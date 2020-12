Sabías Que...

12 apps de Android para descargar música o escucharla en streaming gratis

¿Quieres saber cómo descargar apps de Android para escuchar música? Si quieres descargarte música gratis para el móvil a continuación te recomendamos las mejores 12 aplicaciones para conseguirlo. Gracias a las apps que permiten buscar archivos musicales en nubes sociales y descargarlos al móvil o a la tableta podemos tener infinidad de música en nuestro teléfono, además de que existen servicios que te ofrecen música gratis durante meses cumpliendo con la legalidad.

Sin embargo, varias aplicaciones, basándose en la idea de que compartir no es delito, aprovechan los huecos legales para crear “nubes” privadas de archivos con buscadores capaces de hallar la música que busca el usuario. Con la posibilidad de escucharla en streaming o descargársela al móvil. Debes saber, que por ejemplo, en países como EEUU, descargar música no es ilegal.

SoundCloud

Con formato de red social, Soundcloud se convierte en una plataforma gratuita de distribución y promoción de archivos de audio de modo gratuito. Una especie de YouTube musical, usado tanto por músicos noveles como por famosos como Beck o Sonic Youth.

A Sound Cloud se puede acceder desde las cuentas de Facebook o Google+. Tras registrarse, este servicio asegura que quedan al alcance los más de 12.000 archivos subidos por minuto. De entrada gratuita y libre, y su biblioteca musical continuamente, compitiendo ya en algunos países con Spotify y Pandora.

Deezer

Deezer es una aplicación para escuchar música en streaming gratis desde el móvil. La reproducción es en modo aleatorio y tiene publicidad.

Cuenta con un catálogo de 56 millones de canciones. La aplicación te permite que escuches las canciones que selecciones o descubrir nuevas en el modo aleatorio.

Spotify

Spotify es de la aplicaciones para escuchar música más conocidas. La app tiene una versión gratuita que está limitada en cuanto al catálogo musical.

En la versión gratuita de esta plataforma puedes escuchar listas de reproducciones o poner el modo aleatorio.

YouTube Music

La app YouTube Music es el método más sencillo y rápido de escuchar música en streaming completamente gratis y con un amplísimo catálogo musical. Se trata del servicio de música en streaming de YouTube.

TuneIn Radio

TuneIn Radio es una aplicación de radio que tiene emisoras de distintas generaciones. Además de música puedes escuchar otro tipo de podcasts a través de esta app.

Se trata de una plataforma que va más allá de la música. Te permite escuchar deportes en directo, noticias, podcasts y canciones ilimitadas de todo tipo de géneros.

Earbits

Earbits es aplicación para escuchar música en streaming que no tiene anuncios ni suscripciones. Puedes escuchar listas de reproducciones, canciones concretas o saltar canciones sin restricciones.

Idagio

Si te gusta escuchar música clásica, Idagio está hecha a tu medida. Se trata de una aplicación exclusiva para escuchar música clásica en streaming desde el móvil. Cuenta con un catálogo de más de 2 millones de canciones. Tiene versión gratuita y de pago.

Fildo

Con Fildo puedes descargar música en tu móvil aunque también escuchar canciones en streaming.

Jango Radio

Jango Radio tiene un gran catálogo musical, donde podrás encontrar desde artistas reconocidos hasta músicos independientes.

Pandora

Pandora es una aplicación para escuchar música en streaming que cuenta con versión gratuita y de pago.

IHeart Radio

Es una aplicación de radio gratuita a través de la que puedes escuchar música internacional, de Estados Unidos y México, así que si te gusta conocer nuevos mundos musicales, IHeart Radio es una buena elección.

Rockola

Escuchar música en Internet, gratis y de forma legal, es posible gracias a compañías como Rockola.fm, una comunidad online que permite escuchar tus canciones marcadas como favoritas en tu propia Playlist o navegando a través de la lista de cantantes y compositores.

Esta web va camino de convertirse en un punto de referencia para los nuevos músicos y bandas emergentes. “Cada mes recibimos más de 200 maquetas o grabaciones nuevas de grupos que quieren sonar en Rockola.fm. Los grupos necesitan nuevos canales de difusión para su música y nuevas formas relacionarse con el público. En medio de esa relación está Rockola.fm, facilitamos a los grupos un canal para dar a conocer su obra y contribuimos a que la gente descubra lo que aún está por llegar”, comentó Joaquín Guzmán, Director de Contenidos y fundador de Rockola.fm.

