868 pisos de Cajamar para entrar a vivir desde 11.000 euros con el descuento del House Friday

868 pisos procedentes de banco a la venta con descuentos a través del portal Haya Inmobiliaria. Este es el catálogo de viviendas que tiene disponible la entidad Cajamar y que pueden comprarse con ofertas de hasta el 35 % del precio original. El inmueble más barato listo para entrar a vivir está a la venta por 11.200 euros y se encuentra en Alicante.

Todos los pisos que se incluyen en esta guía se encuentran dentro de la promoción de los descuentos por el Black Friday, que también se aplican a estos inmuebles de bancos. Bajo la promoción House Friday, Cajamar ofrece una amplia selección de viviendas rebajadas en una amplia horquilla de precios y distribuidos por toda España.

Las casas más baratas, por menos de 20.000 euros

El inmueble más barato disponible en el catálogo de Cajamar de Haya de la promoción del House Friday es una casa de pueblo en Castellón a la venta por 2.000 euros. Sin embargo, se trata de un inmueble en ruina, tal y como aparece detallado en la información de la vivienda.

Sin embargo, esta no es la única oferta a un precio muy económico, pero que no está en condiciones para entrar a vivir. Otros ejemplos son una casa de pueblo a la venta por 6.100 euros y con un descuento aplicado del 19 %, tal y como puedes ver en la siguiente imagen. La mala noticia es que no hay fotografías disponibles del interior del inmueble y aunque en la descripción no indican que sea necesaria una reforma integral, no parece que se encuentre en perfecto estado. Sin embargo, para conocer más detalles sobre este inmueble siempre es posible contactar con el propietario.

Otras ofertas de casas de pueblo baratas se encuentran a la venta por una media de 8.000 euros.

En concreto, destaca un piso en la localidad de Requena, Valencia, a la venta por 7.700 euros con un descuento del 8 % . Es una vivienda de 40 metros cuadrados con dos habitaciones.

. Es una vivienda de 40 metros cuadrados con dos habitaciones. Casa de pueblo a la venta en Campillo de Aragón, Zaragoza. Vivienda de 106 metros cuadrados cuyo precio se encuentra en los 8.900 euros y tiene un descuento aplicado del 7 % del precio original.

Por un precio algo superior a los 10.000 euros, destacan estas ofertas de viviendas:

Casa de pueblo en la localidad de Torre del Español, en Tarragona. Vivienda a la venta por 11.000 euros y un descuento aplicado del 17 % , de 68 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y un baño.

, de 68 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y un baño. Casa de pueblo a la venta por 11.200 euros y un descuento aplicado del 21 %. Se encuentra ubicada en Alicante y tiene un total de 59 metros cuadrados. Esta es la primera vivienda del catálogo que se encuentra lista para entrar a vivir.

Por un precio medio de 15.000 euros, destacan estas otras ofertas:

Casa de pueblo en la localidad de Huescar, Granada, por 14.800 euros y un descuento aplicado del 22 % . Es una vivienda de una habitación y un baño distribuidos en 80 metros cuadrados.

. Es una vivienda de una habitación y un baño distribuidos en 80 metros cuadrados. Casa de pueblo a la venta por 15.300 euros en la localidad de Rute, Córdoba. Es una vivienda de 46 metros cuadrados y una habitación.

Por último, por un precio de venta inferior a los 20.000 euros, destacan las siguientes ofertas:

Casa de pueblo en Llanres de Ranes, Valencia, a la venta por 19.800 euros . Se trata de una vivienda de 84 metros cuadrados de dos habitaciones y un baño.

. Se trata de una vivienda de 84 metros cuadrados de dos habitaciones y un baño. Piso en la localidad de Bejis, Castellón, a la venta por 19.900 euros y un descuento aplicado del 13 %. El inmueble tiene 100 metros cuadrados y dos habitaciones.

Piso de entre 20.000 y 50.000 euros

En un rango de precio algo superior, por entre 20.000 y 50.000 euros, se encuentran las siguientes ofertas de pisos con descuento:

Casa de pueblo en Charilla, Jaén, a la venta por 20.000 euros y con un descuento aplicado del 9 % . Se trata de una casa de 148 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y un baño.

. Se trata de una casa de 148 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y un baño. Casa de pueblo en Villamalur, Castellón, a la venta por 20.100 euros y un descuento aplicado del 9 %. Se trata de una casa de 99 metros cuadrados distribuidos en 4 habitaciones y un baño.

Por una media de 25.000 euros, destacan estas dos casas de pueblo en oferta:

Casa de pueblo en la localidad de Marinaleda, en Sevilla. Se trata de una vivienda cuyo precio es de 25.400 euros con un descuento aplicado del 5 % , 69 metros cuadrados, dos habitaciones y un baño.

, 69 metros cuadrados, dos habitaciones y un baño. Casa de pueblo en Geldo, Castellón, a la venta por 25.600 euros. Tiene un descuento aplicado del 24 % y una superficie de 108 metros cuadrados con tres habitaciones y un baño.

Casa de pueblo a la venta en la localidad de Santa Marta, Badajoz. Vivienda de 126 metros cuadrados, 4 habitaciones y un baño por 32.700 euros y un descuento aplicado del 28 % .

. Chalet adosado en Daroca, Zaragoza, a la venta por 32.700 euros y un descuento aplicado del 23 %.

En una horquilla de precio que alcanza los 40.000 euros, destacan las siguientes ofertas:

Piso en la localidad de Almansa, Albacete, a la venta por 41.400 euros y un descuento aplicado del 9 % . Se trata de una vivienda de 83 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y un baño.

. Se trata de una vivienda de 83 metros cuadrados distribuidos en dos habitaciones y un baño. Casa de pueblo a la venta en Alcalá de Xivert, Castellón. Vivienda por 41.500 euros con un 9 % de descuento aplicado, 119 metros cuadrados, cuatro habitaciones y un baño.

Un último par de ejemplos por debajo de 50.000 euros:

Piso en Alcanar, Tarragona, a la venta por 47.400 euros . Se trata de una vivienda con un 25 % de descuento aplicado, 108 metros cuadrados de superficie, 3 habitaciones y un baño.

. Se trata de una vivienda con un 25 % de descuento aplicado, 108 metros cuadrados de superficie, 3 habitaciones y un baño. Piso en Cabanes, Castellón, a la venta por 47.500 euros con un descuento aplicado del 28 % y una superficie de 92 metros cuadrados distribuida en 3 habitaciones y dos baños.

Pisos por entre 50.000 y 80.000 euros

En una horquilla de precios superior, destacan las siguientes ofertas de pisos de Cajamar en oferta:

Casa de pueblo en Casas del Río, Castellón, a la venta por 51.400 euros y un descuento aplicado del 14 % . Se trata de una casa de 133 metros cuadrados, cuatro habitaciones y un baño.

. Se trata de una casa de 133 metros cuadrados, cuatro habitaciones y un baño. Piso en la localidad de Mocejón, Toledo, a la venta por 51.400 euros y un descuento aplicado del 9 %. Tiene una habitación y un baño distribuidos en 63 metros cuadrados.

En una media de precio más cercana a los 60.000 euros, destacan estas ofertas:

Chalet adosado en El Garrobo, Sevilla. Vivienda a la venta por 57.500 euros con un descuento aplicado del 21 % . Se trata de una casa de 113 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones y dos baños.

. Se trata de una casa de 113 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones y dos baños. Casa de pueblo en la localidad de Gabarda, Valencia. Se trata de una vivienda de 57.700 euros y un descuento aplicado del 5 %.

Por encima de los 60.000 euros destacan las siguientes ofertas:

Casa de pueblo en Murcia a la venta por 66.200 euros y un descuento aplicado del 23 % . Se trata de una casa de 197 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y tres baños.

. Se trata de una casa de 197 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y tres baños. Piso en Sueca, Valencia, a la venta por 66.200 euros. Se trata de una vivienda de 119 metros cuadrados, 5 habitaciones y dos baños.

Por último, por encima de los 70.000 euros, pero a un precio inferior a los 80.000 euros, destacan las siguientes ofertas de vivienda:

Casa de pueblo en la localidad de Ribarroja de Turia, en Valencia, a la venta por 77.600 euros y un descuento aplicado del 22 % . Se trata de una vivienda de 124 metros cuadrados, cinco habitaciones y dos baños.

. Se trata de una vivienda de 124 metros cuadrados, cinco habitaciones y dos baños. Dúplex en la localidad de Camporrobles, Valencia. Vivienda a la venta por 77.700 euros de 134 metros cuadrados, 4 habitaciones y dos baños.

