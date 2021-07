Sabías Que...

Alimentación

Los 9 alimentos que más estriñen y que debes evitar para regular el tránsito intestinal

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tienes problemas para ir al baño? ¿Tu tránsito intestinal se descontrola cada vez que te vas unos días fuera de casa? Si eres propenso a sufrir este tipo de problemas digestivos, en este artículo te dejamos un listado con los alimentos que debes evitar para acabar con el estreñimiento.

Qué son los alimentos astringentes

Hay algunos alimentos que incluimos en la dieta de forma habitual y que tienen sustancias como la pectina o los taninos que son los responsables de que un alimento tenga propiedades astringentes. ¿Qué quiere decir esto? Que fomentan el estreñimiento. Esto de sebe a que las sustancias de estos alimentos absorben el agua del organismo encargada de reblandecer las heces y, como consecuencia, están más duras y dificultan la digestión.

Así que si tienes problemas para ir al baño, tienes que evitar en la medida de lo posible los alimentos que tengan estas sustancias en su composición. Por otra parte, los productos ricos en almidón como la bollería también retrasan la digestión y, como consecuencia, dificultan el tránsito intestinal.

Alimentos que más estriñen

En este artículo te detallamos un lisado de los alimentos que más estriñen para que los reduzcas de tu dieta en los momentos en los que peor esté tu tránsito intestinal. Esto no significa que debas dejar de comer estos alimentos, sino que en los momentos en los que tengas mayores dificultades para ir al baño, los evites.

Aunque si tu problema se ha agravado y te encuentras en esta situación de forma constante, acude a un médico para que pueda hacerte un diagnóstico y recomendarte un tratamiento.

Arroz blanco

Es el alimento astringente más conocido. Cada vez que un médico te dice que tienes que seguir dieta blanda, piensas en arroz blanco. Y la realidad es que este ingrediente es ideal para frenar problemas intestinales como la gastroenteritis, pero totalmente desaconsejados si estás estreñido. Además, este alimento es rico en almidón, ingrediente que retrasa la digestión.

El arroz blanco es el que favorece el estreñimiento, pero puedes sustituirlo por arroz integral, que no tiene esta propiedad, sino que se caracteriza por todo lo contrario. Los alimentos integrales, ya sea arroz, pasta o pan, son ricos en fibra y te ayudarán a ir al baño.

Pan blanco y bollería

Tanto el pan blanco como la bollería industrial elaborados con harina blanca son alimentos muy bajos en fibra y ricos en almidón. Es decir, que tienen la combinación perfecta para cortar una gastroenteritis y favorecer el estreñimiento.

Como la harina blanca es la responsable del retraso en la digestión, si lo que quieres es fomentar el tránsito intestinal, siempre puedes recurrir al pan integral, de cereales, semillas o de centeno para ir al baño con mayor regularidad sin dejar de comer pan.

Esta misma regla puedes aplicarla con la bollería o con cualquier otro producto que contenga la harina blanca. Las harinas integrales o de trigo facilitan te ayudarán a ir mejor al baño.

Zanahoria

El alto contenido en fibra de las verduras las convierten en el ingrediente estrella para las personas que no pueden ir al baño. Pero hay excepciones y una de ellas es la zanahoria. Esta hortaliza está totalmente desaconsejada si sufres estreñimiento porque tiene propiedades astringentes.

Plátano

Los efectos del plátano en el tránsito intestinal tienen versiones opuestas. Por una parte, esta fruta tiene taninos, por lo que favorece el estreñimiento. Aunque esta propiedad está presente sobre todo en los plátanos muy maduros, que están verde todavía. En estos casos la digestión se ralentiza y te resultará imposible ir al baño. Por otra parte, si el plátano no está maduro, puedes conseguir el efecto contrario y tener que irte al baño nada más comerlo.

Independientemente de esta doble capacidad, el plátano es un alimento que es muy beneficioso para la salud puesto que es una fuente total de energía (potasio) además de nutritiva y de hidratos de carbono.

Pera

No es recomendable el consumo de la pera si estás estreñido puesto que se caracteriza por sus propiedades astringentes. Por el contrario, si no consigues ir al baño y te apetece tomarte un aperitivo, te recomendamos que optes por frutas como el kiwi, las ciruelas o los cítricos que son perfectos para ayudarte a regular el tránsito intestinal.

Manzana

La manzana puede estreñir o puede no hacerlo. Y esto dependerá de la forma en la que te la comas. Esta fruta tiene una gran capacidad para regular el intestino, pero no es así si la comes sin piel. Es decir, que si pelas la manzana y te la comes, estriñe. Pero si te la comes cruda y con la piel, te ayuda a ir al baño y a regular el tránsito intestinal.

Vino tinto

Sí, el vino tinto estriñe. Esto se debe a que esta bebida contiene taninos de la uva y, como consecuencia, dificulta el tránsito intestinal. Si ya de por sí el consumo de alcohol debe ser moderado para no ser perjudicial a la salud, si tienes problemas intestinales, lo mejor será evitarlo.

Todas las bebidas alcohólicas deshidratan al organismo, efecto totalmente desaconsejado si tienes estreñimiento. Así que además de cuidar la alimentación y apostar por alimentos ricos en fibra y que no sean astringentes, una de las claves para combatir el estreñimiento es el consumo diario de agua para mantenerte hidratado.

Té

Todas las bebidas de té tienen taninos. Aunque el té negro es el que más tiene y, por tanto, el que más estriñe. En cualquier caso, si tienes problemas para evacuar lo mejor será que evites consumir cualquier tipo de té en esos momentos.

Alimentos fritos o grasos

Si estás estreñido tienes que evitar alimentos fritos o grasientos. Este tipo de comida, sobre todo la precocinada, hace que te sientas hinchado y repercuta en el tránsito intestinal.

Causas del estreñimiento

El estreñimiento es un trastorno de la actividad intestinal que afecta y dificulta la realización de las tareas y rutinas del día a día. Además de no poder ir al baño con regularidad, se suman otros síntomas como la sensación de hinchazón, acumulación de gases y dolor al intentar hacer las deposiciones.

Si eres una persona propensa a padecer este problema intestinal, te estarás preguntando cuáles son las causas de su aparición. Y la realidad es que no hay un único detonante que sea culpable del estreñimiento, sino que suele aparecer a causa de una combinación de varios factores. Las más comunes son:

Llevar una vida sedentaria

Por el consumo de algunos medicamentos que lo provoquen

Por cambios en la rutina como irte de vacaciones o modificar los horarios de trabajo

A causa de enfermedades hormonales como tiroides.

Por tener una mala hidratación.

Situaciones de estrés

Por estar en un entorno desconocido, como un baño público o estar en casa de una persona con la que no tienes una confianza muy estrecha

Aunque en muchas ocasiones, el estreñimiento viene provocado por un mal hábito en la alimentación, por tener una dieta baja en fibra. Este es el ingrediente principal que se encarga de facilitar el tránsito intestinal. Así que puede que la causa de tu estreñimiento sea que el organismo no tiene un aporte suficiente de fibra.

Los 9 alimentos que más estriñen y que debes evitar para regular el tránsito intestinal was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Los 9 alimentos que más estriñen y que debes evitar para regular el tránsito intestinal, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES