10 síntomas para saber que estoy embarazada antes del retraso menstrual

El retraso menstrual es el síntoma más evidente de que estás embarazada. Sin embargo, de forma previa a la fecha de la regla, el cuerpo envía muchas señales advirtiendo de un posible embarazo.

Estos síntomas no se dan en todas las mujeres por igual, pero si experimentas varios de los que te contamos en este artículo de forma simultánea, lo más seguro es que te encuentres en periodo de gestación.

Consulta uno a uno los 10 síntomas para saber si estás embarazada antes de la primera falta.

Síntomas de embarazo

Presta atención porque se trata de señales que en ocasiones pueden pasar inadvertidas o confundirse con la propia regla. Si notas en tu cuerpo dos o más de los síntomas que detallamos a continuación, es recomendable que pruebes a hacerte un test de embarazo para salir de dudas.

Pequeño sangrado

Este síntoma se puede confundir fácilmente con la regla porque son pequeñas manchas de sangre durante unos días después de la fecundación.

Pero hay que saber apreciar la diferencia: Para empezar no es del mismo color que la menstruación, puesto que varía ligeramente la tonalidad y por otra parte, es mucha menos cantidad de la que se produce durante el periodo.

Dolor en el pecho

Es otro de los síntomas estrella del embarazo. Esta mayor sensibilidad suele traducirse en dolor, puesto que cualquier roce o movimiento puede suponerte una molestia.

Además las areolas se oscurecen y en ellas se forman unos pequeños bultitos que son glándulas que preparan a los pechos para el periodo de lactancia. Estas son conocidas como las Glánduas de Montgomery.

Náuseas

Son también un síntoma muy asociado al embarazo. Puede que si no sabes que estás embarazada pienses que se te ha revuelto el estómago.

Es importante que sepas que las náuseas aisladas no tienen por qué ser un indicativo de estar embarazada, pero si van acompañadas del resto de síntomas de este artículo, o son muy frecuentes, debes estar alerta y comprobarlo cuanto antes.

Las náuseas también vienen aparejadas de vértigos o mareos.

Olores y sabores

La causa directa de los vómitos puede ser la sensación de fuerte olor o sabor de las comidas. Si notas que los platos que has comido desde siempre desprenden un olor o un sabor fuerte puede ser un síntoma de embarazo porque durante el periodo de la gestación los sentidos se agudizan.

Sucede lo mismo con los antojos, si de repente te apetece muchísimo un alimento es una señal que no debes dejar pasar inadvertida.

Cansancio

Si has notado que en los últimos días has tenido más sueño de lo normal o te notas cansada, estate pendiente de todos los síntomas en conjunto porque la evidencia es bastante clara.

Las mujeres embarazadas experimentan de repente un cansancio y una fatiga más grande de lo normal y a todas horas.

Estado de ánimo

Los estados de ánimo y los cambios de humor van de la mano en las mujeres embarazadas.

Durante la gestación las hormonas se revolucionan y las mujeres experimentan cambios repentinos de humor tanto en sentido negativo como positivo. En general están más irascibles de lo normal en todos los sentidos.

Además las hormonas afectan directamente a las emociones lo que repercute en momentos de bajón repentino.

Así que si estás enfadada o muy contenta sin motivo alguno o de repente experimentas un cambio de humor sin que haya sucedido nada, debes prestar atención al resto de señales.

Muchas ganas de hacer pis

Los cambios hormonales también provocan que nuestro organismo tenga muchas más ganas de orinar que de costumbre porque el útero empieza a comprimir la vejiga y aumenta la sensación y ganas de ir al baño.

Saliva

Este síntoma va asociado directamente a las náuseas. Las personas que experimentan muchos vómitos también salivan mucho. Es un síntoma que suele desaparecer con el tiempo.

Temperatura corporal

¿Tienes calor? Durante los primeros meses las embarazadas suelen experimentar un aumento de la temperatura basal.

Esto repercute en tener más calor de lo normal de forma constante.

Dolor abdominal

Se produce por las contracciones del útero. Pueden ser leves o no. Si notas sensación de hinchazón todo el rato o pesadez en el vientre estás ante un síntoma claro de embarazo. Aunque si el dolor persiste lo mejor es que acudas a tu médico.

