Los coches más robados en España y el error que cometen 7 de cada 10 víctimas

NOTICIA de de Javi Navarro

Más de 150.000 robos de vehículos en España en los últimos cinco años y casi el 70 % de los casos sin resolver. Ese es el balance que deja el informe elaborado por Línea Directa Aseguradora, que también revela el error más común: el 70 % de las víctimas no tenía cobertura contra robo en su seguro. El estudio, basado en datos del Ministerio del Interior y en la propia cartera de la aseguradora, analiza el perfil del vehículo robado, los modelos más codiciados, las zonas con más denuncias y el impacto económico que puede suponer sufrir este delito sin estar protegido.

Los modelos más robados en España

Los ladrones no buscan coches de lujo. Al contrario, los vehículos más sustraídos en España son utilitarios muy populares por su precio y facilidad de reventa. Según el informe, el SEAT Ibiza, el Volkswagen Golf y el SEAT León encabezan el ranking nacional. Les siguen el Ford Focus, el BMW Serie 3 o el Renault Megane.

Top 10 coches más robados en los últimos 5 años:

SEAT Ibiza Volkswagen Golf SEAT León Ford Focus BMW Serie 3 Renault Megane Opel Astra Volkswagen Polo Citroën Xsara Citroën C3

En el caso de las motos, las más robadas son scooters urbanas como la Honda Scoopy, la SYM Symphony y la KYMCO Super Dink.

El error que cometen 7 de cada 10 víctimas

Pese a las cifras, la mayoría de los vehículos no están asegurados contra robo. En concreto, el 22 % de los coches, el 37 % de las furgonetas y el 82 % de las motos no tienen esta cobertura. Eso significa que en caso de sustracción no recibirán indemnización alguna.

Según el estudio, contratar esta protección cuesta de media apenas 21 € más al año. Por ejemplo, para los tres modelos más robados (Ibiza, Golf y León), la diferencia entre una póliza a terceros básica y otra con robo es de solo 20-22 euros anuales.

Así actúan los ladrones (y cuándo)

El robo más habitual se produce en lunes, en el mes de enero, a un coche con una antigüedad media de 11 años y un valor estimado de 9.500 €.

En robos parciales, las piezas más sustraídas son:

Retrovisores

Tubos de escape

Equipos de sonido

Llaves del coche

El robo de catalizadores está creciendo, debido a los metales preciosos que contienen, como el platino.

Los métodos ya no se limitan a romper lunas: los ladrones usan inhibidores de frecuencia para bloquear el cierre, interfaces y máquinas de codificación que anulan el sistema de arranque o clonan llaves, y máquinas de diagnosis para alterar el número de bastidor o el kilometraje. Todos estos aparatos se pueden adquirir fácilmente por Internet.

Las provincias con más robos de coches y motos

Las zonas más afectadas por los robos de coche en los últimos cinco años son:

Sevilla

Madrid

Tarragona

En motos, destacan:

Baleares

Las Palmas de Gran Canaria

Barcelona

Por el contrario, los robos son casi residuales en provincias como Zamora, Teruel o Soria.

Robos organizados y delitos asociados

“El robo de vehículos suele estar vinculado a bandas internacionales que suponen un grave peligro para toda la sociedad”, explica Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa.

Además del perjuicio económico y personal para los propietarios, muchos de estos delitos están relacionados con el tráfico de drogas, armas o dinero, y en ocasiones con el terrorismo, según la Interpol.

Consejos para evitar el robo del vehículo

Aunque no existe protección total, sí hay medidas que pueden disuadir a los ladrones:

Comprueba siempre que el coche ha cerrado correctamente, sin confiarte en el mando (puede haber inhibidores).

Valora instalar localizadores GPS o bloqueadores de volante.

Evita dejar el coche en zonas oscuras o poco transitadas.

Si tienes garaje, úsalo. Si no, intenta mover el coche si vas a estar fuera varios días.

En caso de robo, denuncia cuanto antes y notifica a tu aseguradora.

Un problema en aumento

Entre 2019 y 2023 se registraron en España más de 150.000 robos de vehículos, de los que casi el 70 % quedaron sin esclarecer. Solo en 2024, se produjeron más de 33.000 robos, lo que supone un leve incremento del 0,7 % respecto al año anterior. Y el 61 % de los coches robados no se recuperan nunca, tal y como destaca el informe.