Cómo calcular los días de vacaciones que te corresponden en el trabajo

¿Has empezado en un nuevo trabajo y quieres saber cuántos días de vacaciones te corresponden? Tanto si has firmado un contrato por un mes, como si eres indefinido, tienes derecho a disfrutar de unos días de vacaciones retribuidas. Este es un derecho regulado en el Estatuto de los Trabajadores inherente a todos los empleados.

En esta guía te explicamos cómo calcular cuántos días de vacaciones te corresponden en función del tiempo que lleves trabajando. Aunque si lo que quieres saber es si pierdes los días de vacaciones que no has disfrutado, te damos todos los detalles en esta otra información.

Cuántos días de vacaciones le pertenecen a un trabajador

Antes de saber cuántos días te pertenecen según el tiempo trabajado, hay que tener en cuenta la norma general. El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 38 que cada empleado debe disfrutar de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidos por año completo trabajado.

Recuerda que no es lo mismo días naturales que días hábiles. Los primeros incluyen los festivos y fines de semana y los segundos no. Es decir, que en esos 30 días de vacaciones detallados en el Estatuto también se incluyen los días no laborables.

Entonces, ¿cuántos días puede disfrutar un trabajador de vacaciones por año trabajado? Si nos referimos a los días hábiles, a los que se trabaja y que una persona se puede coger libres, cada empleado puede disfrutar de un máximo de 22 días hábiles.

Por tanto, tengas un contrato temporal o indefinido, tienes derecho a disfrutar de un total de 22 días hábiles de trabajo como vacaciones. Estos 22 días pueden disfrutarse de forma continuada, de golpe, si la empresa no establece lo contrario en el convenio o distribuir los días. Una parte en verano, otra en invierno, otra en primavera, etcétera.

Cómo calcular las vacaciones

Hacer el cálculo de las vacaciones que te pertenecen es muy sencillo. La regla es la siguiente:

Si un trabajador tiene derecho a disfrutar de 22 días hábiles al año en 12 meses, esto quiere decir que, por cada mes, le corresponden un total de 2,5 días. Esta cifra es el resultado de dividir 22 días hábiles entre los 12 meses del año.

Por tanto, para saber cuántos días de vacaciones te pertenece, debes multiplicar 2,5 por el número de meses que lleves trabajados en una misma empresa.

Si, por ejemplo, firmas un contrato el día 1 de julio y finalizas el 1 de septiembre , has trabajado un total de dos meses. Por este tiempo, la empresa debe darte un total de 5 días de vacaciones en ese periodo .

, has trabajado un total de dos meses. Por este tiempo, la empresa debe darte un total de . Un empleado que ha empezado a trabajar el día 1 de septiembre de un año y continúa con ese contrato en enero del año siguiente, debe disfrutar antes de que finalice el primer año el periodo de vacaciones que le corresponde. De septiembre a diciembre hay cuatro meses. 2,5 días de vacaciones por 4 meses es igual a 10 días de vacaciones . Este periodo debe disfrutarlo antes de que se acabe el año.

. Este periodo debe disfrutarlo antes de que se acabe el año. Los empleados que son fijos en una empresa y trabajan de manera continuada de enero de diciembre, tienen derecho a disfrutar de 22 días hábiles de vacaciones.

¿Mi empresa puede darme más días de vacaciones?

Sí. La norma señala que el número de días anuales de vacaciones puede fijarse en cada convenio colectivo o contrato individual, siempre que sea para mejorar estas condiciones. Es decir, que una empresa puede fijar que sus empleados disfruten más de 30 días naturales por año, pero en ningún caso puede ser menor a este periodo.

Las compañías siempre pueden introducir modificaciones o condiciones extra en el derecho de los trabajadores a las vacaciones, pero nunca pueden empeorar o quitar derechos que aparezcan regulados en el Estatuto de los Trabajadores.

Derecho de la libre elección de las vacaciones de los trabajadores

Este periodo de vacaciones debe ser fruto del acuerdo entre empresario y trabajador, en función de lo establecido en los convenios colectivos. Además, en este documento deben reflejarse, en el caso de que las hubiera, las condiciones especiales que tiene que asumir el trabajador sobre este periodo. Si hubiera disconformidad entre las partes, la decisión final recaerá en la jurisdicción social.

Regulación de los días de vacaciones en las empresas

Muchas empresas permiten a sus trabajadores que decidan cuándo quieren disfrutar de sus vacaciones. En estos casos, bajo previo aviso a la empresa, pueden cogerse los días que le corresponden en cualquier momento del año y distribuirse las vacaciones como prefiera.

Pero no siempre es así. Hay empresas que tienen convenios pactados en los que los turnos de vacaciones rotan. Y cada año los trabajadores tienen que irse de vacaciones en las semanas asignadas por la empresa. En este caso, si la empresa marca las vacaciones, debe avisar a los empleados con, al menos, dos meses de antelación a la fecha.

Vacaciones de trabajadores con jornada reducida

Los empleados que tengan contratos con jornada parcial o reducción de jornada también tienen derecho a disfrutar de los mismos días de vacaciones que un trabajador a jornada completa.

Cuándo empiezan a contar las vacaciones

Los días de vacaciones siempre empiezan a contar en un día laborable y nunca en un festivo. Hay que tener en cuenta que en España los sábados también son días laborables.

¿Las vacaciones de los trabajadores son retribuidas?

Sí. El sueldo de un trabajador no varía si un mes disfruta de varios días de vacaciones. Este periodo está recogido en el Estatuto de los Trabajadores como días retribuidos (pagados) por la empresa.

