¿Votar por correo permite librarse de la mesa electoral?

NOTICIA de de Jessica Pascual

No. A pesar de que hay una creencia generalizada de que los ciudadanos que emiten el voto por correo no pueden ser llamados a la mesa electoral, esto no es así. Por el contrario, el sorteo que asigna y define a los vocales, presidentes y suplentes de la mesa electoral incluye a todos los ciudadanos incluidos en el censo electoral elegibles. Voten por correo o de forma presencial. Así que antes de consultar los plazos sobre cuándo puede pedirse el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio, ten en cuenta esta información. Porque este método para ejercer el derecho a voto no exime a los ciudadanos de ser llamados a la mesa.

El motivo por el que te puede tocar en una mesa si votas por correo

La explicación es sencilla. El voto por correo es una fórmula que permite a los ciudadanos votar sin tener que desplazarse el día de los comicios hasta el colegio electoral. Bien porque el ciudadano no pueda acudir o porque, directamente, no quiera tener que acercarse hasta ese colegio o esperar las colas para votar.

Por ello, todos los ciudadanos con derecho a voto y elegibles pueden ser llamados a formar parte de la mesa electoral. Porque sus datos están en el censo electoral y el sorteo se realiza con la información y personas contenidas en este registro. Una vez hecho el sorteo, si alguno de los convocados se encuentra en alguna de las situaciones que permita librarse de una mesa electoral, tendrá que hacer los trámites necesarios para justificarlo.

Hay que tener en cuenta, de manera adicional, que de cara a esta convocatoria electoral, que cae en plena temporada alta de verano, la situación se complica para algunos votantes. Porque no, tener un viaje contratado o estar de vacaciones no te libra de una mesa electoral.

Cuidado con los bulos sobre la mesa electoral

En resumen, no, votar por correo no te libra de la mesa electoral. Cada vez que llega la celebración de unas elecciones aumenta el temor a que te envíen una notificación informándote de que te ha tocado en una mesa electoral. Pero cuidado, porque los ciberdelincuentes están al acecho para aprovecharse de este miedo y del desconocimiento general.

Un bulo que corre por Internet es el de que si votas por correo automáticamente te libras de que te llamen para estar el día de las elecciones en una mesa electoral. Esto es completamente falso. Esta mentira sobre librarse de estar en la mesa electoral el día de las elecciones tiende a propagarse de forma muy viral por ser muy tentadora, puesto que nadie quiere tener que pasarse un domingo sentado en una mesa electoral.

Sin embargo, es un bulo y no es posible librarse de la mesa solo por ejercer el voto por correo. La principal razón que desmiente este bulo es que la constitución de las personas que componen las mesas electorales es previa a la realización del voto por correo. Imagina el caos que podría formarse de ciudadanos que quieren evitar estar en una mesa electoral colapsando las oficinas de Correos, donde en más de una ocasión han visto largas colas para votar por correo debido a este falso mito.

Otro motivo más que hace imposible este bulo es que es un hecho que todas las personas que quieran pueden votar por correo hasta los días previos a las elecciones, antes de que venza el plazo de solicitud del voto por correo. Si alguien fuese llamado a estar en una mesa electoral, ¿entonces podría ir a votar desde Correos y librarse? No, insistimos, no es posible.

