Cómo identificarte con una foto y sin certificado digital en la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Seguridad Social añade un nuevo método de identificación en su sede electrónica para realizar la solicitud de diferentes prestaciones. Se trata de una nueva medida que permite a todos los usuarios completar las principales gestiones en este organismo por Internet a través de una fotografía de sus caras junto al DNI y que pueden realizar desde su propio ordenador, teléfono o tablet y en el momento.

Con este nuevo método para identificarse, todas las personas que no tengan Clave Pin, certificado digital o DNI electrónico, podrán realizar la solicitud de algunas de las prestaciones más demandadas, como el Ingreso mínimo vital, de una forma rápida y sencilla, con un selfie. En esta guía te explicamos con detalle cómo identificarte con una foto y sin certificado digital en la Seguridad Social y qué prestaciones puedes pedir con este nuevo sistema de autofoto.



Requisitos para identificarse con un selfie

La identificación a través de una autofoto o selfie es un método fácil, rápido y sencillo que puedes realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas un ordenador, teléfono o tablet a mano. También necesitas disponer de conexión a Internet y acceso a tu correo electrónico. En caso de no tener una cuenta de correo propia, puedes utilizar la de algún familiar, amigo o conocido que pueda ayudarte a realizar las gestiones en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Cómo realizar la identificación con selfie

Para iniciar la solicitud de una prestación en la Seguridad Social a través de un selfie tienes que acceder a la sede electrónica de la entidad, al apartado ‘Prestaciones Seguridad Social‘ que se encuentra en la barra lateral derecha de la página, tal y como puedes ver en la imagen.

Al entrar en este apartado, aparece una nueva pantalla donde puedes acceder a los distintos trámites de la Seguridad Social. Aquí tienes que desplazarte hacia abajo hasta llegar a la sección ‘Servicios disponibles sin certificado‘.

En esta página puedes ver el listado de todos los trámites y gestiones que puedes realizar a través de la identificación con selfie o autofoto. Puedes acceder al trámite desde la página de inicio o utilizar el buscador.

Para continuar con la solicitud, tienes que seleccionar el trámite específico que necesites hacer y pulsar sobre él. Aunque antes de comenzar cualquier proceso, te recomendamos que te informes sobre la documentación exigida en cada caso, independientemente del tipo de identificación.

Para realizar la gestión de alguna de las prestaciones de la Seguridad Social, es obligatorio cumplimentar primero un formulario PDF con tus datos personales, tal y como aparece en la imagen. Se trata de un documento que puedes editar en el propio ordenador, sin necesidad de descargarlo o imprimirlo.

Aunque también puedes completar un formulario electrónico en el que te irán guiando paso a paso para que aportes toda la documentación necesaria para iniciar el trámite. En ninguno de los casos es obligatorio firmar el documento ni imprimirlo.

Cuando termines de completar el documento, guárdalo en tu ordenador, en el escritorio en un sitio visible, puesto que vas a tener que adjuntarlo en el proceso de realización del trámite.

Para continuar con el trámite, si has optado por el formulario en PDF, tienes que darle al botón ‘Enviar solicitud‘ y si has completado el formulario electrónico, tienes que seleccionar el botón ‘Solicitar‘, tal y como muestran las imágenes.

En este momento comienzas la solicitud de la prestación. Es importante que tengas toda la documentación a mano puesto que la sede electrónica te da un plazo de 30 minutos para completar la gestión.

Lo primero que tienes que hacer es identificarte como representante o como interesado. En caso de realizar un trámite en nombre de otra persona, tendrás que adjuntar la documentación que lo acredite.

Después, tienes que añadir tu dirección de correo electrónico y seleccionar el botón ‘Confirmar correo‘. Ten el correo abierto porque te enviarán un código de confirmación a tu email que tendrás que introducir en la página del trámite de la Seguridad Social.

A continuación tienes que añadir tus datos personales y de identificación, el nombre completo con apellidos así como el número del DNI y su fecha de caducidad.

Después de introducir todos tus datos, es momento de hacerte el selfie.

Cómo hay que hacer la foto

La identificación con una autofoto tiene que hacerse a través de la webcam del ordenador. Aunque si el tuyo no tiene, puedes recurrir al teléfono o tablet.

Para que la identificación sea válida, tienes que ponerte delante de la cámara y enseñar tu DNI por el lado de la fotografía. El documento debe estar a la altura de tu cara.

Si tu ordenador no tiene webcam o no te funciona, puedes utilizar tu teléfono móvil o tu tablet para hacerte la fotografía y continuar con el trámite en tu ordenador. Para ello, tienes que seleccionar en la pantalla del ordenador el botón que dice ‘¿No puedes hacer fotos desde este dispositivo?‘ y escanear con tu teléfono o tablet el código QR que aparece en pantalla.

A través de la lectura del código QR los dos dispositivos se vinculan y la foto que realices con tu teléfono aparecerá incorporada en el ordenador, en el proceso del trámite.

El siguiente paso es añadir una fotografía de las dos caras de tu DNI. Puedes hacerlas con tu teléfono y pasarlas al ordenador. Estas imágenes deben tener formato JPG o PNG.

Después, tienes que seleccionar tus datos del domicilio, tanto la provincia, como el código postal y cualquier otra información que consideres relevante para tu solicitud.

En este momento tienes que adjuntar el formulario en PDF o electrónico que completaste al inicio de la solicitud y el resto de documentación específica del trámite. Recuerda que el tamaño máximo por archivo es de 5 megas y que el peso total de todos los documentos no puede superar los 25 megas.

Por último, tienes que firmar la solicitud a través de un código numérico que vas a recibir en la dirección de correo electrónico que has proporcionado al inicio de la solicitud.

Junto con el código, tienes que dibujar tu firma y pulsar en el botón ‘Continuar’.

Después de la firma, verás en pantalla un resumen de tu solicitud y, si todo es correcto, tienes que darle al botón ‘Solicitar’. Al finalizar la solicitud del trámite, recibirás en el correo un resumen con toda la información. En este correo te enviarán un código de seguimiento que es el que tienes que introducir en la plataforma para comprobar el estado de tu solicitud.

Más adelante, la Seguridad Social te enviará otro correo informándote de que tu solicitud ha sido registrada en la Dirección Provincial correspondiente.

En caso de que tengas que añadir documentación adicional, tienes que acceder a la sede electrónica de la Seguridad Social, al apartado ‘Ya he presentado una solicitud y quiero aportar documentación’ e introducir el código de seguimiento de tu solicitud así como tu DNI. Después, pulsa en el apartado ‘Recibir código de acceso’, introdúcelo en la página e incorpora la documentación adicional que te hayan requerido.

Qué gestiones puedo hacer en la Seguridad Social con un selfie

Hay cuatro grandes grupos de trámites que puedes hacer sin identificación digital:

Solicitud

Declaración

Validación de datos

Informes

Algunos de los trámites más demandados que pueden solicitarse con un selfie son:

