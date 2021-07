Sabías Que...

Cómo ver los Juegos Olímpicos de Tokio en streaming gratis

NOTICIA de de Javi Navarro

¿No quieres perderte las competiciones de tu deporte favorito en los Juegos Olímpicos de Tokio? Si quieres disfrutar de las retransmisiones en directo de todas las competiciones de las Olimpiadas, te explicamos cómo puedes hacerlo a través de diferentes canales públicos y de pago de la televisión, además de indicarte todos los horarios y fechas de las diferentes disciplinas deportivas y modalidades tanto femeninas como masculinas.

En esta guía te detallamos todos las opciones que tienes para ver los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que se celebran entre el viernes 23 de julio y el domingo 8 de agosto.

RTVE

A través de los diferentes canales de Radiotelevisión Española puedes disfrutar de un total de 400 horas de retransmisiones en directo de las principales competiciones.

Los canales que van a emitirlas son La 1 y Teledeporte, aunque si prefieres ver los contenidos en streaming y no tener que coordinarte con los horarios de Tokio (7 horas por delante de la hora española), puedes hacerlo a través de la nueva aplicación de la televisión pública RTVE Play.

Esta app está disponible tanto para Android como para iOS.

Por la radio

Hay 5 cadenas de radio oficiales de los JJOO en España que van a retransmitir las principales competiciones de los Juegos Olímpicos. Así que tanto si estás en el coche, en casa o en la calle, podrás sintonizar tu emisora habitual y escuchar de la mano de tus locutores favoritos las competiciones.

Estas son las cadenas de radio que las retransmiten:

RNE

Onda Cero

Radio Marca

Cadena Ser

Cope

Eurosport

Eurosport es una plataforma online que retransmite las competiciones de las olimpiadas al completo. Es un canal que ofrece algunos de los deportes en abierto, pero no todos. Para disfrutar de la experiencia al completo tienes que suscribirte al canal. La suscripción tiene un coste de 6,99 euros al mes o de 19,99 euros anuales y con tres días de prueba gratuitos.

DAZN

La plataforma de pago DAZN ofrece una amplia cobertura de retransmisión de los Juegos Olímpicos. Aunque la suscripción a la plataforma tiene un coste mensual, si quieres disfrutar de todas las retransmisiones, puedes hacerlo gratis. Para ello, tines que activar el primer mes de prueba totalmente gratis y acceder a todos los contenidos de la plataforma sin pagar.

Desde DAZN informan de que es posible cancelar la suscripción en cualquier momento, es decir, que como las competiciones duran 17 días, puedes darte de alta gratis, ver todas las retransmisiones y cancelar la suscripción antes de que comience el primer mes de pago.

Canal oficial de las Olimpiadas

Si quieres volver a ver los mejores momentos, películas, documentales y series sobre los Juegos Olímpicos, puedes hacerlo a través del canal oficial de las Olimpiadas.

Este canal está activo las 24 horas del día los 7 días de la semana. Eso sí, a través de este canal no van a retransmitirse las competiciones en directo, sino los momentos más destacados de cada competición y resúmenes.

También existe una aplicación oficial a través de la que puedes consultar las principales actualizaciones, noticias, horarios y deportes de esta edición. El contenido puede verse en español.

La aplicación está disponible para Android y para iOs.

¿Qué día se celebra la competición de mis deportes favoritos?

A continuación te ponemos los horarios en los que se disputarán todas las competiciones deportivas de los JJOO de Tokyo 2021 por orden alfabético. Recuerda consultar el horario de emisión para poder verlo a través de todos los métodos que te acabamos de explicar.

Ceremonia de apertura

Fecha: 23 de julio

Atletismo

Fechas: 30 de julio a 8 de agosto

Bádminton

Fechas: 24 de julio – 2 de agosto

Baloncesto

Fechas: 25 de julio – 8 de agosto

Baloncesto 3×3

Fechas: 24-28 de julio

Balonmano

Fechas: 24 de julio – 8 de agosto

Béisbol/sóftbol

Fechas: 21 de julio – 7 de agosto

Boxeo

Fechas: 24 de julio – 8 de agosto

Ciclismo BMX

Fechas: 31 de julio – 1 de agosto

Ciclismo BMX Racing

Fechas: 29 y 30 de julio

Ciclismo de montaña

Fechas: 26 y 27 de julio

Ciclismo en pista

Fechas: 2 – 8 de agosto

Ciclismo en ruta

Fechas: 24, 25 y 28 de julio

Escalada deportiva

Fechas: Del 3 al 6 de agosto

Esgrima

Fechas: 24 de julio – 1 de agosto

Fútbol

Fechas: 21 de julio – 7 de agosto

Gimnasia artística

Fechas: 24 de julio – 3 de agosto

Gimnasia rítmica

Fechas: 6 – 8 de agosto

Gimnasia de trampolín

Fechas: 30 – 31 de julio

Golf

Fechas: 29 de julio – 7 de agosto

Halterofilia

Fechas: 24 de julio – 4 de agosto

Hípica

Fechas: 23 de julio – 7 de agosto

Hockey sobre hierba

Fechas: Del 24 de julio al 6 de agosto

Judo

Fechas: Del 23 al 31 de julio

Karate

Fechas: 5 – 7 de agosto

Lucha

Fechas: 1 – 7 de agosto

Natación

Fechas: 24 de julio – 1 de agosto

Natación artística

Fechas: 2 – 7 de agosto

Natación en aguas abiertas

Fechas: 4 – 5 de agosto

Pentatlón moderno

Fechas: 5 – 7 de agosto

Piragüismo en eslalon

Fechas: 25 – 30 de julio

Piragüismo esprint

Fechas: 2 – 7 de agosto

Remo

Fechas: 23 – 30 de julio

Rugby

Fechas: 26 – 31 de julio

Saltos

Fechas: 25 de julio – 7 de agosto

Skateboarding

Fechas: 25 – 26 de julio (Street) y 4 – 5 de agosto (Park – Pool)

Surf

Fechas: 25 de julio – 1 de agosto

Taekwondo

Fechas: 24 – 27 de julio

Tenis

Fechas: 24 de julio – 1 de agosto

Tenis de mesa

Fechas: 24 de julio – 6 de agosto

Tiro

Fechas: 22 de julio – 2 de agosto

Tiro con arco

Fechas: 23 – 31 de julio

Triatlón

Fechas: 26 – 31 de julio

Vela

Fechas: 25 de julio – 4 de agosto

Voleybol

Fechas: 24 de julio – 8 de agosto

Voleybol playa

Fechas: 24 de julio – 7 de agosto

Waterpolo

Fechas: 24 de julio – 8 de agosto

Ceremonia de clausura

Fecha: 8 de agosto



