Todo lo que hay que saber si quieres alquilar un coche

Muchas veces, al alquilar temporalmente un servicio, como un coche de alquiler, los consumidores se quejan de la letra pequeña. Entre las principales irregularidades que sufren los consumidores se han detectado variaciones en la política de combustible, en las condiciones de pago y en los cambios en el precio final sobre el inicialmente acordado. Los usuarios que detecten estas prácticas pueden denunciarlas en las Oficinas Municipales de Atención al Consumidor o en las direcciones generales de Consumo de las diferentes Comunidades Autónomas. A continuación te aclaramos los derechos que tienes al alquilar un coche y una guía de consejos para elegir el coche que mejor se adapte a tus necesidades.

Lo que tienes que considerar

Cada vez más personas optan por alquilar un coche, pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de alquilarlo? Es importante que el vehículo pueda adaptarse a nuestras necesidades en función de la duración del viaje y el tamaño del vehículo en cuanto al número de ocupantes. Además existen otras características que pueden hacer decantarnos por un modelo u otro. A continuación explicamos las principales.

Edad

La edad mínima exigida oscila entre los 21 y los 23 años, mientras que es necesario cumplir los 25 para determinados vehículos, siempre que se disponga de un mínimo de antigüedad de carnet de conducir, normalmente un año, según explican a Casacochecurro.com los expertos de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Tamaño y tipo de vehículo

Las empresas de alquiler de vehículos cobran más por coches de mayor tamaño. De manera que si el viaje lo realiza una sola persona que, además, no necesita transportar mucho equipaje, lo mejor es que opte por un coche pequeño, de la llamada categoría ‘mini’ o de la siguiente, la denominada como ‘económica’. Los Mini son uno de los coches más alquilados.

Por el contrario, aquellos que viajen en grupo o que necesiten un maletero grande deberán optar por otros tamaños: intermedio, grande, monovolumen o incluso minubus. Y si se trata de una mudanza, las empresas suelen ofrecer vehículos industriales destinados a este fin.

Contrato

Asegúrate de leer bien el contrato del alquiler y tener claro de todo lo que se incluye así como posibles tasas, impuestos y suplementos que puedan cobrarte.

Entre las reclamaciones en el alquiler de coches más comunes están las de algunas compañías que, desde el punto de vista de CECU, podrían considerarse irregulares o abusivas, como el cobro de un nuevo periodo de 24 horas por un mínimo retraso en la entrega, limitaciones desproporcionadas a la hora de contratar, la exigencia de tarjeta de crédito como único medio de pago o cargos realizados al cliente de forma unilateral por daños en el coche no acreditados en el momento de la entrega.

Si ocurre alguno de estos casos o se tiene algún problema es conveniente dejar constancia por escrito de su desacuerdo en la propia empresa y solicitar la hoja de reclamaciones, así como acudir a su asociación de consumidores más cercana para reclamar.

Precio

Lo primero que hay que comprobar tras conocer el precio del alquiler del coches es si nos dan el precio total según el tiempo que hayamos contratado, bien por días o semanas, o si se trata según el kilometraje previsto bien sea limitado o ilimitado en el día, por ejemplo 100 kilómetros diarios. Además es importante cerciorarse de que el importe del alquiler incluye el seguro y los demás impuestos también.

Aunque éste suele estar relacionado con el tamaño del coche, hay varias opciones para ahorrar dinero. La primera de ellas, utilizar un comparador de precios para comprobar qué ofrecen los distintos proveedores en cada categoría de coche. En segundo lugar, comprobar que ninguno de ellos está realizando alguna oferta para nuestro lugar de destino.

Hay que tener en cuenta que son muchas las compañías que tenemos a nuestra disposición a la hora de alquilar un vehículo y también es mucha la diferencia de precio entre unas y otras. Si queremos ahorrarnos un dinero a la hora de alquilar un coche es recomendable comparar precios puesto que podemos llegar a pagar hasta varios cientos de euros menos si vamos a alquilar un vehículo de lujo o de uno de gran tamaño. Cuanto más caro es el coche que queremos alquilar, mayores son las diferencias que hay entre el precio ofertado por la compañía más económica y la más cara.

Existen análisis de precios de coches de alquiler, como los elaborados por FACUA – Consumidores en Acción, que evidencian diferencias de precios de hasta un 431% dentro de una misma ciudad.

