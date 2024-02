Vivienda

Así puedes realizar trámites con la Seguridad Social con el móvil y sin certificado digital

Ya no será necesario realizar trámites online en la Seguridad Social a través el certificado digital. Ahora, para poder acceder a los servicios del portal de la Seguridad Social, bastará con registrar nuestro número de móvil y acceder vía SMS. Este método de identificación se une junto con el de identificarte con una foto y sin certificado digital en la Seguridad Social.

En esta información, te explicamos todos los pasos necesarios para poder iniciar sesión en la Seguridad Social de una forma más rápida y sencilla, solo con el número de teléfono móvil.

Identificación en la Seguridad Social vía SMS

Si no tienes solicitado el certificado digital o lo tienes caducado y no lo has renovado, no te preocupes. Existe un método más rápido y sencillo para entrar en el portal web de la Seguridad Social: vía SMS con el teléfono móvil. Solo tienes que comunicar a la Seguridad Social mediante un formulario online tu número de teléfono, junto con otros datos. Este proceso solo lo tendrás que realizar la primera vez y te llevará pocos minutos.

Pasos para iniciar sesión en la Seguridad Social con el móvil

En primer lugar, tendrás que acceder al portal web de la Seguridad Social.

Una vez dentro, pincha en el botón ‘Enviar solicitud’ para comenzar el proceso de identificación.

para comenzar el proceso de identificación. En la siguiente página, aparecerá una serie de campos vacíos que debes rellenar. Estos están relacionados con el correo electrónico y otros datos personales

Cuando introduzcas tu correo electrónico, pulsa en el botón ‘Confirmar Correo ‘ para comprobar de que no ha sido usado para este trámite anteriormente.

‘ para comprobar de que no ha sido usado para este trámite anteriormente. Después de rellenar todos los datos personales, tendrás que subir una fotografía tuya en el que se te vea de frente, de hombros para arriba y mostrando la cara delantera de tu DNI .

. A continuación, para autenticar tu identidad, sube dos fotografías del DNI, una de cada cara y en las que se pueda leer claramente toda la información.

y en las que se pueda leer claramente toda la información. Cuando tengas todo, pulsa en el botón ‘Continuar’ .

. Por último, introduce tu número de teléfono con el prefijo +34 . También te solicitará el motivo, escogiendo uno de las posibles opciones.

. También te solicitará el motivo, escogiendo uno de las posibles opciones. A continuación, te mandarán un SMS al número de móvil que has introducido para confirmar que es el correcto.

Eso es todo. De esta forma, cada vez que quieras entrar en el portal de la Seguridad Social, podrás hacerlo con el número de tu teléfono. En caso de que alguna dato sea erróneo, no podrás continuar con el proceso de identificación.

Con este método de iniciar sesión podrás acceder a un total de 65 trámites de la Administración Pública. Recuerda que siempre debes tener tu móvil cerca para el proceso. En él recibirás códigos de validación por SMS.

