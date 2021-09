Las 9 mejores bebidas para adelgazar

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si buscas un impulso extra para bajar de peso, puedes incluir en tu rutina estas bebidas para adelgazar más rápido. Aunque para que sean efectivas, deben acompañarse de una dieta equilibrada y de la práctica de ejercicio. Es decir, que por beber un vaso de alguno de estos combinados todos los días no vas a adelgazar si no lo combinas también con una vida saludable.

En esta guía te contamos cuáles son las 9 mejores bebidas que puedes incluir en tu rutina para que te ayuden a adelgazar más rápido.

Zumo de sandía

La sandía es una fruta refrescante y baja en calorías. Por ello, preparar una bebida con este alimento es la receta perfecta para saciarte de forma saludable.

Esta fruta apenas tiene calorías y su composición es principalmente agua. Así que si cortas unos trozos de sandía, los licuas y lo metes en un vasito, tendrás una bebida ideal para disfrutar y adelgazar al mismo tiempo. En la preparación puedes añadirle plantas aromáticas para darle el sabor que más te guste.

Y si quieres, para aprovechar aún más el sabor de la fruta, puedes vaciar la fruta por dentro y meter el líquido para beber directamente de la sandía.

Té verde

El té verde es una bebida rica en antioxidantes que contribuye a la pérdida de grasa. Algunos estudios, como ‘Una revisión sobre los efectos de los polifenoles oxidados del té en la pérdida de peso‘, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, han analizado los diferentes mecanismos y propiedades de algunas bebidas de té como el verde y han concluido que su consumo contribuye a la pérdida de peso a causa de los polifenoles. Además el análisis destaca su capacidad para mejorar y estimular el metabolismo.

Por otra parte, hay estudios que han realizado experimentos con el té verde, como el ‘El consumo de catequinas de té verde mejora la pérdida de grasa abdominal inducida por el ejercicio en adultos con sobrepeso y obesidad‘ publicado en The Journal of Nutrition, que concluyó que el grupo de personas que consumió la bebida tuvo una mayor tendencia a la pérdida de peso y, sobre todo, a la reducción significativa de la grasa abdominal.

Agua con limón

Todas las bebidas que tengan como componente principal el agua son efectivas para adelgazar, puesto que está demostrado que la ingesta de un vaso de agua, además de proporcionarnos una gran hidratación, contribuye a saciarnos y, por tanto, a reducir el consumo de ciertos alimentos.

Este efecto saciante de tomar un vaso de agua justo antes de las comidas han sido probado en estudios como ‘Efecto del consumo de agua antes de las comidas sobre la ingesta energética y la saciedad en adultos jóvenes no obesos’, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Pero más allá de tomar sólo agua, es posible hacer pequeñas variaciones para darle un mayor sabor. Y una de las mejores combinaciones para adelgazar es tomar agua con limón. Este cítrico es rico en vitamina C, cuyos beneficios a la salud están analizados y avalados por estudios como ‘Vitamina C y función inmunológica‘,

que indican el potencial de la vitamina C como medida de protección para combatir y prevenir resfriados además de ayudar a contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

En concreto, la vitamina C es la de mayor presencia en este alimento, con un total de 37 miligramos por cada 100 de producto además de ser un alimento bajo en calorías y con un alto porcentaje de agua en su composición. Sólo tiene 17 por cada ingesta de 100 gramos y un porcentaje de 90,80 de cantidad de agua.

Zumo de verduras

El secreto de tomar un zumo de verduras para adelgazar es que contribuye a saciarnos antes y, por tanto, a comer menos. Es una forma de introducir en la dieta el consumo de alimentos como el brócoli, lechuga, acelgas, espinacas o alcachofas en formato líquido. Lo que contribuye a mantener una alimentación saludable y a no pasar hambre.

Papaya

La papaya es una fruta que, al igual que sucede con otros alimentos de temporada, contiene altos niveles de agua. Esto ayuda a una mayor saciedad tras su consumo porque además, es rica en fibra. Tiene un 89,4% de agua en su composición y por cada 100 gramos de producto, ingerimos 33 kilocalorías. En cuanto a las vitaminas, es rica en la vitamina C y, por tanto, aporta todos los beneficios y propiedades que hemos detallado en el caso del agua con limón.

Té de jengibre

El té de jengibre es una bebida ideal para bajar de peso puesto que contribuye a paliar la sensación de hambre. El estudio ‘El consumo de jengibre mejora el efecto térmico de los alimentos y promueve la sensación de saciedad sin afectar los parámetros metabólicos y hormonales en hombres con sobrepeso: un estudio piloto‘, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, demostró que el consumo de esta bebida caliente tiene un gran efecto saciante, lo que contribuye a evitar el exceso de consumo de comida y a controlar el peso.

Este análisis también evidenció, con pruebas en hombres con sobrepeso, que el consumo de esta bebida de jengibre caliente contribuye a la quema de calorías frente a aquellos que no la bebieron. Lo que convierte a esta bebida en una herramienta de ayuda para el control del peso si se consume a diario.

Agua de pepino

El pepino es un alimento bajo en calorías y rico en vitaminas y minerales. Su composición es principalmente agua y apenas aporta grasas al organismo. Es un alimento ideal para las dietas puesto que es un antioxidante natural además de ser depurativo y diurético.

Por ello, preparar una receta tan sencilla como mezclar agua con rodajas o jugo de pepino, te ayudarán a refrescarte y a saciarte de una forma saludable y sin apenas introducir calorías y grasas en el cuerpo. Puedes prepararte una bebida sencilla, saciante y muy fresquita con un pepino, limón y perejil.

Té blanco

El té blanco es una bebida antioxidante que además ayuda al proceso de la digestión y a regular el tránsito intestinal. Se trata de una bebida diurética y depurativa que ayuda a evitar la retención de líquidos.

Leche desnatada

¿Tomas leche con el café? Si es así, para perder peso lo ideal es que la sustituyas por su versión desnatada. Este tipo de leche contiene menos calorías que la versión entera y contribuye a que pierdas peso de una forma más fácil. Es una alternativa para no privarte de ciertos alimentos que consumes a diario y contribuir a bajar de peso más rápido sin restricciones.

