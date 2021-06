Cómo adelgazar sin pasar hambre, trucos y alimentos

Sabías Que...

Bajar de peso sin morirse de hambre es posible. De hecho, es la mejor forma para perder la grasa que te sobra, llevar un estilo de vida saludable y evitar el efecto rebote. Para conseguirlo, olvídate de las dietas milagro que te aseguran que vas a perder 5 kilos en una semana y apuesta por una alimentación variada y sin restricciones.

Te explicamos cuáles son los alimentos que más van a saciarte para que puedas perder peso sin pasar hambre. Y te dejamos una serie de trucos para cambiar tus hábitos y no volver a tener que pensar en dietas nunca más.



Para adelgazar no hay que pasar hambre

Esta es la regla número uno. Antes de plantearte empezar una dieta y privarte de un montón de alimentos tienes que cambiar la mentalidad. Para adelgazar no hay que pasar hambre. Al contrario, es posible perder peso comiendo lo mismo o incluso más de lo que comes ahora, pero de una forma distinta.

Puedes bajar de peso comiendo de forma sana, evitando los alimentos con mayor grasa saturada y sustituyéndolos por otros similares. O cocinándolos de forma distinta para que sean más saludables y no tengan tanta grasa.

Puede ocurrir que al cambiar por completo tus hábitos de comida al principio sientas algo de hambre entre horas. Pero esto puede suceder porque tienes el cuerpo acostumbrado a picar entre horas o a beber refrescos todo el día y dejar de hacerlo de un día para otro puede provocarte sensación de hambre. Pero no es real. Esta es una sensación de apetito provocada por ansiedad o aburrimiento.

Si haces tus cinco comidas al día con las cantidades adecuadas, no vas a necesitar picar nada entre horas. Además, sólo notarás esta sensación los primeros días, hasta que tu cuerpo se adapte. Tras dos semanas tu cuerpo estará habituado a estos cambios y no sentirás la necesidad de comer a todas horas.

No a las dietas milagro

Ya sabes que no hay que pasar hambre para bajar de peso. Y esto nos lleva al segundo concepto que tenemos que desterrar: Dejar de comer no adelgaza. No te dejes llevar por eslóganes de las dietas milagro que te prometen bajar 10 kilos en un mes. Son peligrosas para la salud porque te privan de muchísimos alimentos, te hacen saltarte comidas y tienen efecto rebote.

Lo que hay que tener claro desde un primer momento es que si quieres adelgazar de forma saludable y para siempre no puedes conseguirlo en un mes. La clave para adelgazar comiendo sano y que este nuevo estilo de vida se convierta en un hábito es no tener prisa.

Debe ser un nuevo estilo de vida

No te obsesiones con los objetivos. Si quieres adelgazar, propóntelo. Pero no te lo tomes como una restricción para siempre. Tómatelo como un nuevo estilo de vida y date los caprichos que te apetezcan de vez en cuando (sin pasarse). No te pierdas planes con amigos por no poder comerte una pizza, pero mantén una rutina saludable el resto de días. Comer una hamburguesa de vez en cuando no te va a hacer engordar y menos si lo combinas con ejercicio.

La práctica de deporte varios días a la semana va a ayudarte enormemente a adelgazar si lo combinas con la alimentación saludable. Si pones en práctica estos dos nuevos hábitos podrás notar los resultados mucho antes.

Aprende a comer sano

Para bajar de peso hay que aprender a comer sano. La clave del éxito está en cambiar de hábitos y acostumbrarse a un nuevo estilo de vida. A rasgos generales, para adelgazar sin pasar hambre tienes que introducir estos alimentos en tu dieta

Verduras

Frutas

Frutos secos

Pescados y marisco

Cereales integrales

Carne magra, pollo y pavo

Lácteos bajos en grasa

Tubérculos

Huevos

Convierte tu objetivo de perder peso en una nueva experiencia para tu paladar. Descubre nuevas recetas, platos, prueba nuevas combinaciones y tómate este cambio como una oportunidad para descubrir una nueva forma de alimentarse más saludable y rica.

Qué alimentos hay que evitar

Mejor dicho, qué alimentos sustituir en nuestras comidas. A continuación te explicamos cómo poder seguir disfrutando de ciertos sabores con ingredientes más sanos y con menos calorías.

Evita el azúcar blanco y opta por otro tipo de endulzantes en la comida como la estevia.

Cambia los refrescos con azúcar por bebidas cero.

Cambia los cereales como pasta o arroz por su versión integral.

Lo mismo con el pan, compra la barra integral.

Opta por embutidos como el pavo, jamón cocido o serrano y evita otros como el chorizo o salchichón.

Toma lácteos desnatados o cero por ciento.

Evita el alcohol.

Nada de bollería industrial. Si el chocolate es tu debilidad, date un capricho de vez en cuando. Pero que sea cacao negro y sin excederte. Y si te encantan los dulces, también puedes crear tus propias recetas de postres. Puedes hacer bizcochos o tortitas en versión light con ingredientes integrales.

Cómo saciarte y perder peso

Existe una gran diferencia entre comer una bolsa de patatas fritas para saciarnos a comer un plato lleno de verduras. Evidentemente, la segunda opción es la mejor.

Uno de los trucos para no pasar hambre si quieres adelgazar es comer alimentos que sean saciantes y a la vez bajos en grasas. Por ejemplo, una comida puede estar compuesta por un filete de pollo o de pescado y acompañada de verduras. Y si te quedas con hambre, no te eches otro filete, échate más verdura. Te va a saciar más y apenas va a repercutir en las calorías. Puedes comer todas las verduras que quieras hasta que te sientas completamente satisfecho.

Otro de los trucos para conseguir no tener hambre es comer una ensalada como primer plato de todas tus comidas. Así cuando llegues al segundo ya estarás medio saciado. Pero ojo con el aceite en las ensaladas. No sirve de nada poner este truco en práctica si le echas un chorro enorme de aceite. Debes moderar el uso de este ingrediente.

Dieta para perder peso sin pasar hambre

No hay una fórmula mágica, pero como acabamos de detallar en el apartado anterior, una dieta saludable para adelgazar sin pasar hambre consiste en hacer platos combinados en los que predomine la verdura. Pero no es lo único que debemos tener en cuenta.

Para conseguir los resultados que deseas en una dieta debes tener en cuenta la forma de cocinarlos. Si quieres perder peso, olvídate de las frituras. Aprende a cocinar al vapor, hervido, al horno o a la plancha todos los alimentos.

Sustituye las patatas fritas por patatas al horno.

Haz los huevos a la plancha o cocidos.

Hierve las verduras en agua o caldo y aderézalas con especias.

La carne a la plancha.

Cocina el pescado al horno o al vapor.

También puedes comer verduras de hoja verde crudas.

Trucos para perder peso

Llevar una alimentación saludable es imprescindible para bajar de peso, pero debe combinarse con otras prácticas para que sea más efectivo:

Haz cinco comidas al día.

No piques entre horas.

No te saltes ninguna comida.

Bebe mucha agua.

Come lento. Ayuda a saciarnos porque vamos llenando el estómago poco a poco.

Quita todas las tentaciones de la cocina de tu vista.

No te obsesiones con el peso, sobre todo si haces ejercicio. Si aumentas tu masa muscular puede que no bajes mucho de peso, pero tu figura sí cambiará. Ponte una rutina para pesarte siempre a la misma hora y en las mismas condiciones.

No comas de la olla o de la fuente, sírvete en el plato.

No compres con hambre.

El aceite es una grasa saludable, pero cuidado con abusar.

No hagas cenas copiosas.

Sustituye las salsas por las especias.

