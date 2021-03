Trabajos

710 oficinas del SEPE cerradas por un ataque informático

Paralizados los servicios del SEPE: “Por causas ajenas al SEPE, la web y la sede electrónica del #SEPE no se encuentran disponibles”. Así ha informado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de un ciberataque sufrido que ha obligado a cerrar todas las oficinas, 710 en toda España, que prestan el servicio presencial a los ciudadanos.

El ciberataque ha dejado sin servicio a la web a los trabajadores del SEPE y ha obligado a paralizar la actividad y gestiones que desarrollan los funcionarios que están en las oficinas como la plantilla que está teletrabando. También afecta a la normal actividad de otras 52 oficinas telemáticas, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato de las administraciones públicas.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social también ha confirmado, y lamentado, “las molestias ocasionadas” a todos los ciudadanos que realizan gestiones a través de los servicios online y de forma presencial para sus prestaciones por desempleo y subsidios.

El ataque informático ha dejado fuera de servicio la página web del SEPE. El servicio está tratándose de reestablecer en el momento de publicar esta información. Mientras dure el corte de servicio en la web, es posible llamar al teléfono de atención del SEPE.

El sindicato CSIF denuncia “la necesidad de invertir en nuevas aplicaciones y sistemas informáticos”, puesto que “los actuales tienen una media de unos 30 años de antigüedad”. Los mismos portavoces del sindicato han aclarado que el ataque informático ha sido provocado por un ‘ransomware’, un programa malicioso que puede cifrar archivos y bloquear los ordenadores para exigir dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal de los dispositivos.

Los responsables informáticos del SEPE están trabajando en la identificación de la puerta de entrada del ransomware, que está afectado tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo de las 710 oficinas presenciales en toda España como en la de los equipos portátiles de la plantilla que se encuentra teletrabajando.

