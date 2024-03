Vivienda

Así será la ciudad The Line, el nuevo modelo de viviendas en medio del desierto

¿Te imaginas vivir en una ciudad lineal en mitad del desierto? Esta es la idea de ciudad del futuro que tiene Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. The Line es un proyecto de ciudad vertical y sostenible que ya está en construcción. Es uno de los proyectos más ambiciosos a nivel arquitectónico de todo el mundo. Eso sí, para poder vivir en The Line habrá que esperar 50 años hasta que esté completamente terminado.

Ciudad lineal en medio del desierto

The Line es un nuevo concepto de ciudad, con 200 metros de ancho y un total de 170 km de largo. Dentro de ella albergará rascacielos de 500 metros de altura y no será necesario el coche para ir de un punto de la línea a otro. En total, se espera que vivan 9 millones de habitantes en The Line.

La ciudad no contará ni con coches, ni carreteras ni emisiones contaminantes. Todo funcionará con energía renovable y priorizará la salud y el bienestar de las personas. Lejos queda la idea de desplazarnos por las ciudades en el año 2050 con coches voladores.

¿Es posible vivir en mitad del desierto?

Pero, ¿es posible este mega proyecto en mitad del desierto de Arabia Saudí? A pesar del clima cálido y seco de la zona, The Line contará con la integración de naturaleza y espacios abiertos para la purificación de la calidad de aire.

La ciudad cuenta con un diseño para emitir una huella de carbono cero gracias al funcionamiento con energías 100 % renovables. Además, el medio de transporte en The Line será una red de transporte público que será capaz de recorrer los 170 km de longitud en tan solo 20 minutos.

Qué es el proyecto NEOM

La ciudad futurista The Line es solo una parte de un mega proyecto. Según ha anunciado el gobierno saudí, NEOM será una ciudad económica especial, con sus propias leyes civiles y tributarias. En total contará con 26.500 kilómetros cuadrados.

NEOM es el proyecto de ciudad futurista verde, eficiente, robotizada y tecnológica a orillas del Mar Rojo. Además, otro objetivo es hacer de NEOM la ciudad más segura del planeta gracias a sistemas de vigilancia de última generación que incluyen drones, cámaras automatizadas, máquinas de reconocimiento facial y biométrico y una IA capaz de notificar delitos sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciarlos.

