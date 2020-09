Coches Así hay que conducir en una rotonda

¿Cómo hay que circular en una rotonda para conducir de forma correcta? La DGT da las pautas sobre cómo tienen que circular todos los vehículos para entrar y salir en una rotonda.

¿Alguna vez has tenido que pegar un frenazo porque un coche se te ha cruzado para salir de la rotonda? ¿O te has tenido que tirar frente a otro coche porque tenías que salirte y no te ha dado tiempo a cambiarte de carril?

Si en alguna ocasión has estado cerca de darte un golpe por imprudencias en las rotondas, partir de ahora no caben dudas. Descubre cómo es la forma correcta de tomar una rotonda.

Los 3 pasos para tomar una rotonda

La DGT recuerda los tres pasos básicos para conducir en una rotonda de forma correcta y evitar posibles choques o accidentes.

PASO 1: Respetar al resto de vehículos

El primer paso y el más importante es respetar al vehículo que ya está dentro de la rotonda.

El vehículo que está circulando por dentro de la rotonda tiene preferencia sobre el vehículo que quiere entrar en ella.

PASO 2: Cómo salir de la rotonda

¿Cómo hay que salir de una rotonda? Este hecho es el que más polémica y controversia genera. ¿Quién no ha visto como otro vehículo ha salido de una rotonda directamente desde el carril interior sin haber pasado por el carril derecho? De aquí se derivan pequeños golpes o accidentes que pueden complicarte el día.

Así que es importante conocer esta segunda regla básica: Sólo se utiliza el carril derecho para salir de las rotondas, nunca el izquierdo o carril interior.

PASO 3: Señalizar todo

La tercera y última regla es sencilla: Señaliza cualquier cambio o movimiento en el interior de la rotonda.

Al igual que hay que señalizar cualquier adelantamiento en carretera para avisar a los conductores que tenemos alrededor es imprescindible señalizar los cambios de carril en las rotondas puesto que en estos puntos sobre todo de las grandes ciudades confluyen muchos vehículos al mismo tiempo y es importante poder circular de forma ordenada y en armonía y no acabar creando un caos de circulación y de vehículos que no respetan los carriles.

De forma resumida, el siguiente vídeo explicativo de la DGT señala la forma de ejecutar estos tres sencillos pasos para que todos los vehículos circulen de forma correcta en las rotondas.

Con estas tres reglas ya sabes que no se puede salir de una rotonda desde el carril interior o izquierdo, que siempre hay que señalizar y que no hay que tirarse hacia el interior de una rotonda si otro vehículo que ya está circulando por ella se acerca hacia nuestro punto.

Además, según el vídeo explicativo de la DGT se aprecia cómo hay que circular en aquellos casos en los que un vehículo que entra en una rotonda va a tomar la salida contraria, es decir, que va dar la vuelta entera y por tanto va a hacer un cambio de sentido.

En estos casos para no entorpecer lo mejor es que acceda a la rotonda por el carril interior y cuando haya pasado la mitad de la rotonda y se acerque la salida que tiene que tomar se cambie en primer lugar al carril exterior y después proceda a salir de la rotonda.

También se muestra cómo tiene que actuar un vehículo que entra en una rotonda para tomar la primera salida. Es el vehículo que tiene la forma de proceder más sencilla. En este caso debe entrar a la rotonda por el carril exterior y salirse de forma inmediata en la primera salida. De esta forma no tiene que cruzarse con otros vehículos, sólo seguir su carril.

Por último, el vehículo que a pesar de entrar en la rotonda tiene que continuar recto, deberá entrar por el carril de en medio si o hubiera y antes de llegar a su salida cambiarse al exterior. En caso de no haber carril intermedio deberá entrar por el interior y cambiarse al exterior antes de llegar a su salida para poder tomar su carril de forma correcta. O puede ir de forma directa por el carril exterior y así evitar tener que cambiarse.

Cómo no se puede circular

En la siguiente foto la DGT muestra además las diferentes acciones que están mal a la hora de circular en una rotonda.

En resumen esta imagen refuerza la idea de que los vehículos tienen que circular por un carril y cambiarse en caso necesario pero siempre señalizando y haciéndolo de forma correcta y que de las rotondas siempre se sale por el carril exterior.

Además en la imagen se ve una de las actuaciones imprudentes más comunes de los vehículos en las rotondas: conducir por ellas como si fuera un carril recto tal y como se aprecia en el coche amarillo.

