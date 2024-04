Coches

Así es como hay que llevar a un niño en bicicleta para que esté seguro

NOTICIA de de Jessica Pascual

La llegada del buen tiempo invita a salir a dar un paseo en bici con tu hijo. Tanto para un plan de domingo, como para convertirlo en el medio de transporte para ir al colegio de forma rutinaria. ¿Pero, cómo hay que llevar a los menores en la bicicleta? Si todavía no ha aprendido a montar en bici y tienes que llevarle de paquete, hay una serie de normas específicas que es fundamental tener en cuenta. Para poder disfrutar del camino de forma segura y evitar multas.

Qué dice la normativa sobre cómo llevar a los niños en bici de paquete

Lo primero a tener en cuenta es que las bicicletas están pensadas para transportar a una sola persona, por lo que para salir a dar un paseo con tus hijos de forma segura y legal en la bici, es importante adaptarla para evitar riesgos y cumplir con la normativa de Tráfico.

Si el menor sabe montar en bici, nada mejor que salga con su propia bicicleta de paseo y podáis disfrutar de un trayecto en compañía. Pero si todavía no ha aprendido, hay que tener en cuenta la normativa para llevarles de forma segura. En concreto, el Reglamento General de Circulación señala que los conductores que sean mayores de edad pueden llevar a su cargo, en una bicicleta, a un menor de hasta 7 años de edad. Siempre y cuando el niño lleve un casco para la bicicleta homologado de su talla y que tenga en la bici un asiento para su peso y altura.

Las tres formas legales de llevar a un niño de paquete en bici

Hay tres opciones al alcance de los ciclistas para transportar a sus hijos de paquete. La elección de una de ellas varía según la edad y peso del niño, así como de las preferencias y comodidades que ofrece cada una de estas modalidades:

Silla delantera

Silla trasera

Remolque

Silla trasera de la bici para niños

Estas son las más habituales. Las sillas para llevar a un niño en bicicleta están específicamente pensadas para los niños de más de 15 kilos, se colocan en la parte posterior de la bicicleta y ofrecen una gran seguridad y protección a los menores durante todo el trayecto.

En cuanto a las características, deben tener reposabrazos y sujeción para los pies, así como arnés de seguridad, cinturones y estar homologadas. También es fundamental que tengan respaldo para poder sujetar la cabeza de los niños. Y tener en cuenta el peso que soportan, que no suele ser de más de 20 o 22 kilos.

Por otra parte, la silla elegida debe ser compatible con el tipo de bicicleta para garantizar la seguridad durante el trayecto.

Silla delantera de la bici para niños

Las sillas delanteras permiten transportar a los niños, siempre y cuando pesen menos de 15 kilos. Se colocan en el manillar y permiten llevar a los bebés de forma segura. Están a la vista todo el tiempo, por lo que puedes saber si se encuentra a gusto durante el recorrido o no. Y, además, las vistas son muy entretenidas para ellos, puesto que pueden disfrutar en primera persona del paisaje.

Remolques

Esta es una opción menos popular en España, pero es una alternativa legal. Colocar un remolque en la bicicleta permite transportar a los menores de forma segura en cualquier trayecto.

Actúan como un vehículo propio e independiente que se engancha a la bicicleta, pero que tiene sus propias ruedas y circula pegado al suelo. Tienen una cubierta de tela, para proteger a los más pequeños del sol y otras situaciones climatológicas, y son una de las opciones más cómodas.

El casco, el accesorio imprescindibles de seguridad

Más allá de la estructura específica que hay que usar para llevarles en bici, es fundamental que cuenten con un buen equipamiento que les permita montar en bici de forma segura. Para ello, no hay que olvidar elegir un buen casco para la bicicleta, que esté homologado y se ajuste a la perfección al tamaño de la cabeza del menor. Para garantizar su protección y seguridad durante el trayecto.

Este es un elemento fundamental, puesto que hay que tener en cuenta que el uso del casco para menores de 16 años es obligatorio, tanto en ciudad, como en vías interurbanas.

De manera adicional, los ciclistas deben tener en cuneta la normativa de circulación que hay que respetar y enseñársela a los menores desde pequeños. Entre otros aspectos, para tener conocimiento de las normas que hay que saber al montar en bici para que no te multen.

¿Los bebés pueden viajar en bicicleta de paquete?

Depende. La normativa establece que los bebés muy pequeños, que no sujeten por sí solos su cabeza, no pueden ir en bici de acompañantes. Porque no es posible garantizar su seguridad dada su inestabilidad.

Por otra parte, en cuanto a los niños de mucho peso, de más de 20 o 25 kilos, tampoco es recomendable que vayan de acompañantes.