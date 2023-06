Sabías Que...

Los 6 mejores consejos para evitar el estreñimiento en vacaciones

La llegada del verano es sinónimo de vacaciones. ¿Alguna vez has ido a un destino vacacional y has sufrido estreñimiento? No te preocupes, es algo más común de lo que piensas. Según la Fundación Española del Aparato Digestivo afecta a casi 1 de cada 5 personas, y ocurre cuando se realizan menos de 3 deposiciones a la semana. Porque el estreñimiento se sufre cuando nos vamos de vacaciones y cambiamos nuestro hábito de alimentación, de clima… en definitiva, la rutina diaria.

Para que afecte en menor medida, los expertos de Nutribiótica dan varias recomendaciones para que el aparato digestivo funcione correctamente durante las vacaciones. Si aun así persisten los problemas, aquí puedes consultar cuáles son las mejores infusiones para el estreñimiento o cómo elegir el mejor laxante natural para ir bien al baño.

Come fibra

Los alimentos como las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales son muy ricos en fibra. Aunque, en especial, las frutas como el kiwi o las ciruelas secas son mano de santo para ir al baño en aquellos días que se hace difícil hacer de vientre.

También es importante que conozcas cuáles son los alimentos que más estriñen y de los que no debes abusar si quieres tener un correcto tránsito intestinal.

Bebe mucha agua

Una correcta hidratación es relevante para que todo nuestro organismo funcione correctamente, también para defecar. Beber agua favorece el arrastre de las heces y ayuda a que se produzca la deposición.

Haz ejercicio

Realizar actividad física de forma regular ayuda al tránsito intestinal. No es necesario hacer ejercicio de una forma muy intensa, basta con andar entre 10.000 y 15.000 pasos al día. Si necesitas ideas de ejercicios para hacer actividad física, aquí puedes consultar las mejores rutinas de ejercicio en casa para hombres y mujeres.

¿Aún eres reacio a salir a caminar todos los días? Si el hacer deporte no es lo tuyo, quizás cambies de opinión cuando te enteres de que existen aplicaciones para ganar dinero caminando.

Evita el estrés

En ocasiones, bien por el trabajo o por los estudios, las personas estamos con los niveles de estrés por las nubes, más aún si vives en una gran ciudad. En este caso, el estrés afecta a nuestro tránsito digestivo, de manera que la sangre no llega bien a los intestinos. Para prevenir el estrés, es recomendable practicar yoga, meditar o realizar respiraciones profundas. Aquí puedes consultar los mejores métodos para aprender a meditar y combatir el estrés y la ansiedad.

Ten una rutina para ir al baño

¿Cada cuánto hay que hacer caca? Cuando estamos de vacaciones nuestra rutina diaria se ve alterada y, a consecuencia de ello, los ritmos circadianos se ven afectados. En la medida de lo posible, Nutribiótica aconseja que intentemos mantener la misma rutina de ir al baño para evitar el estreñimiento. Sin embargo, esto es algo complicado porque no siempre tendremos un váter cerca, puesto que seguramente estemos fuera de casa.

Utiliza los suplementos adecuados

Los suplementos probióticos pueden ser una buena solución al problema del estreñimiento. No obstante, han de utilizarse de manera correcta. Desde Nutribiótica insisten en que estos suplementos ‘siempre deben pautarse por un profesional de la salud’. Las cápsulas de magnesio son una buena opción debido a que este mineral atrae el agua al intestino para ablandar las heces y favorecer la deposición.

