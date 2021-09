Ayudas para instalar bomba de calor con aerotermia

Vivienda

La aerotermia es un sistema de energía renovable que permite la climatización de las viviendas de forma eficiente, a través del uso de radiadores y de suelo radiante. Como consecuencia, se reducen las emisiones contaminantes y, con el tiempo, supone un ahorro en la factura de la electricidad. Pero, al igual que sucede con otras energías verdes, como las placas solares, apostar por estos modelos supone hacer una inversión inicial bastante grande.

Por ello, con el objetivo de abaratar los costes de las instalaciones de este tipo de sistemas y que cada vez más personas apuesten por la eficiencia energética en sus viviendas, algunas localidades han puesto en marcha diferentes líneas de ayudas para costear hasta el 50% de la inversión de la instalación de los sistemas de bomba de calor con aerotermia. En esta guía te detallamos qué municipios han implantado estas ayudas, cómo pedirlas y cómo funciona este nuevo sistema de calefacción por bomba de calor con aerotermia.



Estas líneas de ayudas para instalar aerotermia, convocadas por las diferentes comunidades y localidades, tienen carácter periódico. Es decir, que te recomendamos que visites esta información habitualmente puesto que iremos incluyendo todas las convocatorias que se publiquen.

Por ejemplo, aunque en la actualidad no tenga convocatorias abiertas, una de las Comunidades Autónomas que incentiva este tipo de ayudas es Galicia . En concreto, han realizado convocatorias tanto en 2020 como en 2021, pero el plazo para presentar las solicitudes este año finalizó en el mes de julio.

Otra localidad que ha incentivado la instalación de estos sistemas ha sido Valencia, donde el Instituto Valenciano de la Energía publicó en 2020 ayudas para subvencionar las instalaciones de aerotermia domésticas. Aunque, por el momento, en 2021 no han realizado ninguna convocatoria. En el caso de que se produjese, lo incluiremos en esta información.

Por otra parte, si en tu localidad no hay ayudas específicas para instalar aerotermia, puedes informarte sobre las ayudas que puedes pedir para rehabilitar una vivienda para hacerla más eficiente energéticamente y apostar por estos sistemas de energía renovable sin tener que asumir el coste total de la inversión.

Ayudas para instalar aerotermia

En septiembre de 2021, la localidad que mantiene activa una línea de ayudas exclusiva para instalar aerotermia es el municipio de Madrid.

Ciudad de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado una línea de ayudas para cubrir parte de los gastos derivados de las instalaciones de estos sistemas a través del Plan Cambia 360. En concreto, una de las actuaciones específicas dentro del programa trata sobre ‘Calefacción y ACS sin emisiones¡, que tiene por objetivo subvencionar hasta el 50% del cambio de calderas que utilizan combustibles fósiles por otras que usan sistemas de calor sin combustión ni emisiones (aerotermia).

Estas ayudas están dirigidas a todas las personas físicas, que vivan en la ciudad de Madrid, y que sean titulares o arrendatarios de un inmueble en el que vaya a realizarse esta transformación y sustitución de las calderas. En concreto, el programa contempla como subvencionable:

Cambio de las instalaciones que usen combustibles fósiles como el carbón, gas licuado de petróleo, gas natural o gasóleo y el cambio por otros generadores de calor sin combustión

Pero además, para beneficiarse de estas ayudas, las viviendas tienen que ajustarse a otros requisitos:

La potencia de los nuevos equipos no puede superar los 25 kilovatios de calefacción

Los aparatos que se instalen deben ser nuevos y, en ningún caso, es subvencionable la compra de un aparato sin instalación

Y en cuanto al importe de las ayudas, varía en función de la potencia térmica de la calefacción de los nuevos equipos:

Las viviendas con una potencia de hasta 10 kilovatios, podrán conseguir hasta 3.000 euros de ayuda

Las viviendas con potencias de entre 10 y 25 kilovatios podrán beneficiarse de hasta 4.000 euros de ayuda

Aunque en cualquiera de los casos, el importe de la ayuda subvencionada no puede suponer más del 50% del coste total de la reforma.

Estas subvenciones están gestionadas por AGREMIA y el plazo para solicitarlas permanece abierto hasta el 26 de noviembre de 2021. Y aunque el plazo finalice en noviembre de este año, pueden pedir estas ayudas todas las personas que lleven a cabo este proceso de reforma entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de este año.

Es importante tener en cuenta que estas ayudas sólo van a subvencionar las instalaciones que realicen las empresas instaladores inscritas en un registro que puedes consultar en este enlace. Por tanto, antes de contratar el servicio con una empresa específica, asegúrate de que se encuentra en este listado para poder beneficiarte de la ayuda. El resto del proceso corre a cargo de la empresa instaladora, es decir, que el cliente no tiene que realizar ningún trámite.

Cuánto cuesta

El precio de la instalación de un sistema de aerotermia depende de muchos factores, como por ejemplo del tamaño de la vivienda en metros cuadrados, de la empresa instaladora y de si se realiza la instalación con suelo radiante o a través de radiadores.

En cualquier caso, para una vivienda unifamiliar el precio medio se encuentra en una horquilla de unos 10.000 euros. Por este motivo, en la línea de ayudas de Madrid indican que la cuantía es de entre 3.000 y 4.000 euros, pero nunca superará el 50% del coste total de la instalación. Aunque como decimos, el precio varía según cada caso y, puede que finalmente el proceso completo te cueste 8.000 euros o 16.000. Para hacerte una idea, lo mejor es que pidas presupuesto a algunas empresas y puedas valorar diferentes posibilidades.

Cómo funciona

La calefacción por aerotermia capta la energía térmica del aire y la convierte en calor para distribuirla por el interior de una vivienda. Por este motivo está considerado como un sistema de energía renovables muy eficiente y limpio que hay en la actualidad, puesto que utiliza la energía del aire, que es una fuente inagotable y además no utiliza ningún tipo de combustión para generar calor. En definitiva, es una tecnología que contribuye a reducir las emisiones contaminantes y consigue que una vivienda sea más eficiente energéticamente.

Su funcionamiento es sencillo. Este sistema captura la energía del aire y la convierte en calor a través de dos aparatos que se instalan en las viviendas (uno en el interior y otro en el exterior) y que son los encargados de realizar esta transformación. Para ello, primero se extrae la energía del aire y después se utiliza para calentar un circuito (tubos) por el que corre el agua. El calor que se genera en estos tubos es el que va a ofrecer la calefacción al hogar. Y puede hacerlo a través de dos grandes puntos de emisión: Mediante radiadores o a través del suelo radiante.

Aerotermia con radiadores o suelo radiante

El sistema de calefacción por aerotermia puede instalarse en una vivienda para que emita el calor por dos vías diferentes, en función a las preferencias del cliente y a las condiciones del inmueble:

Por radiadores

Por suelo radiante

La única diferencia entre ambos sistemas es el camino que recorren los tubos con el agua caliente que son los encargados de expulsar y distribuir el calor. Mientras que los radiadores son la forma más clásica de recibir calorcito en invierno, el suelo radiante es una apuesta que cada vez está más presente en las viviendas de nueva construcción y que distribuyen el calor desde el suelo.

