Amazon Autos empieza a vender coches usados de concesionarios en 130 ciudades norteamericanas

Amazon Autos ha ampliado su servicio de venta de coches —que empezó en diciembre pasado— y ya está ofreciendo vehículos usados y certificados por concesionarios en su plataforma. Esta novedad ha comenzado en Los Ángeles y se prevé que se implemente en más ciudades a lo largo de los próximos meses. Los concesionarios pueden listar su inventario de vehículos usados en Amazon, brindando a los consumidores más opciones entre una variedad de coches y camionetas en distintos rangos de precios. Ya hay concesionarios participantes en más de 130 ciudades de Estados Unidos. La compañía, dirigida por Jeff Bezos, aún no ha proporcionado información sobre la llegada de este servicio a otros países.

“Esperamos llevar la comodidad de Amazon Autos a las ventas de vehículos usados”, expresó Fan Jin, líder global de Amazon Autos. “Esta expansión está impulsada por un fuerte interés de nuestros socios concesionarios. Al incluir vehículos certificados y usados, estamos satisfaciendo la demanda de los concesionarios por un mayor alcance en línea, al tiempo que ofrecemos a los clientes una selección más amplia de vehículos de alta calidad que se adaptan a su presupuesto y necesidades de estilo de vida únicas”.

Colaboración con concesionarios

Weslie Metcalf, socio gerente de Premier Hyundai Moreno Valley en Moreno Valley, California, comentó: “Estamos emocionados de ser participantes tempranos en la expansión de Amazon Autos. Creemos que esta colaboración tiene el potencial de ayudarnos a alcanzar más clientes y mejorar nuestro proceso de ventas en línea”.

La inclusión de vehículos usados y certificados por los concesionarios que los venden complementa la oferta de ventas de vehículos nuevos de Amazon Autos, la cual empezó a vender coches en diciembre de 2024. Esta ampliación permite a los concesionarios contar con un canal de ventas que los conecta con millones de clientes de Amazon, facilitando las ventas de su inventario total, en la tienda de Amazon.

Todos los vehículos usados en venta son de alta calidad, comenzando con concesionarios Hyundai, y con la adición de más concesionarios en los próximos meses. Este nuevo canal protege de forma especial a los clientes, con una política de devolución de 3 días/300 millas y una garantía limitada mínima de 30 días/1,000 millas en todos los vehículos.

Los listados de estos vehículos usados certificados aparecerán junto a los vehículos nuevos en la tienda de Amazon Autos. Los clientes tendrán la opción de filtrar los resultados para mostrar solo vehículos Nuevos o Usados, y todos los vehículos muestran el precio que se paga sin tarifas ocultas, así como la solicitud para hacer una prueba de conducción y los informes de historial de cada vehículo. Descubre más sobre Amazon Autos.