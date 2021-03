Sabías Que...

¿Beber agua adelgaza? No, esta es la explicación científica

La respuesta es no. Si pretendes quitarte esos kilos de más sólo bebiendo agua, no esperes ningún milagro. Para perder peso es necesario gastar más calorías de las que se ingieren y sólo bebiendo agua no conseguimos quemar absolutamente ninguna caloría.

Otra cosa distinta es que si llevas una dieta equilibrada y practicas deporte de forma habitual, el agua pueda ayudarte a perder peso. En estos casos la ingesta de agua puede ayudarte a adelgazar porque puede contribuir a calmar la sensación de hambre y a saciarnos en esos momentos de picoteo o antes de las comidas para evitar comer grandes cantidades.

Quita el hambre

Este supuesto ha sido analizado y sus resultados han quedado reflejados en el estudio ‘La ingestión inmediata de agua antes de las comidas disminuye la ingesta voluntaria de alimentos en hombres jóvenes delgados’ (‘Immediate pre-meal water ingestion decreases voluntary food intake in lean young males)’. Los datos evidencian que el consumo de entre 375 y 500 mililitros de agua media hora antes de la comida reduce la ingesta de alimentos en los más mayores, pero no en los jóvenes.

En la misma línea encontramos otros estudios, como ‘El consumo de agua aumenta la pérdida de peso durante una intervención de dieta hipocalórica en adultos de mediana edad y adultos mayores’ (‘Water consumption increases weight loss during a hypocaloric diet intervention in middle-aged and older adults’), del que concluyen que el consumo de agua habitual reduce drásticamente la ingesta de alimentos entre las personas de mediana edad y los mayores. Se establecen relaciones entre el consumo de agua antes de las comidas en personas con obesidad.

El agua sacia

La ingesta de agua como elemento saciante para evitar comer mucho también se trata en artículos científicos como ‘Sí, beber más agua puede ayudarlo a perder peso‘ (‘Yes, drinking more water may help you lose weight’) de la Universidad Johns Hopkins. En sus resultados indican que beber agua antes de comer puede ayudarte a no ingerir tanta cantidad de alimentos porque te ayuda a conseguir antes una sensación de saciedad y que el agua puede ayudar en términos generales a perder peso siempre y cuando se complemente con otras prácticas.

Además, detallan en qué otras situaciones el agua puede ayudarnos a perder peso, como por ejemplo en los casos concretos en que se sustituye beber refrescos o bebidas azucaradas por agua. Evidentemente va a ser mejor y nos va a ayudar a no engordar por no ingerir estas bebidas calóricas. Además, bebiendo agua reducimos la ingesta total de calorías líquidas.

Por otra parte, las personas que beben agua de forma habitual fomentan la producción de orina y van más al baño, lo que ayuda a nuestro organismo a eliminar los desechos.

En casos de obesidad, el agua adelgaza

En el otro extremo de la balanza encontramos posiciones como las conclusiones publicadas en el estudio ‘El agua potable se asocia con la pérdida de peso en mujeres con sobrepeso que hacen dieta independientemente de la dieta y la actividad’ (‘Drinking water is associated with weight loss in overweight dieting women independent of diet and activity’) en el que se insiste en las ventajas del agua para perder peso y grasa corporal en mujeres con obesidad sin tener en cuenta la dieta y el tipo de vida que lleve la persona.

