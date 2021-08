Sabías Que...

Las 7 mejores infusiones para el estreñimiento

Dolor de tripa, hinchazón, gases, pesadez… ¿Te suenan? Si el estreñimiento no te deja hacer tu vida con normalidad y cada vez rechazas más planes por este problema digestivo, te explicamos cuáles son las mejores infusiones para combatirlo. Y es que, si sufres esta molestia, además de tener en cuenta los alimentos que debes evitar si no vas bien al baño, en esta guía descubrirás las mejores infusiones que puedes tomar para el estreñimiento que te ayudarán a paliar los dolores de tripa y a regular el tránsito intestinal.

¿Infusiones para el estreñimiento?

Sí, las infusiones ayudan a regular el tránsito intestinal, tanto por la propiedad laxante de algunas plantas con las que están hechas, como por aumentar la ingesta de agua en el organismo. La combinación de una mayor hidratación, que reblandece las heces, junto con el efecto laxante, convierte a esta bebida en un imprescindible de las personas que tienen problemas para ir al baño.

Hojas de Sen

La infusión de hojas de Sen (Senna) es buena para el estreñimiento porque la planta de la que se extrae tiene propiedades laxantes y además, ayuda a combatir el malestar estomacal. Las hojas de este arbusto originario de la India tienen altos componentes en flavonoides y mucílagos, que son los responsables de favorecer el movimiento del tránsito intestinal y, como consecuencia, que entren ganas de ir al baño. Pero su uso, según MedinePlus, se recomienda para efectos a corto plazo y ocasionales, no en pacientes crónicos.

Manzanilla

El estudio ‘Manzanilla, una medicina herbal del pasado con un futuro brillante‘, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla las diferentes propiedades que tiene esta infusión para tratar dolencias en el organismo. Y una de estas propiedades es que es beneficiosa para tratar el malestar estomacal. Los datos del estudio evidencian que la manzanilla es útil para disipar gases, calmar el estómago y relajar los músculos encargados de mover los alimentos a través de los intestinos. Este efecto de relajación y calma en la zona del intestino puede ser el impulso ideal para regular y favorecer el tránsito intestinal y poder ir al baño.

Infusión de genciana

La planta de la que procede la genciana es capaz de estimular los jugos gástricos del estómago, lo que activa y fomentar la descomposición de los alimentos. Éstos son los resultados extraídos del estudio ‘Iridoides y flavonoides de cuatro gencianas siberianas: perfil químico y efecto estimulante gástrico‘, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

En este análisis se estudiaron los efectos de un total de cuatro tipos de genciana. Los resultados concluyeron que esta planta tiene buena capacidad para estimular las funciones encargadas de generar los ácidos estomacales, principalmente debido a dos de sus componentes, los iridoides y los flavonoides. Y si tu organismo contribuye a la cadena, tras esta descomposición, te resultará más fácil ir al baño.

Poleo

El poleo es perfecto para acabar con los gases provocados por el estreñimiento. Esta infusión no tiene propiedades laxantes, pero sí ayuda a disminuir los gases que se acumulan en el estómago a causa del estreñimiento y rebaja la sensación de los retortijones y contracciones provocadas por éstos. En resumen, el poleo menta contribuye a que el organismo realice una buena digestión y, como consecuencia, a mantener regulado el tránsito intestinal.

Infusión de menta

La infusión de menta puede ayudar a combatir el estreñimiento, pero no precisamente por sus propiedades laxantes, sino por su efecto relajante. Las hojas de esta planta provocan una sensación de calma en el organismo, que puede ser el detonante perfecto para que el tránsito se regule. Además, entre sus propiedades también destaca su posibilidad de aliviar dolores estomacales y del intestino.

Infusión de regaliz

El estudio ‘El regaliz, una planta medicinal eficaz para la tos y las afecciones de estómago‘, publicado por la Revista Internacional de Acupuntura, indica que la planta del regaliz sirve para aliviar las afecciones del estómago porque lo ablanda y lo prepara para la digestión.

Café

Por último, aunque no es una infusión, la cafeína que contiene el café es el componente estrella que permite a mucha gente ir al baño. Pero a pesar de lo que se cree, no es el café el que tiene este alto poder, sino la cafeína, que es capaz de regular el tránsito intestinal por su efecto laxante.

