviar las piernas hinchadas

de Jessica Pascual

¿Notas que se te hinchan las piernas cuando llega el calor? Si con el aumento de las temperaturas notas que tus piernas retienen más líquido de lo normal y se agrandan, te vamos a explicar cómo acabar con esta molestia de una vez por todas. En este artículo te detallamos cuáles son los mejores remedios naturales y posturas de yoga para aliviar las piernas hinchadas y que puedes realizar de forma diaria en tu casa en unos minutos.

Causas de las piernas hinchadas

Lo primero que debes saber es que tener las piernas y tobillos hinchados es algo normal que afecta a muchas mujeres, sobre todo a las embarazadas. Este aumento de tamaño se produce sobre todo en épocas de mayor calor debido a que los capilares de la piel se dilatan y retienen más cantidad de sangre. Esto provoca que la circulación se ralentice y se produzca una retención de líquidos en esa zona.

Pero el calor no es la única causa de esta dolencia, sino que puede aparecer por otros motivos:

Estrés

Cambios hormonales a causa del embarazo, menstruación o menopausia

Por usar ropa demasiado ajustada

Por tener sobrepeso

Varices

Por algún trastorno del metabolismo

Por el consumo de algunos medicamentos que dificulten la circulación

Por pasar mucho tiempo sentado

Retención de líquidos

Por norma general todas estas causas tienen fácil solución. Basta con poner en práctica algunos ejercicios y adoptar hábitos saludables para reducir los síntomas de las piernas hinchadas. Pero no siempre es así. En ocasiones esta inflamación puede ser consecuencia de alguna enfermedad grave relacionada con problemas cardiacos o renales. Así que si además de las piernas hinchadas notas otros síntomas físicos, te recomendamos que acudas a tu médico para que pueda hacerte un diagnóstico.

Ejercicios para reducir la inflamación de piernas

Si la hinchazón de las piernas es a causa de la retención de líquidos por una mala circulación, lo mejor que puedes hacer para aliviar el dolor y reducir esta sensación es moverte. Puedes andar, practicar deporte, montar en bicicleta o practicar cualquier actividad que implique un esfuerzo y movimiento de las piernas.

Las molestias provocadas por las piernas hinchadas se incrementan si tienes un trabajo en el que debes estar mucho tiempo de pie en una misma postura. Para paliar el dolor en estos casos, te recomendamos que intentes cambiar de posición en la medida de lo posible. Puedes ponerte de puntillas o dar algún pequeño salto para incentivar el movimiento de las piernas y potenciar la circulación de la sangre.

Además de moverte, si sigues teniendo molestias puedes colocarte en las siguientes posturas para favorecer que la sangre llegue hasta el corazón y reducir la sensación de pesadez en las piernas:

Siéntate y levanta las piernas por encima de la altura del corazón . Te ayudará a que la sangre fluya desde las piernas hacia el corazón.

. Te ayudará a que la sangre fluya desde las piernas hacia el corazón. También puedes tumbarte en el suelo y levantar las piernas por encima de la cabeza. El objetivo es el mismo que en el ejercicio anterior.

Remedios naturales para aliviar la sensación de hinchazón

Algunos de los trucos caseros que puedes poner en práctica para reducir y aliviar la sensación de esta hinchazón son:

Hacer baños de contraste de agua fría y caliente para potenciar el movimiento de la sangre en la zona de las piernas

Tomar infusiones diuréticas que actúen en contra de la retención de líquidos

Masajearte con aloe vera. Esta crema tiene un gran efecto antinflamatorio que te aliviará el dolor y conseguirá reducir la hinchazón

Beber agua de forma constante

Reducir la cantidad de sal en las comidas porque este ingrediente potencia la retención de líquidos

Si tienes las piernas o los tobillos hinchados, evita el uso de ropa y de zapatos ajustados

Puedes darte masajes con geles fríos para estimular el movimiento de la sangre en la zona

Posturas de yoga para aliviar las piernas hinchadas

Las cinco posturas que detallamos a continuación se centran en el estiramiento de las piernas y las caderas para fomentar la circulación y aliviar la sensación de pesadez. “La práctica suave de ejercicio es una buena alternativa para aliviar esa sensación de carga en las piernas y recuperar su ligereza”, explica la instructora deportiva Katia Muñoz Olmo, del Hotel Royal Hideaway de Sancti Petri, en Cádiz.

