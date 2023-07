Vivienda

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 23 de julio pueden hacerlo por diferentes vías. De manera presencial, acudiendo el domingo al colegio electoral específico que corresponde, o a través del voto por correo.

¿Pero, hay que llevar algún documento o papel para poder votar? Sí. En cualquiera de las dos opciones para ejercer el derecho a sufragio es imprescindible que el elector se identifique con algún tipo de documento oficial, ya sea el DNI, carnet de conducir, pasaporte o tarjeta de residente. ¿Y qué pasa si tengo el DNI caducado? ¿No puedo votar? Si no te has dado cuenta de que ha finalizado el periodo de vigencia de este documento a pocos días de la celebración de los comicios, en esta guía te explicamos si puedes votar o no con él y las alternativas disponibles.

¿Puedo votar si tengo el DNI caducado?

Sí. La legislación española permite que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto aunque tengan el Documento Nacional de Identidad caducado. Este es un documento que se solicita para llevar un control de quién ha votado durante la jornada y evitar que un mismo ciudadano pueda ejercer en varias ocasiones su voto.

Motivo por el que no importa que el DNI esté caducado, puesto que solamente es necesario conocer el nombre y apellidos del ciudadano para incluirlo en el registro que se lleva a cabo durante la jornada electoral.

Cómo puedo votar si he perdido el DNI

Situación distinta es aquella en la que un ciudadano no localiza el DNI el día de la celebración de las elecciones. En este caso, sin el documento, a priori, no es posible votar. En este caso, hay que recurrir a otros documentos que permitan verificar la identidad de los ciudadanos.

Es decir, que ante una pérdida o robo del DNI, el ciudadano puede ir a ejercer su derecho a voto con el carnet de conducir o el pasaporte, estén en vigencia o caducados.

¿Puedo votar con una fotocopia del DNI?

Por otra parte, si ante la pérdida del documento original te has planteado presentar una copia del DNI para ir a votar, te adelantamos que esto no es posible. Es decir, que desde la mesa electoral no pueden dejarte emitir tu voto si llevas una fotocopia del DNI en lugar del original.

Además, para que el método de verificación de identidad pueda ser válido, el documento presentado debe contener, además de los datos personales, una fotografía del ciudadano.