En las ciudades más turísticas como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife se observa que los precios más caros del alquiler de coches están en Palma de Mallorca, mientras que los más económicos se encuentran en Tenerife, según el análisis realizado a quince empresas de alquiler de vehículos (Álamo, Atesa, Avis, Europcar, Hertz, Pepecar, Auriga Crown, SIXT, Goldcar, Centauro, BK, Alquimóbil, Car del Mar, SOLMAR y Faycan)

Formas de pago

Cada empresa ofrece sus métodos de pago, que en general se concentran en torno a las tarjetas de crédito. El motivo por el que se exige una tarjeta de crédito es para contar con cierta garantía como respaldo y aval ante daños ocasionados no incluidos en la cobertura del seguro de alquiler. Sin embargo, algunas empresas de alquiler están implementado la posibilidad de incluir en sus pagos más modalidades, además de las tarjetas de crédito.

Por ejemplo, con un compromiso de responsabilidad avalada por los propios usuarios usando tarjetas de débito, dinero en efectivo o contratando algunas formas de cobertura especiales. De este modo, también es bueno saber que es posible alquilar coche sin tarjeta de crédito en algunos casos.

De hecho, esta amplitud de posibilidades a la hora de pagar el alquiler del coche evita el carácter abusivo de las cláusulas que limitan las condiciones a pagar sólo con tarjetas de crédito. Cuando no se admiten las tarjetas de débito ni el pago en efectivo se limitan los derechos del consumidor.

Reservas online

Si los usuarios realizan el alquiler a través de Internet y cuando acuden a recoger el coche no está disponible el modelo seleccionado, la empresa está obligada a entregar uno de la misma gama o superior sin aplicar ningún incremento de precio. Lógicamente, si la gama es inferior, tendrá que repercutir el correspondiente descuento.

A través de la simulación de reservas online en la web de algunas compañías, se observa que el precio final ofrecido no se ajusta con el precio real del servicio en los casos de devolución del vehículo en un establecimiento distinto al que tuvo lugar la entrega, y también en el caso de que la devolución del vehículo se hiciera fuera del horario de oficina. Las compañías omiten en estos dos supuestos incluir el cargo extra, lo que supone una práctica comercial engañosa.

Combustible

A la hora de alquilar un coche es muy importante prestar atención a la cláusula sobre la política del combustible puesto que repercuten directamente en el gasto total del alquiler en casos de tener que pagar por kilómetros extra o llenar el depósito. Los profesionales del Centro Europeo del Consumidor (CEC) en España, organismo dependiente del Instituto Nacional del Consumo, alertan sobre las irregularidades que se producen por no prestar atención en este tipo de cláusulas.

Depende de las compañías, existen diferentes tipos de política de combustible:

Que la empresa entregue el vehículo con el depósito lleno y el usuario deba devolverlo del mismo modo (lleno-lleno).

En caso de que haya que devolver el depósito lleno y no lo esté completamente, las empresas cobran el importe de la cantidad que falte y generalmente un suplemento.

Que el usuario pague al recoger el vehículo el precio del llenado del depósito y lo devuelva vacío (lleno-vacío).

Que la empresa lo entregue vacío y el arrendador reposte lo que necesite y lo devuelva vacío (vacío-vacío).

Estas dos últimas modalidades, que condicionan al consumidor a devolver el coche con el depósito vacío pueden resultar abusivas ya que es imposible devolver el tanque vacío en su totalidad y las empresas no reembolsan el dinero del combustible que queda en el vehículo.

Por otra parte, hay empresas que entregan el vehículo con el depósito lleno pero cobran su depósito a parte o lo retienen como fianza. En estos casos, los usuarios deben cerciorarse que la cantidad facturada coincide con el precio real de los litros de combustible con que cuente el coche.

Cada vez más, las compañías de alquiler de coches están ofreciendo ya vehículos eléctricos. Si el viaje es por ciudad, un coche eléctrico puede ser una buena opción. Además, es importante la política que respecto al combustible o el kilometraje tengan los distintos proveedores. Por ejemplo, hay empresas que limitan los kilómetros que se pueden hacer con el vehículo y cobran por cada kilómetro extra. Aunque en el otro extremo, hay compañías que ofrecen la posibilidad de alquiler un vehículo sin limitación de kilómetros.

