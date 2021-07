Sabías Que...

Con los Juegos Olímpicos cuidamos más nuestro estado físico y compramos más material deportivo

Los españoles nos preocupamos más por nuestra condición física gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos. Y por ello la compra de equipamiento deportivo aumenta cada vez que se van a celebrar unas olimpiadas, durante los propios Juegos y, por supuesto, después. Y es que el deporte se convierte así en protagonista durante la celebración de los Juegos Olímpicos.

Esta es la conclusión que se desprende del análisis de comportamiento de los usuarios españoles realizado por DescuentosDe, un comparador de precios en Amazon durante las semanas previas al inicio de los JJ.OO. y durante los primeros días de celebraciones deportivas de los JJOO (hasta el 26 de julio de 2021).

Según explica la doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Miriam Palomo, “los JJOO hacen que pensemos más en nuestra salud, nuestra condición física y tendamos a esforzarnos en lograr unos hábitos de vida más saludables. Lo fundamental es que, una vez acabada la celebración deportiva, no se abandone la práctica del deporte y las costumbres saludables”.

¿Quién compra material deportivo?

El perfil del comprador de equipamiento deportivo durante los Juegos Olímpicos se divide en tres categorías:

· Madres: compradoras habituales de moda y complementos online, la celebración de los JJOO les recuerda la importancia de hacer deporte. Deciden adquirir equipamiento deportivo para reforzar este hábito en sus hijos.

· Mujeres sin hijos: la mayor importancia y cuota de pantalla de las competiciones femeninas en los medios de comunicación incide satisfactoriamente en el deseo de practicar deporte entre las mujeres.

· 30% Hombres: compradores habituales de equipamiento deportivo, durante los JJOO optan por adquirir materiales distintos a los que compran habitualmente, influenciados por las diferentes disciplinas olímpicas que se exhiben.

Beneficios de la práctica del deporte

Realizar deporte en casa o en la calle de manera habitual nos aporta múltiples beneficios, como mejorar la capacidad respiratoria, prevenir enfermedades coronarias, ayudarnos a estar más tranquilos y evitar estados depresivos, reducir el estrés y mejorar la autoestima.

