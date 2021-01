Sabías Que...

Alimentación

Alcampo tiene los precios más baratos de los supermercados en España

La cadena de supermercados más barata a nivel nacional para hacer la compra es Alcampo mientras que entre los supermercados más caros se encuentran las tiendas Sánchez Romero y El Corte Inglés, según los datos obtenidos del estudio anual de la OCU en 2020. A nivel local, los hipermercado más barato es Coia en Vigo y la cadena de supermercados Dani en Granada.

Supermercado más barato 2021

El supermercado más barato para hacer la compra en España es el hipermercado de Coia en Vigo.

En cuanto a grandes cadenas de supermercados de ámbito nacional, Alcampo es el más barato para llenar el carro de la compra puesto que de la selección de los 10 establecimientos más baratos a la hora de hacer la compra, nueve son locales de los supermercados Alcampo. Si tomamos como referencia el ámbito local, la cadena más barata es Dani (Granada).

En el otro extremo, los supermercados más caros para hacer la compra son las tiendas de Sánchez Romero (Madrid). La diferencia de precio de llenar un carro de la compra en uno de estos establecimientos o hacerlo en el hipermercado de Coia en Vigo es del 80%. Entre los más caros se encuentran también Ulabox y El Corte Inglés.

Cadenas de supermercados más baratas

La cadena más barata a nivel local (Granada) es Dani mientras que a nivel nacional es Alcampo. Según un índice elaborado por la OCU, de más barata a más cara, encontramos los siguientes supermercados:

Supermercado Índice de puntuación Dani 100 Tifer 101 Economy Cash 102 Alcampo 102 Cashfresh 102

Cadenas de supermercados más caras

La cadena de supermercado más cara es Sánchez Romero. De más cara a más barata, se muestran en la siguiente tabla:

Supermercado Índice de puntuación Sánchez Romero 166 Ulabox 143 Sorli Discau 135 Suma 132

Tipos de cestas

El análisis de la OCU elabora tres tipos de cestas para comprobar sus precios en función de su contenido:

Para el estudio de una cesta económica, el supermercado más barato para ir a comprar es Cashfresh seguido de Alcampo y Tifer y las más caras Sánchez ROmero, Ulabox y Sorli Discau

Tomando como referencia una cesta de marca, el local más barato para hacer la compra es Ros Supermercado, seguido de Sangüi y Tifer y los más caros Suma, Bip bip y Sánchez Romero.

Por último, llenar una cesta de frescos es más barato en Dani, seguido de Tifer y Supeco mientras que los supermercados más caros para hacerlo son Sánchez Romero, labox y Super Amara.

Ahorro en la cesta de la compra

Según los datos del estudio de la OCU, el gasto medio por hogar en la cesta de la compra es de 5.151 euros en términos anuales.

El ahorro a nivel nacional por hogar que se puede conseguir si se tiene en cuenta dónde hacer la cesta de la compra acudiendo a los centros más baratos puede ser de 971 euros al año.

Si nos fijamos en el ahorro máximo posible en ciudades más grandes el ahorro puede alcanzar, en un hogar, hasta 3.226 euros al año.

La ciudad en la que más se puede ahorrar si se acude a los supermercados más baratos para llenar el carro de la compra es Madrid donde se puede ahorrar hasta 3.226 euros mientras que en la ciudad donde menos se ahorra al hacer la compra es Cuenca con 246 euros.

Ciudad Ahorro Madrid 3.226 Alcobendas 2.690 Internet 2.068 Barcelona 1.966 Gerona 1.632 Badalona 1.573 Las Palmas de Gran Canaria 1.521 Vigo 1.306 Corredor del Henares 1.245 Murcia 1.229

Supermercados en los que menos se ahorra por ciudades:

Ciudad Ahorro Cuenca 246 Ciudad Real 261 Ávila 268 Soria 257 Puertollano 307 Getxo 459 Almería 472 Zamora 474 Segovia 479 Lugo 529

¿Qué supermercados han subido el precio en 2020?

El 2020 deja una subida de precios en alimentos frescos lo que repercute en el coste total de la cesta de la compra, que aumenta en varias cadenas de los supermercados. En concreto, Mercadona y Alcampo son dos de las cadenas que han incrementado sus precios en un 3,7 y un 3,2% respectivamente. Por el contrario, Carrefour ha bajado sus precios un 0,2%.

Los alimentos frescos han aumentado de media un 5% su coste y en el caso de Mercadona llega a incrementarse una subida del 8% respecto al precio anterior. Las menores subidas de precios, en torno al 1,4%, se producen en los elementos más económicos, en las marcas blancas.

El estudio se ha realizado tomando como muestra de 1.062 hipermercados, supermercados y tiendas de descuentos de todas las capitales de provincia españolas y otras ciudades grandes, en total 65 localidades más los precios de las cadenas online.

Se analizan tres tipos de cestas y el precio de 229 productos de alimentación, droguería e higiene de marcas de fabricantes y blancas.

Cesta fresca: Frutas, verduras, carnes, pescados y moluscos frescos de una categoría en concreta. Envasados de marca: Productos de alimentación, droguería e higiene de las principales marcas del mercado. Productos económicos: Básicos en productos de alimentación, droguería e higiene tomando los productos más baratos del mercado.

En este estudio entran establecimientos donde se puede conseguir un número significativo de productos de la cesta de OCU, por tanto, algunas cadenas como Aldi o Lidl se han quedado fuera del análisis.

¿Cuál es el mejor supermercado en 2021?

Según un análisis elaborado por la OCU, los supermercados mejor valorados son Bonpreu, PlusFrésc, BonÁrea y Esclat. A nivel nacional los mejor valorados son por este orden, Aldi, Hipercor, El Corte Inglés, Alcampo, Lidl, Supercor y Mercadona.

A la hora de elegir un supermercado u otro, los usuarios no sólo valoran el precio de los productos. Tienen en cuenta otros valores como la limpieza, el surtido de productos o la atención del personal.

La cercanía es el valor de mayor peso de las personas encuestadas a la hora de ir a un supermercado u otro, un 31%.

El segundo motivo por el que se acude a un supermercado u otro, con el 22% de las respuesta, es la calidad de los productos y los alimentos.

El 20% de las respuestas se centran en priorizar los buenos precios.

En cuarto lugar, con un 17% de las respuestas, es por el surtido de productos disponibles.

Por último, un 10% alega otras razones.

Aunque el factor principal de elección de un supermercado es la cercanía, lo que más influye en la satisfacción de la compra es los precios y la calidad de los alimentos.

¿Cada cuánto vamos al súper?

La mayoría de las personas, un 59% de los encuestados, acude uno o dos días a la semana.

Un 27% suele ir menos de un día a la semana.

Un 11% acude a hacer la compra entre 3 y 4 días a la semana.

Un 2% va entre 5 y 6 días a la semana y el 1% de los encuestados va al supermercado todos los días.

Sobre los hábitos de compra, la gran mayoría, el 82%, hace la compra de lunes a viernes y más de la mitad de los encuestados, un 54%, la realiza por la mañana.

Uno de cada cinco supermercados nos engaña con los precios

Según un estudio de la OCU de 2011, sólo Mercadona, Gadis e Hipercor aprueban tras comprobar en 23 cadenas si los precios de los productos se indican bien, si están correctos, si se cobra lo indicado cuando hay ofertas. Los resultados son muy desiguales. Hay cadenas es que los fallos en la indicación de precios están a la orden del día.

La OCU ha visitado 134 supermercados en Barcelona, La Coruña, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid y tiendas on line de 23 cadenas para comprobar si los precios se indican de forma adecuada y si se cobra lo correcto cuando se trata de una oferta. El resultado no ha sido homogéneo: no todas las cadenas tienen el mismo comportamiento, hay algunas en las que la ausencia de precios o que estos sean erróneos es la tónica habitual. Más información en OCU-compra Maestra del mes de abril.

La norma es clara: los precios no pueden mostrarse de cualquier forma. Los precios deben indicarse de forma que el consumidor pueda saber rápidamente si un producto es más o menos caro que el del resto de sus competidores. Todos los productos, en un supermercado, deben acompañarse del precio de venta al público, que debe incluir el IVA y demás impuestos y el precio equivalente o precio por unidad de medida, que debe incluir los impuestos y tomar como unidad de medida la que sea más lógica en función del tipo de producto (es decir, el precio por litro, por kilo, etc). Ambos precios deben aparecer.

Pues bien, a pesar de que en todas las cadenas encontramos fallos, hay algunas cadenas como Hipercor, Gadis o, sobre todo, Mercadona, que se esmeran en facilitar toda la información relativa a precios. Por el contrario, otras como Eroski, Froiz o Caprabo cometen muchos fallos como omitir el precio por unidad de medida o hacerlo erróneamente. También Eroski destaca negativamente por el tamaño minúsculo de la letra con el que mostraba el precio por unidad de medida.

Otro incumplimiento detectado por la OCU es que la oferta de un producto no se refleja al pasar por caja. En 1 de cada 5 supermercados, la OCU detectó cobros de más por este hecho. Hay cadenas en las que esta situación se repite en una misma compra: Carrefour, Dia, El Árbol, Hipercor, MaxiDia, Supercor y Supersol-dinosol.

Para la OCU, la indicación correcta de precios es una obligación de los supermercados para que los consumidores puedan comparar precios con facilidad y para que exista mayor transparencia en el mercado, por lo que exige a las Administraciones autonómicas que mejoren el cumplimiento de esta norma.

