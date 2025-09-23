Condenados un mediador y un empresario en Guadalajara por simular accidentes de coche para cobrar del seguro

NOTICIA de de Javi Navarro

Dos amigos actuaban de forma conjunta para estafar al seguro y cobrar reparaciones inexistentes de coches siniestrados. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha ratificado las condenas impuestas a un mediador de seguros y a un empresario de compraventa de vehículos, tras haber intentado realizar una estafa a la aseguradora Allianz. Ambos fueron hallados culpables de un delito de estafa en grado de tentativa por un plan que buscaba obtener la cobertura para reparar varios automóviles que ya presentaban daños previos a los supuestos siniestros, lo que evidencia la gravedad de su acción.

Las penas impuestas

La Sala ha confirmado la resolución de la Audiencia de Guadalajara, condenando a:

Gabino , mediador de seguros, a tres meses de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo.

, mediador de seguros, a y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo. Jesús Manuel, empresario de compraventa de coches, a cinco meses y quince días de prisión, con la misma inhabilitación temporal.

Ambos condenados deberán afrontar el pago de las costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular, ejercida por Allianz. Aunque la Sala considera la atenuante simple de dilaciones indebidas, decide mantener la condena impuesta.

El plan fraudulento

Los acusados, quienes mantenían una amistad, orquestaron un plan en el que simularon varios accidentes de tráfico para reclamar reparaciones por vehículos, destacándose entre sus acciones:

Un BMW asegurado poco antes del supuesto siniestro, cuyos daños (1.484,82 euros) no coincidían con la versión aportada por ellos.

asegurado poco antes del supuesto siniestro, cuyos daños (1.484,82 euros) no coincidían con la versión aportada por ellos. Otro BMW 325D , que fue encontrado abandonado y oxidado, al que atribuyeron daños valorados en 8.859,93 euros.

, que fue encontrado abandonado y oxidado, al que atribuyeron daños valorados en 8.859,93 euros. Un BMW X5D , supuestamente dañado en un vuelco que nunca ocurrió, con desperfectos evaluados en 14.733,58 euros.

, supuestamente dañado en un vuelco que nunca ocurrió, con desperfectos evaluados en 14.733,58 euros. Un Mercedes SLK 230, propiedad de Gabino, que presentaba daños previos al seguro, los cuales intentaron imputar a un choque con un contenedor.

En total, los acusados reclamaron indemnizaciones por un monto superior a 20.000 euros. La aseguradora Allianz tuvo que asumir gastos de peritaciones y el trabajo de detectives, cifrados en 3.480,95 euros.

Argumentos de la Sala

El TSJCLM desestimó los motivos de apelación presentados por los procesados, enfatizando que “no dan explicación alguna distinta que pudiera desvirtuar el resultado conjunto de los indicios”. Según los magistrados, “existe prueba de cargo bastante y hábil que desvirtúa la presunción de inocencia” de los acusados.

El tribunal también hizo hincapié en que la alegación de que se trataba de “una maniobra de la aseguradora para desprenderse de los agentes con menor volumen de contratación” carecía de fundamento probatorio.

Respecto a las dilaciones, la Sala admitió que existió una tramitación prolongada, pero determinó que no fue “extraordinaria ni desmesurada” como para aplicar una atenuante muy cualificada.

Recurso pendiente

La sentencia, emitida el 17 de julio de 2025 y con la ponencia del magistrado Jesús Martínez-Escribano Gómez, no es firme y está sujeta a recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.