5 aplicaciones para vender gratis ropa usada de segunda mano

NOTICIA de de Jessica Pascual

Vinted, Grailed o Depop son algunas de las aplicaciones más conocidas para vender ropa de segunda mano. Si te has puesto a hacer el cambio de armario y quieres deshacerte de algunas de las prendas que ya no usas, en esta guía puedes consultar algunas de las apps para vender gratis la ropa usada. En todas las aplicaciones que se incluyen en esta guía es gratis publicar el anuncio de los artículos que quieres vender, pero solo en una, en Vinted, todo el proceso es gratis. Porque esta es la única app que no cobra comisión por cada producto que se vende, mientras que las demás plataformas cobran un porcentaje en concepto de comisión por la gestión.

Aunque estas no son las únicas opciones. Si lo prefieres, puedes consultar las tiendas donde vender ropa usada online y también las tiendas que pagan por ropa usada que tienen un local físico al que puedes acudir a vender ropa al peso.

Vinted

Vinted no es solo una aplicación para vender ropa usada segunda mano, es más bien un propio mercado en línea. En esta plataforma puedes vender, comprar o intercambiar artículos de ropa y complementos de segunda mano.

Los pasos que hay que seguir para vender algo en Vinted son muy sencillos:

Crear un anuncio gratuito a través de la aplicación. Saca las imágenes de tu artículo, añade una descripción y un precio y súbelo. Antes de poner el anuncio, te recomendamos que tengas en cuenta los consejos para vender ropa usada que puedes poner en práctica para hacer más atractivos tus productos.

a través de la aplicación. Saca las imágenes de tu artículo, añade una descripción y un precio y súbelo. Antes de poner el anuncio, te recomendamos que tengas en cuenta los consejos para vender ropa usada que puedes poner en práctica para hacer más atractivos tus productos. Vende tus productos y envíalos . Asegúrate de prepararlo adecuadamente con su embalaje para enviárselo al nuevo comprador.

. Asegúrate de prepararlo adecuadamente con su embalaje para enviárselo al nuevo comprador. Recibe el dinero. En Vinted no hay comisión de venta, por lo que puedes llevarte de manera íntegra el precio al que vendas el producto. Finalmente, una vez que el destinatario haya recibido el envío, tendrás el importe total de la venta en la cuenta bancaria que aportaste en el registro inicial.

Esta aplicación de venta de ropa de segunda mano compró a Chicfy, uno de sus rivales, en 2019. Con esta transacción, la plataforma del ‘claro que sí guapi’ desaparece y se integra en Vinted y, como consecuencia, todos los perfiles de venta que tenía este portal se trasladaran a Vinted.

Grailed

Grailed es una aplicación conocida a nivel mundial, puesto que tiene más de 8 millones de usuarios repartidos por los distintos países. Es una plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano en la que cualquier persona puede crearse una cuenta y subir sus artículos. El anuncio para poner a la venta una prenda de ropa siempre es gratis.

En cuanto a lo que ganas por cada venta, Grailed cobra un 9 % del precio en concepto de comisión. Lo que significa que recibirás el 91 % del precio del producto vendido. El método de pago se realiza mediante PayPal, lo que garantiza que cualquier compra o transacción esté protegida.

La aplicación de momento está disponible para sistemas operativos iOS, pero quienes tengan un Android también pueden acceder y vender su ropa. Para ello, hay que acceder a la web de la marca. Como requisito, para vender la ropa usada en Grailed es necesario crear una cuenta de usuario con un correo electrónico.

Puedes descargar la aplicación para iPhone desde aquí.

TheRealReal

TheRealReal es una plataforma de compra y venta de todo tipo de artículos, no solo ropa. En su catálogo es posible encontrar arte, bolsos, joyas, relojes y hasta artículos coleccionables.

Para vender en esta aplicación es necesario tener una cuenta creada y estar registrado con un correo electrónico. Los clientes que vendan en esta plataforma ganan hasta el 85 % del precio de venta de los artículos. Aunque el porcentaje varía en función del artículo que se venda.

En el caso de los bolsos, entre el 75 y el 85 % del precio.

En joyas, entre el 65 y el 70 % del precio por el que se venda.

En zapatillas de hombre, el 80 % del precio.

En el resto de artículos de menos de 190 euros, entre el 20 y el 50 % del precio.

En cuanto al método de pago, TheRealReal ofrece tres opciones:

Depósito directo

Crédito en la plataforma, que permite ganar un 5 % adicional cada mes

Pago por cheque

Puedes descargar la aplicación para sistemas operativos iOS desde aquí y para sistemas Android desde aquí.

The Luxury Closet

The Luxury Closet es una aplicación de productos de lujo en la que puedes encontrar ropa de primera o de segunda mano, en marcas de alta calidad y grandes firmas de moda.

El proceso para vender es muy sencillo. Solo tienes que subir una fotografía y publicar el anuncio del artículo. Si esta prenda u objeto pasa la valoración de los profesionales que trabajan en esta compañía, ellos se encargan de incluirlo en el catálogo en un periodo inferior a dos semanas.

El cliente recibe el dinero una vez que se vende un producto. En cuanto al método de pago, es posible elegir entre transferencia bancaria, PayPal o cheque. En cuanto a la comisión que aplica esta aplicación, varía entre el 20 y el 35 % por producto de categoría ropa, zapatos, accesorios y bolsos.

Puedes descargar la aplicación para los sistemas Android desde aquí y para iPhone desde aquí.

Depop

El lema de Depop es “convierte la ropa en dinero“. En esta aplicación el proceso de venta de ropa es sencillo y gratis para empezar.

Lo primero que hay que hacer es crearse una cuenta de usuario con un correo electrónico para poder publicar los anuncios. Sube imágenes, añade una descripción y pon un precio.

Si el artículo que subes se vende, recibes el importe correspondiente. En la plataforma no especifican si aplican una comisión de venta o si, por el contrario, el cliente recibe el importe completo del precio que ha vendido.

Puedes descargar la aplicación para iPhone desde aquí y para Android desde aquí.

