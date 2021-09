Sabías Que...

Alimentación

7 propiedades del jengibre que son beneficiosas para la salud

NOTICIA de de Jessica Pascual

Antiinflamatorio, antioxidante, con capacidad para reducir dolores musculares y los producidos por la menstruación así como un alimento potente para mejorar la digestión y reducir la hinchazón abdominal. Éstos son los principales beneficios del jengibre que han sido analizados y estudiados por grupos de investigadores científicos. Si quieres saber más acerca de este superalimento procedente de Asia, en esta guía te explicamos cuáles son las propiedades del jengibre beneficiosas para la salud y cómo incluirlo en tu dieta.

Para qué es bueno el jengibre

El jengibre tiene muchas propiedades que son buenas para la salud. Desde sus orígenes, en Asia, se ha utilizado como planta medicinal para combatir los resfriados y la gripe. Y, con el paso del tiempo, se convirtió en un elemento más a integrar en la dieta por su alto contenido en minerales, vitaminas y propiedades. Entre los principales beneficios del consumo de jengibre, destacan:

1. Antiinflamatorio y antioxidante

El jengibre tiene propiedades naturales antiinflamatorias, por lo que es un alimento ideal para reducir la sensación de hinchazón abdominal. Uno de sus principales componentes es el gingerol, que es el responsable de gran parte de las propiedades medicinales de la planta. De este compuesto proceden las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y además, contribuye a estimular y a mejorar la digestión de los alimentos. Es decir, que es un alimento que ayuda al buen funcionamiento del tránsito intestinal y, por tanto, es perfecto para combatir el estreñimiento y a expulsar los gases de forma natural porque es carminativo.

El estudio ‘El jengibre (Zingiber officinale) reduce el dolor muscular causado por el ejercicio excéntrico’, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, concluyó que el consumo de jengibre en ratas contribuyó a reducir el dolor muscular provocado por la práctica de ejercicio puesto que tiene efectos antiinflamatorios. Aunque en humanos los resultados son inciertos. Hacen falta más estudios que corroboren esta hipótesis.

2. Contribuye a perder peso

Las propiedades antiinflamatorias y su capacidad para contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de la digestión lo convierten en el alimento perfecto para reducir la tripa en aquellos momentos en los que te sientas más hinchado. Al fomentar el tránsito intestinal, siempre acompañado de una dieta equilibrada y de la práctica de ejercicio, es un alimento que ayuda y fomenta la peŕdida de peso.

3. Rico en nutrientes y vitaminas

El jengibre es un alimento con un alto porcentaje de agua, con una composición total del 88,1%. Apenas tiene grasas (0,7 miligramos por cada 100 de producto), tiene un aporte calórico de 52 kilocalorías por cada 100 gramos y es bueno para combatir el estreñimiento puesto que tiene trazas de fibra.

En cuanto a las vitaminas, las de mayor presencia en este alimento son la Vitamina A con 5,8 microgramos por cada 100 de producto seguido de la Vitamina C, con 4 microgramos por cada 100. En su composición también están presentes otras vitaminas, aunque en menor medida, como la vitamina B6, la tiamina y la riboflavina. Y en lo que respecta a los minerales, es un alimento muy rico en potasio (330 miligramos), en magnesio (35), fósforo (27) y calcio (17).

4. Reduce el dolor menstrual

El jengibre también es bueno para combatir el dolor de la menstruación o dismenorrea. Así lo evidenció el estudio ‘Eficacia del jengibre oral para la dismenorrea, revisión sistemática y metaanálisis’, que concluyó que el jengibre es eficaz contra esta dolencia. Añaden que tiene un patrón prometedor como tratamiento eficaz contra este dolor, pero indican que los datos deben tomarse con cautela puesto que el número de estudios acerca del tema es pequeño.

5. Combate las náuseas

Otra de las propiedades beneficiosas del jengibre es que, según las conclusiones reveladas por estudios como el publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos sobre el ‘Jengibre en los trastornos gastrointestinales, una revisión sistemática de ensayos clínicos’, podría considerarse como una alternativa eficaz para las mujeres que padecen náuseas y vómitos durante el embarazo porque es capaz de aliviar los síntomas. Aunque en este caso, siempre es recomendable consultar con un médico antes de introducirlo en la dieta.

6. Reducir azúcar en sangre

El estudio ‘Los efectos del jengibre sobre el azúcar en sangre en ayunas […] y en pacientes con diabetes de tipo 2’, publicado en la biblioteca nacional de Medicina de Estados Unidos, analizó los efectos del consumo de jengibre sobre el azúcar en sangre en ayunas en pacientes con diabetes de tipo 2. El estudio se realizó con pacientes aleatorios a los que se les proporcionó un total de 2 gramos de jengibre al día durante un periodo de 12 semanas. Las conclusiones confirmaron la hipótesis y se evidenció la capacidad del jengibre para reducir los niveles de azúcar en este tipo de pacientes.

7. Beneficioso para pacientes con artrosis

El estudio ‘Efectos de un extracto de jengibre sobre el dolor de rodilla en pacientes con osteoartritis’ publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, analizó los efectos del jengibre en pacientes con artrosis de rodilla con dolores moderados y severos. A los 247 pacientes se les suministró jengibre dos veces al día durante seis semanas. En términos generales, los participantes del estudio experimentaron una reducción del dolor al estar de pie. Como conclusión, el estudio indica que el extracto de jengibre purificado tuvo efectos estadísticamente significativos en la reducción de los síntomas provocados por esta enfermedad.

Cómo tomarlo

Ahora ya conoces cuáles son los principales beneficios de esta especia en la salud, pero, ¿cómo incorporarlo a la dieta? Lo más común es tomar el jengibre en forma de infusión, aunque no es la única manera, puesto que también puedes rallar un poco de este alimento crudo y ponerlo encima de platos para condimentarlos. Una buena opción es hacerlo con algunos pescados o con un trozo de carne.

Otra forma de introducir este alimento en la dieta es a través de la repostería. Son muy famosas las galletas de jengibre, que puedes comprarlas en cualquier supermercado o ponerte manos a la obra y prepararlas tú mismo. También puedes saltear verduras con esta especia. Al igual que puedes utilizar el ajo o la sal para darle un toque más de sabor a algunos platos de verduras, puedes utilizar este condimento con el mismo fin.

Cómo hacer una infusión de jengibre

Preparar un té o infusión de jengibre no tiene ningún misterio. Tan sólo tienes que cortar la raíz en rodajas y quitar la piel. Puedes añadir un par de rodajas de jengibre por cada infusión. Recuerda que es un alimento que tiene un sabor potente y, por tanto, no es necesario echar mucha cantidad en las elaboraciones Pon agua a calentar en una olla y antes de que empiece a hervir echa las rodajas de jengibre fresco. Deja que empiece a hervir y apaga el fuego. Por último, deja reposar la infusión unos minutos, 10 o 15 para que el jengibre suelte todas las propiedades y aromatizantes. Si lo prefieres, puedes añadir un chorrito de limón, otros cítricos o de miel para crear el sabor que más te guste. Y listo, ya puedes tomar el té.

Si nunca antes has tomado jengibre, puede que lo mejor sea empezar con infusiones. Éste alimento tiene un sabor potente y con ciertos toques picantes. Puede que si no estás familiarizado con el sabor te resulte excesivo si lo añades como condimento a un plato principal. El truco está en ir probando recetas y cantidades hasta encontrar el equilibrio que más te guste.

Qué es el jengibre

El jengibre es un alimento que se extrae de una planta procedente de Asia y cuyo consumo en España se realiza a través de infusiones o como condimento de algunos alimentos. Pertenece a la familia de las plantas zingiberáceas y la parte comestible que se utiliza en cocina es el tallo o rizoma, que crece bajo tierra. Se trata de un alimento con un sabor muy particular, especiado, picante, potente y con toques dulces y muy versátil puesto que puede consumirse de muy diferentes formas:

Crudo o fresco

Rallado o en polvo

Como aceite o jugo

Confitado o en escabeche

7 propiedades del jengibre que son beneficiosas para la salud was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 7 propiedades del jengibre que son beneficiosas para la salud, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.