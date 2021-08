Sabías Que...

Cómo expulsar los gases de forma natural con estos 13 remedios caseros

¿Sientes hinchazón? ¿Te duele el estómago después de cada comida? Si sufres a diario malestar en la zona abdominal a causa de los gases intestinales, toma nota porque te explicamos cuáles son los mejores remedios caseros para expulsar los gases de forma natural y aliviar el dolor.

Cómo eliminar los gases

Los gases estomacales aparecen por una acumulación excesiva de aire en el intestino, lo que provoca opresión, dolor agudo, hinchazón e incomodidad constante. Y la única forma para rebajar y aliviar esta sensación es expulsando los gases, pero ¿cómo? Las flatulencias pueden expulsarse por dos vías:

A través de la expulsión de aire por la boca, es decir, con los eructos

O a través de las ventosidades o pedos

Aunque parezca algo sencillo, muchas personas no son capaces de expulsar por sí solos todos los gases que se concentran en el estómago. En estos casos lo mejor es ayudar al organismo a expulsarlos de forma natural, con remedios caseros como por ejemplo a través del consumo de algunas infusiones o adoptando diferentes posturas corporales para facilitar su expulsión.

Remedios caseros para expulsar los gases

Los remedios caseros que detallamos a continuación se centran en relajar la zona abdominal para favorecer la expulsión de gases. Para casos leves y puntuales, los siguientes 13 remedios son una buena alternativa que pueden ayudarte a rebajar el dolor y a sentirte mejor. Aunque estos remedios no tendrán efecto si no los combinas con una alimentación saludable y una vida activa.

Por otra parte, si se trata de una dolencia que te ocurre de forma muy habitual y te impide realizar tu vida con normalidad, debes acudir a un médico para que analice tu situación y te proponga un tratamiento.

Beber agua

Al igual que ocurre con las personas que sufren estreñimiento, uno de los consejos más básicos y efectivos que ayudan a expulsar gases es mantener una buena hidratación. De esta forma, ayudas al reblandecer las heces y a favorecer la expulsión tanto de los desechos como de los gases.

Infusión o té de anís

Tomar una infusión de anís verde después de una comida copiosa contribuye a reducir y expulsar los gases. Para preparar la infusión pon agua a hervir y echa una cucharadita de postre en la taza.

No hay que confundir la infusión de anís verde con el anís estrellado puesto que son dos ingredientes totalmente distintos. Aunque en este caso, el anís estrellado también puede prepararse en forma de infusión como remedio natural para combatir los gases y facilitar su expulsión.

Zumo de limón

El zumo de limón tiene propiedades que benefician el tracto digestivo y, por tanto, al control de las flatulencias, pero no hay que abusar. Para fomentar la expulsión de gases puedes tomar un vaso con la comida y otro con la cena, pero siempre mezclado y rebajado con agua para evitar generar acidez en el estómago.

Manzanilla

El té de manzanilla ayuda a calmar y relajar el estómago y, por tanto, además de ayudar a la expulsión de gases, es una de las mejores bebidas para combatir el estreñimiento.

Infusión de menta

La menta ayuda a la eliminación de los gases porque la planta tiene propiedades laxantes. Preparar una infusión de menta ayuda a reducir la formación de gases y además ayuda al organismo a realizar una buena digestión. Es decir, que es una bebida ideal para combatir el estreñimiento.

Aplicar calor

Aplicar una toalla caliente en la zona del estómago donde se concentra el dolor de los gases ayuda a relajar y calmar la zona y, por tanto, puede contribuir a la expulsión de las flatulencias.

Carbón vegetal o activado

El carbón vegetal o activado es muy efectivo para combatir los gases porque tiene la capacidad de absorber el aire que se encuentra en los intestinos, lo que evita la formación de los gases.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana ayuda a combatir el estreñimiento y a la expulsión de gases por su alto contenido en flavonoides y sus propiedades carminativas. Este término quiere decir que la sustancia favorece la disminución de producción de gases y es capaz de reducir notablemente las flatulencias y los cólicos. La forma de tomarlo es mezclando el vinagre con agua.

Té de hinojo

El té de hinojo también se caracteriza por sus propiedades carminativas, es decir, por su capacidad para expulsar los gases y como prevención para evitar su formación. La infusión de hinojo puede combinarse con cardamomo para potenciar el sabor.

Jengibre

El jengibre tiene propiedades calmantes y ayuda a reducir la inflamación abdominal, lo que contribuye a la reducción de formación de gases y a aliviar las molestias generadas por la acumulación de aire en el estómago. El jengibre puede consumirse en forma de infusión o como un ingrediente más, seco o fresco, en los platos de tus comidas.

Té de diente de león

El diente de león es una planta medicinal que favorece y contribuye a la digestión y además favorece a la prevención, a evitar que se formen estos cúmulos de aire. Aunque si no te gustan las infusiones, puedes sustituir este ingrediente por el perejil fresco o seco e integrarlo en tus elaboraciones, puesto que también tiene propiedades que favorecen la expulsión de gases.

Postura de la posición fetal

Los remedios caseros para facilitar la expulsión de gases no sólo consisten en preparar infusiones. Adoptar algunas posturas también contribuye a dirigir a los gases hacia el exterior y a expulsarlos. Una de estas posturas es la posición fetal.

Para ello tienes que tumbarte en el suelo boca arriba y flexionar tus rodillas llevándotelas hacia el pecho. Con las rodillas flexionadas todo lo que puedas, agárrate las dos manos por encima de las piernas para comprimir y hacer presión en la zona del abdomen. Mantente en esta posición unos minutos para fomentar la expulsión de gases.

Masaje abdominal

Las flatulencias son acumulaciones de aire en una zona concreta del abdomen, por ello, realizar masajes con cierta presión en la zona puede ayudarte a expulsarlos. Para ello tienes que realizar movimientos circulares alrededor del ombligo con las dos manos y siempre en dirección hacia abajo. El objetivo es dirigir a este aire a la zona inferior para facilitar su expulsión.

Cómo evitar la formación de gases

Si eres propenso a tener gases, la prevención para que no se formen es fundamental. Para ello, puedes poner en práctica los siguientes consejos:

No fumes , puesto que la acción de absorber el humo de un cigarro propicia que tragues aire y se formen los gases

, puesto que la acción de absorber el humo de un cigarro propicia que tragues aire y se formen los gases Evita consumir bebidas con gas o carbonatadas

o carbonatadas No bebas con pajitas porque al igual que con el tabaco, ingieres aire al absorber una bebida con este plástico

porque al igual que con el tabaco, ingieres aire al absorber una bebida con este plástico Evita masticar chicle . Lo mismo, favoreces el consumo de aire al masticarlo

. Lo mismo, favoreces el consumo de aire al masticarlo No comas rápido. Modifica tu hábito e ingiere porciones más pequeñas de comida y a un ritmo más despacio para evitar la formación de gases

Por qué se forman los gases

Las flatulencias pueden aparecer por diferentes causas, siendo las más comunes:

Tragar exceso de aire al comer o al beber

El estilo de alimentación de cada persona

Comer demasiado rápido

Aunque también pueden ser derivados de otras enfermedades como ocurre con las personas intolerantes a la lactosa

Porque tu organismo no sea capaz de digerir los alimentos que hayas consumido

