Asegura tu coche solo cuando lo necesitas: así es el seguro por días
¿Cuándo es útil el seguro de coche por días? A la hora de asegurar un vehículo, resulta crucial elegir un seguro que se ajuste a nuestras necesidades específicas, así como a las características del automóvil y nuestro estilo de vida. En España, es de carácter obligatorio que todos los vehículos cuenten con un seguro, aunque no se utilicen. Sin embargo, existen situaciones excepcionales donde un seguro por días puede ser especialmente útil, asegurando el vehículo solo por el tiempo necesario.
Según indica Javier Bosch, consejero delegado de Cleverea, compañía de seguros online para automóviles y motos, “casi tres millones de vehículos en España circulan sin seguro”, lo que conlleva multas que pueden variar entre 600 y 3.000 euros. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de ofrecer alternativas que faciliten el cumplimiento de la normativa. A continuación, Bosch destaca las situaciones en las que este tipo de aseguramiento resulta particularmente ventajoso:
Ventajas del seguro por días
- 1. Cuando no se tiene claro si renovar el seguro anual. En casos donde haya dudas sobre la renovación del seguro anual, un seguro de coche por días se presenta como una opción flexible y efectiva mientras se toma una decisión.
- 2. Si se está considerando vender el vehículo próximamente. Si el propietario planea vender su auto pronto y no desea comprometerse con un seguro anual, puede optar por un seguro de coche por días hasta que la venta se concrete, lo que representa un ahorro importante.
- 3. Cuando se duda acerca de qué compañía contratar. Si un conductor no se decide sobre qué compañía de seguros elegir, es conveniente empezar con un seguro de coche por días mientras se recopila información necesaria para tomar una decisión informada.
- 4. Cuando se necesita conducir un vehículo dado de baja previo a dar su alta. Para un automóvil que ha sido dado de baja en el Registro de Vehículos, contratar un seguro por días es la opción más práctica si se necesita conducirlo brevemente antes de darlo de alta.
- 5. Para trasladar un coche de segunda mano. Si se adquiere un coche de segunda mano y es necesario transportarlo a casa o al taller, se puede contratar un seguro por días para circular legalmente mientras se decide sobre la póliza definitiva.
- 6. Para conducir vehículos prestados. Si se va a manejar un coche prestado, es posible contratar un seguro por días que cubra tanto la responsabilidad civil obligatoria como la voluntaria, protección personal para el conductor en caso de accidente y asistencia en carretera.
Preguntas frecuentes sobre el seguro de coche por días
El seguro por días es una opción cada vez más utilizada, aunque aún genera algunas dudas entre los usuarios. Por ello, Javier Bosch responde a las consultas más comunes:
¿Es obligatorio tener un seguro de coche, aunque no se circule con él?
Salvo que el vehículo esté dado de baja temporal o definitiva en el registro de la DGT, todos los vehículos deben tener seguro, incluso si están aparcados. La cobertura por días proporciona ventajas como la protección personal y asistencia en carretera durante el tiempo contratado.
¿Cuántos días se puede contratar un seguro temporal?
Se puede contratar desde solo un día hasta un máximo de 90 días consecutivos. Con esta modalidad, solo se paga por los días necesarios, evitando los gastos fijos de un seguro anual.
¿Qué tipo de vehículos pueden asegurarse por días?
Este seguro temporal no se limita solo a turismos; está diseñado para prácticamente cualquier vehículo a motor que esté matriculado —considerando motos, furgonetas, camiones, remolques, autocaravanas, y vehículos con matrícula temporal— incluso coches históricos o clásicos que se usan ocasionalmente.
¿Cuándo entra en vigor la póliza?
En la mayoría de los casos, la póliza entra en vigor inmediatamente tras la contratación. La fecha de inicio se indica en la póliza y es efectiva desde el mismo momento de pago.
¿Se puede asegurar un coche del que no se es propietario?
Es posible asegurar un vehículo alquilado, prestado o recientemente adquirido, aunque todavía no esté a nombre del nuevo propietario.
¿Nos pueden multar si hemos contratado el seguro por días y no aparece en FIVA?
No. No es posible recibir multas por no aparecer en el FIVA si el seguro por días está activo. El FIVA puede tardar en actualizarse, pero el seguro es válido desde el momento de su contratación. En caso de multa, se puede recurrir mostrando la póliza vigente.
¿Se pueden asegurar vehículos con matrícula temporal?
Los seguros por días también incluyen vehículos con matrícula temporal, situación común durante la compra de un coche nuevo.
¿Existe permanencia en este tipo de seguros?
No hay permanencia en el seguro por días. Al finalizar el periodo contratado, el aseguramiento se cancela automáticamente y no hay renovaciones automáticas ni compromisos a largo plazo.
¿Hay que ir a una oficina para contratar el seguro por días?
La contratación se realiza completamente online, permitiendo obtener la póliza en menos de cinco minutos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de desplazamientos.
Bosch concluye destacando que “el valor diferencial del seguro por días es que es una respuesta real a las nuevas necesidades de los conductores. Proporciona una rápida y fácil contratación con excelentes coberturas a precios muy asequibles. Cuantos más días se contraten, más económico resulta”.