Así puedes reclamar las multas pagadas al Ayuntamiento de Barcelona por entrar en las ZBE

NOTICIA de de Cristian Pinto

La sentencia del Tribunal Supremo deja sin efecto unas 140.000 multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. De este modo, el Ayuntamiento dejará impunes el 42 % de las sanciones impuestas entre los años 2020 y 2023. El Ayuntamiento dejará de ingresar más de 20 millones de euros tras la anulación de unas multas que no eran firmes o no estaban ejecutadas.

El pasado mes de noviembre de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya denunció la derogación de la primera ordenanza del Ayuntamiento en el año 2020 por la cual vetaba el acceso a la ZBE a los vehículos sin etiqueta 0, ECO, C o B. En esta información te damos todos los detalles del fallo del juez y cómo reclamar si te han puesto alguna multa por entrar a la ZBE de Barcelona y ya has pagado.

Qué multas quedarán anuladas

El Ayuntamiento de Barcelona se verá obligado a renunciar al cobro del 42 % de las sanciones impuestas entre el 15 de septiembre de 2020 y el 21 de febrero de 2023 a aquellos vehículos que entraron a la ZBE sin la etiqueta de la DGT pertinente. En total, les supondrá dejar de ingresar 20,2 millones de euros. No obstante, esta suma se debe a aquellas multas que finalmente no se llegaron a abonar, bien porque no fueron firmes al ser impugnadas o porque nunca se llegaron a pagar.

De este modo, el Ayuntamiento de Barcelona no tendrá que devolver el dinero a ningún conductor sancionado, sino que finalmente las multas impuestas quedarán sin validez.

Modificación de las ZBE en 2023

A principios del año 2023, el Ayuntamiento de Barcelona modificó algunas normas de las ZBE que afectaran a personas económicamente más vulnerables. De este modo, este grupo podrían saltarse las normas de la ZBE y circular aunque no tuviesen la pegatina medioambiental de la DGT correspondiente.

Cómo reclamar las multas

Como hemos mencionado anteriormente, el Ayuntamiento de Barcelona no va a devolver el dinero de las sanciones que finalmente fueron impuestas y pagadas, sino que solo anulará aquellas que estén pendiente de pago. El ejecutivo municipal alega que carecen de razón las reclamaciones que se impongan tras el fallo del supremo con la intención de recuperar el dinero.

A raíz de esto, la Plataforma de Afectados por Restricciones Circulatorias ha iniciado un movimiento por el cual anima a los socios que acudan al juzgado a reclamar la devolución de las multas ya sufragadas.

Si eres uno de los afectados por la no devolución del importe de estas multas, puedes acudir a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona y reclamar cualquier multa impuesta por el consistorio. Solo tendrás que pinchar en ‘Iniciar el trámite’ e identificarte en la plataforma con el número de teléfono, certificado digital o cl@ve.