Sabías Que...

Salud

Test de antígenos en farmacias: Precios y cómo se usan para no tirar el dinero tras una prueba fallida

NOTICIA de de Jessica Pascual

El Gobierno da luz verde desde el martes 20 de julio de 2021 a la venta de test de antígenos en las farmacias sin receta. Con esta medida, se pretende reforzar la capacidad para detectar nuevos contagios por coronavirus y tomar las medidas preventivas necesarias para controlar la expansión del virus.

Estos test de autodiagnóstico son rápidos y sencillos de utilizar. En este artículo te detallamos los precios y cómo se usan para no tirar el dinero tras una prueba fallida.

Dónde comprar un test de antígenos

Con esta nueva norma, que regula la venta al público y publicidad de estos productos sanitarios, los test de autodiagnóstico de la Covid-19 pasan a tener la misma consideración que una prueba de embarazo. Por ello, todas las personas que quieran salir de dudas ante posibles síntomas o casos sospechosos de contagio, podrán adquirir estos test de antígenos en cualquier farmacia de España.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda a la población que compre estos test únicamente en estos establecimientos para asegurarse de que están adquiriendo productos homologados y de calidad.

Cuánto cuestan

Los test de antígenos para el autodiagnóstico están exentos de IVA, aunque el precio de las pruebas depende de cada fabricante. De momento no se conoce el precio medio de estos productos aunque se estima que puede ser de entre 3 y 7 euros.

Qué test se pueden comprar

El Real Decreto Ley regula la venta sin receta de dos tipos de test de autodiagnóstico, la prueba de anticuerpos y la de antígenos. ¿Y cuál comprar? Si lo que quieres es saber si te has contagiado, el test que debes hacerte es el de antígenos. Es muy importante tener claro cuál es el funcionamiento y para qué sirve cada uno de ellos para saber cuál tienes que comprar y no equivocarte.

Los test de anticuerpos no sirven para detectar una infección activa. Con esta prueba se detecta la presencia de anticuerpos en el organismo, es decir, permite saber si una persona se ha contagiado con anterioridad, pero no permite saber si está infectado en ese momento.

Por otra parte, los test de antígenos sí detectan la presencia del virus en el organismo. Un resultado positivo de un test de antígenos evidencia que el virus está presente y que la persona que se lo ha realizado está contagiada en ese momento. Por el contrario, esta prueba no detecta si una persona tiene anticuerpos, es decir, si ya ha pasado la enfermedad con anterioridad.

Es decir, que ante la sospecha de contagio o presencia de síntomas, el test que debes hacerte para salir de dudas es el de antígenos. Todo lo que detallamos en esta guía es sobre los test de antígenos, no para los de anticuerpos.

¿Cuándo hay que hacerse el test de antígenos? Plazos

Para que la efectividad del resultado de la prueba sea mayor, hay que hacerse el test de antígenos en los primeros siete días desde la infección o en los primeros cinco desde la aparición de síntomas. Así lo detalla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debido a que en esos días es cuando la carga viral está en su punto más álgido.

En el resultado hay que tener en cuenta varios factores porque los test de antígeno pueden dar un falso positivo si una persona se realiza la prueba sin síntomas o con la carga viral baja. Por ello es importante hacérsela en los plazos marcados. Y ante la duda, ponerse en contacto con el centro de salud y comunicárselo a las autoridades sanitarias.

Cómo se utiliza el test de antígenos

Los test de antígenos están diseñados para que los utilice el público en general y, por tanto, no necesitan conocimientos o entrenamiento especial para su empleo. Las instrucciones están redactadas para que sea de fácil entendimiento y comprensión.

Las muestras de estos test se toman de la nariz, aunque en algunos casos pueden funcionar con saliva. Pero, según las recomendaciones de la AEMPS, es mejor tomar una nuestra de la nariz porque la sensibilidad del test es mayor. En cualquier caso, en las instrucciones de cada producto se indica el tipo de muestra necesaria. Desde la entidad remarcan la importancia de seguir paso a paso las indicaciones del fabricante para que el resultado del test sea fiable. No hay una única forma de proceder, puesto que depende del fabricante y marca del test. En caso de duda, puedes acudir y consultar cómo proceder con tu farmacéutico. Los resultados de la prueba aparecen reflejados en el test en pocos minutos.

Cómo saber que me he hecho bien el test

Para asegurarte de que has hecho bien la prueba, tienes que seguir de forma detallada las instrucciones del fabricante de cada producto. La toma de la muestra es clave para que el resultado sea fiable puesto que una muestra con mala calidad puede dar un resultado erróneo. Y para evitar que la muestra se degrade, tienes que introducirla en el test justo después de tomártela y no esperar porque puede contaminarse. Además, al finalizar el test debe aparecer siempre una línea de control (C). Si no aparece, tendrás que repetir la prueba.

Cómo saber si soy negativo o positivo

Independientemente de la marca del test, la forma en la que se muestra el resultado de la prueba es igual en todos los test de antígenos para el autodiagnóstico:

Si es positivo aparecen dos líneas horizontales de color , la línea del Test (T) y la de Control (C).

, la línea del Test (T) y la de Control (C). Si sólo aparece una única línea de control, el resultado es negativo.

Si al finalizar el test no aparece ninguna línea de color y sólo hay una línea T, pero no la C, la prueba no vale y tienes que repetirla.

¿Qué hacer si doy positivo?

Si el resultado el positivo, debes ponerte en contacto con las autoridades sanitarias y comunicarles los resultados. Con estos test de autodiagnóstico, las autoridades sanitarias no tendrán conocimiento de tu caso hasta que se lo comuniques por propia voluntad, paso fundamental para evitar una mayor propagación y controlar el virus. Ante un positivo de un test de antígenos, el Ministerio de Sanidad ha detallado que ese caso se va a considerar como sospechoso y el titular se tendrá que someter a una prueba PCR.

Si el resultado es negativo, igualmente hay que tener precaución porque el test de antígenos puede dar un falso negativo si la carga viral es baja o no hay presencia de síntomas. Por ello, si das negativo pero presentas síntomas o eres contacto estrecho de una persona que se ha contagiado, debes contactar con el centro de salud.

¿Qué test comprar?

La AEMPS recomienda comprar test con unos niveles mínimos de especificidad. Debe ser de al menos un 97% para detectar la ausencia de enfermedad y una sensibilidad del 90% para detectar la presencia de la enfermedad. Todos los test deben tener en su etiquetado la marca CE más cuatro dígitos.

Test de antígenos en farmacias: Precios y cómo se usan para no tirar el dinero tras una prueba fallida was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Test de antígenos en farmacias: Precios y cómo se usan para no tirar el dinero tras una prueba fallida, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES