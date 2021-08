Sabías Que...

6 propiedades del pepino beneficiosas para la salud

Refrescante, antioxidante, bajo en calorías y rico en vitaminas y minerales. Éstas son algunas de las características y propiedades del pepino que lo convierten en una de las comidas estrella del verano y en un gran aliado de las dietas. Este alimento es fresquito e ideal para combatir las altas temperaturas y para mantener una alimentación saludable, puesto que aporta grandes beneficios al organismo y nos ayuda a mantener una buena hidratación.

Composición y nutrientes del pepino

Lo más característico del pepino es que se trata de un alimento muy versátil. Puedes preparar todo tipo de platos con este ingrediente, desde un entrante en forma de gazpacho, como guarnición de un primer plato, integrado en una receta para un segundo plato o en forma de batido para media mañana o media tarde. Sin olvidarnos de una de las formas más fáciles y refrescantes para consumirlo, como es el agua de pepino, que puedes tomar en cualquier momento y que también puede servirte para acompañar las comidas.

El pepino, al igual que sucede con la sandía, es uno de los alimentos más consumidos en verano gracias a su alto contenido de agua, que supone el 96% del total de su composición, lo que nos ayuda a mantener una buena hidratación. No sólo eso, sino que además es un alimento que contribuye a que nos saciemos antes de una forma saludable.

Además de su alto contenido en agua, el consumo de pepino aporta al organismo una serie de vitaminas y minerales que que son beneficiosas para la salud. La composición de este alimento, según la ficha de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), muestra que ofrece al organismo un aporte muy equilibrado de nutrientes:

Ácido fólico y vitamina B5

Vitamina C, que refuerza el sistema inmunitario y, como consecuencia, actúa de barrera protectora ante algunas enfermedades. En concreto, el pepino aporta un total de 5 miligramos por cada 100 gramos.

y, como consecuencia, actúa de barrera protectora ante algunas enfermedades. En concreto, el pepino aporta un total de 5 miligramos por cada 100 gramos. Contiene altos niveles de potasio , 150 miligramos por cada 100, lo que contribuye a regular la tensión arterial

, 150 miligramos por cada 100, lo que contribuye a regular la tensión arterial Agua, que contiene un 95,7% en su composición

Es un alimento bajo en calorías , puesto que por cada 100 gramos de producto, ingerimos 12 calorías

, puesto que por cada 100 gramos de producto, ingerimos 12 calorías Además, apenas contiene grasas. Por cada 100 gramos el organismo recibe 0,01 gramos de grasas.

También están presentes en este alimento la vitamina A, con dos miligramos por cada 100, y la vitamina E, con un gramo por cada 100.

Por otra parte, es un antioxidante natural y se trata de un alimento depurativo y diurético. Y su alto contenido en fibra convierte al pepino en el aliado perfecto de personas que tienen problemas de estreñimiento, puesto que es un alimento no astringente.

El pepino es un alimento con bajo contenido calórico, depurativo y diurético

Desde el Instituto de Obesidad destacan las importantes propiedades nutritivas del pepino. En este sentido, el Instituto recomienda el consumo de esta hortaliza que, al contar con un bajo contenido calórico gracias a la elevada proporción de agua y una baja presencia de hidratos de carbono, se convierte en un producto ideal para una sana alimentación y una adecuada pérdida de peso al emplearlo, por ejemplo, en ensaladas.

De hecho, los pepinos poseen gran cantidad de potasio y son bajos en sodio, factor que los convierte en ideales para una óptima acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Al mismo tiempo, también contribuye a regular de modo satisfactorio la función intestinal, gracias a su contenido en fibras que les confiere propiedades laxantes.

Entre sus propiedades nutritivas destaca, también, la aportación de pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y de vitamina E. La vitamina A favorece la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico, mientras que la vitamina E interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad.

Además, cabe señalar que el pepino suele emplearse, también, en la medicina, debido a sus cualidades emolientes, calmantes, refrescantes y, sobre todo, alcalinizantes. Estas propiedades hacen de esta hortaliza un producto ideal para ayudar a mejorar la salud, especialmente en casos relacionados con la obesidad o la diabetes. Y todo sin olvidar, tampoco, sus cualidades como producto para mantener y mejorar estado de la piel o como tratamiento de cosmética.

Por todo ello, el Instituto de Obesidad recomienda especialmente el consumo de pepino porque es una hortaliza que cuenta con grandes factores nutritivos y alimenticios.

Cómo elegir un pepino

Si vas la frutería o al supermercado y te plantas delante de una caja de pepinos, ¿cuál eliges? Para comprar un pepino que te aporte la mayor cantidad de nutrientes y que te ofrezca el mejor sabor tienes que optar por los pepinos que veas verdes y sin manchas amarillas o pequeños golpes o desperfectos en la parte de la piel. Y en cuanto a su conservación, lo mejor es que los mantengas fríos en la nevera.

Beneficios del pepino en la salud

Entre los principales beneficios del pepino, destacan:

1. Saludable y saciante

El alto porcentaje de agua que contiene el pepino lo convierte en el alimento perfecto para épocas de mayor temperatura, puesto que contribuye a una mejor hidratación y además, a que nos saciemos antes. Es decir, que a través del consumo de este tipo de alimentos es posible adelgazar sin pasar hambre porque además, apenas tiene calorías.

2. Mejora la digestión

El pepino es un alimento rico en fibra, es decir, que ayuda al organismo a regular el tránsito intestinal y, por tanto, evita el estreñimiento.

3. Antioxidante y antiinflamatorio

El estudio ‘Potencial fitoquímico y terapéutico del pepino‘, publicado en la Librería Nacional de Medicina, evidencia que este alimento tiene un acción limpiadora en el cuerpo porque elimina las toxinas químicas, lo que le convierte en un antioxidante natural.

Además, el estudio destaca otras propiedades, como por ejemplo su potente capacidad de nutrir la piel gracias a su jugo además del el efecto calmante contra las irritaciones y la hinchazón provocadas en la piel.

4. Efecto calmante de la piel

Las conclusiones que extrae el estudio del párrafo anterior se ven reforzadas con las del estudio ‘El extracto de agua / etanol de la fruta de Cucumis sativus L. atenúa la respuesta inflamatoria inducida por lipopolisacáridos en las células endoteliales‘. Publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, demuestra que el pepino reduce y atenúa la inflamación y la irritabilidad de la piel.

5. Fortalece el organismo

El silicio, componente presente en este alimento, ayuda a la producción de colágeno, lo que contribuye a fortalecer la piel, cabello y los huesos.

6. Bueno para el corazón

Su alto contenido en taninos y flavonoides contribuyen a la buena salud del corazón, puesto que previenen la obstrucción de las arterias. Además, las propiedades del pepino ayudan a combatir la hipertensión. El estudio ‘Actividades analgésicas y de eliminación de radicales libres del extracto de fruta de Cucumis sativus‘ publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, evidencia que la presencia de los taninos y los flavonoides podrían ser los responsables de los efectos analgésicos y de la eliminación de los radicales libres en el organismo, que son los responsables de la aparición de algunas enfermedades.