Así que si tienes las piernas hinchadas, puedes poner en práctica estos cinco ejercicios de forma diaria porque te van a ayudar a desinflamar la zona y a calmar el cansancio acumulado en las piernas.

Postura del ojo del agua

La postura del ojo del agua o Sucirandhrasana es el mejor ejercicio de yoga para fomentar la circulación de las piernas. Para hacerla tienes que tumbarte boca arriba y flexionar las rodillas con los pies apoyados en el suelo.

Después, cruza el tobillo derecho y colócalo encima del muslo izquierdo. Cuando estés en esta posición, lleva las dos piernas en esa misma postura hacia tu pecho. Tienes que acercarlas lo máximo posible porque tienes que meter uno de tus brazos por el agujero que hay entre tus dos piernas. Con el brazo que has metido entre las piernas coge el muslo izquierdo y respira de forma profunda cinco veces. Después repite el movimiento hacia el otro lado.

Postura de las piernas en alto

La postura de las piernas en alto o Viparita Karani es perfecta para combatir la retención de líquidos y la pesadez en las piernas. Para hacer esta postura tienes que tumbarte en el suelo o en una colchoneta, levantar las piernas y apoyarlas en la pared. Levanta la cadera y la parte inferior de la espalda y ponte un cojín o taburete acolchado debajo. La clave de este ejercicio es tener las piernas rectas y en alto apoyadas contra una superficie para favorecer la circulación. Mantén la posición durante uno o dos minutos.

Postura del perro

La postura del perro o Adho Mukha Svanasana consiste en colocarte en cuatro apoyos (las dos manos y las dos rodillas). Después, adelanta las manos hasta que pasen la altura de los hombros y abre las piernas hasta que queden más abiertas que el ancho de la cadera. Ahora, haz fuerza y empuja el suelo con las manos a la vez que levantas la zona de la pelvis y llevas todo el peso de tu cuerpo hacia atrás.

Para conseguir la postura correcta tienes que estar con los brazos totalmente estirados y la espalda y el culo deben estar inclinados hacia arriba. Por último, extiende las piernas dirigiendo los talones hacia el suelo todo lo que puedas. Mantente en esta posición durante aproximadamente cinco respiraciones.

Postura de la guirnalda

Para hacer la postura de la guirnalda o Malasana tienes que ponerte de pie y colocar los pies ligeramente más separados que el ancho de tus caderas. Los dedos de los pies tienen que mirar levemente hacia fuera.

Ahora, dobla tus rodillas todo lo que puedas hasta que tu cadera esté lo más cerca del suelo posible. Cuando estés en esta posición, coloca las manos en el centro del corazón y apoya los codos en el interior de tus rodillas. Una vez estés en este punto, presiona las rodillas con los codos para incentivar la apertura de la cadera y extender la espalda. Permanece en esta postura entre 30 segundos y un minuto.

Postura del gran ángulo

Para hacer la postura del gran ángulo o Prasarita Padottasana tienes que ponerte de pie y dar un paso lateral para separar las piernas todo lo que puedas. Cuando tengas las piernas en ángulo y los talones más hacia fuera que las puntas de los dedos, empieza a inclinar el tronco superior hacia delante.

Con la cadera en 90 grados y la espalda recta, mira al frente y coge aire. Suéltalo mientras bajas la cabeza y relajas el cuello. Apoya las manos en el suelo alineándolas con los pies y acerca lo máximo posible la coronilla al suelo.