Fianza

Es preciso conocer las garantías mínimas para el alquiler y las modalidades de pago, siendo habitual dar una fianza que será devuelta una vez entregado el vehículo. Como se ha explicado en el apartado anterior, en algunas ocasiones el valor de la fianza equivale a un depósito lleno.

Daños

En la utilización del coche es muy frecuente que las compañías establezcan penalizaciones por determinados desperfectos, averías o pérdidas de equipamiento. Por ello, es fundamental realizar una comprobación previa del estado del vehículo por si existe algún desperfecto que deberá constar en el contrato de alquiler.

Además, cuando se devuelva el coche, hay que leer detenidamente el documento que la compañía de alquiler pida al usuario que firme para garantizar que no se hace constar ningún desperfecto que no haya sido causado por él. Si en el formulario hay espacios en blanco, es aconsejable cruzarlos con una raya para que la empresa no pueda añadir nada posteriormente, aunque en cualquier caso debe exigirse una copia del documento.

En caso de que durante su uso el automóvil sufra alguna avería no imputable a una incorrecta actuación del conductor, tienes que reclamar la devolución de una parte del dinero abonado por los perjuicios causados. Si la avería deja inutilizable el coche hasta su reparación, debe exigirse a la empresa que entregue otro vehículo en el lugar del incidente si esto es posible. Además, para ahorrar disgustos, antes de alquilar, comprueba si el contrato del vehículo incluye asistencia en carretera en caso de avería o accidente.

Es importante ser prudente, ya que, por ejemplo, el importe de las multas se imputa automáticamente al conductor.

Plazos de devolución

Es recomendable realizar la devolución del coche en el plazo indicado por la empresa evitar recargos. Además, es preferible hacerlo cuando las oficinas estén abiertas para que se verifique el estado del coche antes de la entrega y evitar que la compañía considere de forma unilateral que se han producido desperfectos.

Seguro del vehículo

Respecto al seguro, generalmente se incluye el coste del seguro obligatorio del vehículo y el complementario de responsabilidad civil, aunque pueden contratarse, con un recargo, coberturas extra de daños para el propio vehículo y sus ocupantes o una franquicia por un determinado importe.

En función del tipo (a terceros, de colisión o seguro antirrobo) se suele encarecer el alquiler. Algunas de alquiler de coches, sin embargo, incluyen algunos de esos seguros de serie, de manera que comparando entre ellas, los usuarios se pueden ahorrar una importante cantidad de dinero y, a la vez, disfrutar de la protección que deseen. No es recomendable optar por un seguro a terceros porque cualquier golpe o desperfecto corre a tu cargo.

Gastos por cancelación

También pueden existir gastos de cancelación, pudiendo pagar un recargo que permita esta opción. En el caso de la contratación por Internet, hay que señalar que en el alquiler de vehículos no existe la posibilidad de desistimiento a menos que se den circunstancias imprevisibles (enfermedad del conductor, catástrofes naturales…).

Niños

Si se viaja con niños, es importante recordar que en función de su edad y estatura deberán contar con determinados dispositivos de seguridad homologados. No es obligatorio que los vehículos de alquiler dispongan de sillitas, pero se pueden contratar por un precio adicional.

Accesorios

Muchos proveedores cobran un extra por incluir ciertos accesorios en el vehículo como los servicios de aire acondicionado o cambio automático, de manera que los usuarios puedan comprobar cuál es el precio real de los vehículos que incluyen esos extras en los diferentes servicios de alquiler de coches.

Recogida y entrega del vehículo

Muchas compañías obligan a los usuarios a recoger y entregar el coche en el mismo lugar. Otras, sin embargo, permiten recogerlo en un concesionario y entregarlo en otro. O, incluso, recogerlo en una ciudad y entregarlo en otra. Algo que es muy práctico si se está planeando una ruta turística o de negocios.

Qué compañía elegir

Lo mejor es comparar los servicios ofertados y los precios de distintas compañías, así como analizar aquellos aspectos del servicio que puedan ser de utilidad como, por ejemplo, contar con cobertura de asistencia en carretera (prestando especial atención a las limitaciones de la misma); comprobar la existencia de una prohibición en el contrato de viajar con el vehículo fuera del país; la opción de devolver el vehículo, previo recargo adicional, fuera de los horarios de las oficinas o en estaciones de tren, puertos y aeropuertos o el sometimiento expreso a Juntas Arbitrales de Transporte en caso de conflicto.

