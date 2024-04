Ocio - Tecnología

Internet

Vinted lo deja claro: No hay que pagar impuestos por vender en esta plataforma salvo en este caso

NOTICIA de de Jessica Pascual

No te preocupes por los impuestos en tus ventas de segunda mano. Así comienza Vinted un comunicado que ha enviado a sus usuarios y en el que zanja el tema sobre los rumores y mitos que circulan por internet de la tributación por las ventas en esta plataforma. En especial, en pleno desarrollo de la campaña de la Renta.

Vinted desmiente en este comunicado los rumores sobre quiénes están obligados a tributar en la Renta las ventas realizadas en esta plataforma. La compañía es tajante:”Vender artículos personales a través de Vinted, generalmente, no está sujeto a impuestos en España“.

¿Hay que pagar impuestos por lo que vendo en Vinted?

La compañía explica cuáles son las reglas básicas del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que se aplican a los vendedores particulares en Vinted y que son las que hay que tener en cuenta para saber si hay que pagar impuestos o no por lo que se vende. Lo primero que indica Vinted es que vender artículos personales en esta plataforma generalmente no está sujeto a impuestos en España.

El comunicado incide además que, si el dinero que ganas con estas ventas durante un año es menor que la cantidad que pagaste por los artículos que vendes, no tienes que pagar impuestos. Porque no hay beneficio.

Solo hay que tributar por la venta si hay más 1.000 euros de beneficio

Situación distinta es que el vendedor sí obtenga cierto beneficio por las ventas. En este caso concreto, la compañía explica que si el ingreso anual total es superior a 1.000 euros de beneficio, sí hay que pagar impuestos.

Vinted remarca que este es el único caso en el que la venta podría ser gravable. Pero siempre y cuando los artículos se vendieran a un precio más alto del que pagaste por ellos y la cantidad de los 1.000 euros sea exclusivamente de beneficios. En resumen, las ventas de más de 1.000 euros de beneficio al año en Vinted se tienen que declarar a Hacienda.

¿Y los vendedores comerciales?

Por otra parte, señala que solamente los vendedores comerciales podrían tener que pagar impuestos.

Si vendo mis artículos personales en Vinted, ¿tendré que pagar impuestos?

No. La compañía aclara que por la venta de artículos personales por menos de lo que te costaron no está sujeto a impuestos en España. Detalla que a pesar de las informaciones acerca de que las ventas de más de 30 artículos o de 2.000 euros durante un año están sujetos a impuestos, no es del todo así. Es algo diferente, explican.

Estos son los umbrales en el qeu las plataformas de Vinted están obligadas a proporcionar la información de sus usuarios a las autoridades fiscales. Pero nada más. Vinted remarca que alcanzar estos umbrales no significa que tengas que pagar impuestos. Porque la venta de artículos personales generalmente no está sujeta a impuestos”.

Si mis datos se comparten con las autoridades fiscales, ¿tendré que pagar impuestos?

No. El envío de la información de los usuarios a las autoridades fiscales no implica una obligación en el pago de impuestos. Vinted detalla que la única ocasión en la que la venta podría ser gravable es si obtienes ganancias de tus ventas totales por un valor superior a 1.000 euros.

Por tanto, resume la compañía, los usuarios de Vinted no deben preocuparse, puesto que podrán seguir subiendo sus productos a la plataforma y realizando sus ventas de forma normal y sin tener que rendir siempre cuentas con Hacienda. Solamente deben tener en cuenta las directrices detalladas.