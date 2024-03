Trabajos

Trabajadores y Jefes

¿Se pueden juntar los días de vacaciones con los de asuntos propios?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Un trabajador puede alargar sus vacaciones con los días de asuntos propios? Depende de cada caso. Porque las empresas que cuentan en sus convenios colectivos con la posibilidad de que sus empleados disfruten de días de asuntos propios, pueden establecer algunas limitaciones o restricciones en la forma en la que pueden disfrutarse. Como, por ejemplo, indicar que no pueden cogerse justo antes o después de un día festivo o de un puente fijado en el calendario laboral. Aunque también es posible que la empresa no establezca ninguna norma al respecto de cuándo pueden disfrutarse estos días y los trabajadores puedan hacer uso de ellos de forma libre.

En qué casos pueden cogerse los días de vacaciones y asuntos propios

Siempre que el convenio colectivo de la empresa no lo prohíba de forma expresa. Aunque hay una serie de condiciones a tener en cuenta antes de juntar estos días para alargar los periodos de descanso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la normativa establece que todos los empleados tienen derecho a disfrutar de un total de 22 días laborales al año de vacaciones. Unas jornadas que son retribuidas y que no pueden sustituirse por una prestación económica. Por el contrario, los días de asuntos propios no son un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, sino una posibilidad que pueden incorporar las empresas en sus convenios colectivos.

¿Merece la pena usar los días de asuntos propios para estirar las vacaciones?

Depende. En el caso de que la empresa permita a sus trabajadores disfrutar de días de asuntos propios, otra de las cuestiones a tener en mente es que estos no suelen ser retribuidos. Esto significa que la empresa descuenta la parte proporcional del sueldo a los trabajadores tras cogerse estos días. Por tanto, quienes opten por juntar días de vacaciones y asuntos propios, verán una reducción de su sueldo proporcional en la nómina de ese mes.

Cómo saber si puedo usar días de asuntos propios como vacaciones

¿Se pueden usar los días de asuntos propios para alargar las vacaciones? Para conocer la respuesta, cada trabajador debe acudir al convenio colectivo de su compañía. Para empezar, porque no todos los trabajadores disponen de días de asuntos propios. Este es un derecho que tienen algunos empleados, pero que no es obligatorio.

Por otra parte, porque en cada documento privado y normativa de las empresas, debe regularse, en el caso de existir, cómo y cuándo pueden cogerse estos días de permiso. Por ello, en este documento pueden fijarse determinadas limitaciones en la forma en la que pueden disfrutarse estos días. O de si es posible cogerlos en días previos o justo después de los puentes o festivos marcados en el calendario laboral.