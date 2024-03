Ocio - Tecnología

Wallapop explica a sus usuarios cuándo deben declarar sus ventas a Hacienda y cuándo no

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Si vendo artículos en Wallapop como particular, tengo que declararlo a Hacienda? La plataforma de compraventa de segunda mano explica a sus usuarios, con ejemplos, en qué casos deben declarar sus ventas ante la Agencia Tributaria. En concreto, la entidad destaca que en el caso de vender artículos por debajo del precio de compra, esto es, sin obtener ganancias, las ventas están libres de impuestos.

Quién tiene que pagar impuestos por las ventas en Wallapop

¿Quién tiene que pagar a Hacienda por las ventas en Wallapop? La plataforma explica que las ventas que se efectúen en esta plataforma, por debajo del precio original de compra, están libres de impuestos. No siendo así en el caso de los profesionales. Y lo ejemplifica con tres supuestos concretos de ventas de clientes.

Venta puntual de un producto

Una vendedora particular compra una tostadora por 50 euros y la vende en esta plataforma por un importe de 30 euros. En este caso, no hay que tributar por esta venta porque la transacción supone una pérdida de 20 euros, que es la diferencia entre el precio original y lo que ha obtenido por la venta. Al venderla por debajo del precio de la compra, no hay que pagar impuestos, explican desde Wallapop.

Venta habitual de un usuario particular

Un usuario vende de forma habitual en Wallapop como particular. En el último año, ha efectuado varias ventas de artículos por un total de 800 euros. Todas ellas por debajo de su precio de compra. ¿Tiene que pagar impuestos? Wallapop explica que no, porque no ha obtenido beneficios individuales de las ventas de sus artículos al venderlos por debajo del precio de la compra.

Sin embargo, en este supuesto hay que tener en cuenta la nueva legislación aprobada que procede de un marco normativo europeo. En concreto, en esta nueva norma se detalla que las ventas por encima de 2.000 euros en Wallapop se tienen que declarar a Hacienda. Esto es que, a pesar de no obtener beneficios por las ventas realizadas a nivel individual por cada una de ellas, si el cómputo total supera los 2.000 euros, si deben declararse ante la Agencia Tributaria. Una normativa que procede de la legislación europea y que afecta a los operadores de plataformas que estén registrados en España.

Venta de artículos por profesionales

El ejemplo que poner Wallapop en el caso de los profesionales es el siguiente. Un usuario vende como profesional en Wallapop. En concreto, una tostadora por 50 euros. En este caso, explica, sí que tiene que tributar a Hacienda por esta venta de 50 euros en la declaración de la renta. Y debe emitir una factura por importe de 50 euros con el IVA incluido al comprador.

