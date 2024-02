Sabías Que...

Las verduras que son perfectas para cenar porque no provocan gases ni hinchazón

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las verduras de temporada alegran cualquier plato. Lo llenan de color y nutrientes que son beneficiosos para el organismo. Aunque de todas ellas, hay algunas que son más propensas a producir gases en el organismo y a inflamar la barriga. Son, por tanto, determinados alimentos a evitar durante las cenas para no irte a dormir con dolor de estómago o pasar mala noche.

¿Pero, cómo saber cuáles son las verduras que más flatulencias producen? Son, principalmente, productos que tienen un alto aporte de fibra que acaba fermentándose en el organismo y provocan estas acumulaciones de aire y la consecuente aparición de gases.

Expertos del sector han elaborado informes acerca de cuáles son los grupos de verduras que hay que evitar porque no producen gases ni hinchazón y que es fundamental tener en cuenta para evitar problemas intestinales. Y que puedes consultar al final de esta misma información.

Verduras que no producen gases ni hinchazón

Algunas de las verduras que no producen ni gases ni hinchazón y que se convierten en la elección perfecta para cualquier cena ligera son las siguientes:

Jengibre

Las propiedades beneficiosas del jengibre para la salud son muy variadas. A su poder antiinflamatorio y su gran valor nutricional se suma que es un alimento que no produce gases.

Por el contrario, es un gran aliado para relajar el estómago y aliviar posibles inflamaciones. Por ello, es una de las mejores apuestas que tomar si quieres cenar ligero, pero rico y sano. Y evitar problemas intestinales al dormir.

Espárragos verdes

Los espárragos verdes son, además, un alimento diurético y saludable. Cuenta con un nivel de ácido fólico y potasio, así como vitamina E y D. Además de ser una opción saludable y libre de gases para cenar, forma parte del grupo de alimentos que aumentan la testosterona.

Escarola y endivias

Estos dos tipos de lechuga son otro de los aciertos en cuanto a las verduras que no producen gases. La escarola y la endivia son dos de las alternativas a elegir para preparar cualquier ensalada o receta para por la noche sin pasarlo mal a nivel intestinal. Además, las endivias cuentan con determinados beneficios extra para la salud, dado que son diuréticas y ayudan a limpiar el organismo.

Zanahoria y acelgas

Por otra parte, hay determinados alimentos que son buenos para la vista y que, además, no producen gases. Dentro de este grupo destacan las zanahorias y algunas verduras de hoja verde, como las acelgas o el apio. Son alimentos ricos en betacarotenos y que tienen una composición que facilita la digestión.

Calabacín y calabaza

El calabacín y la calabaza son otras dos alternativas para cenar rico, ligero y saludable. Y no tener problemas intestinales. Ambos se posicionan como remedios para evitar la acidez y el reflujo y, también, para no tener hinchazón estomacal.

Verduras flatulentas a evitar porque producen gases

Junto con el listado anterior, hay determinados grupos de alimentos que hay que evitar porque tienen un alto contenido en fibra y son propensos a generar gases e hinchazón estomacal. Algunos de estos alimentos son, según el informe ‘Alimentación, dieta y nutrición para los gases en el tubo digestivo‘, publicado en el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los siguientes:

Ciertas frutas, como las manzanas, los melocotones y peras y los jugos de gruta

Verduras, en especial las crucíferas, que es un grupo que incluye brócoli, coliflor, berza, col rizada y legumbres

Productos lácteos como la leche

Cereales integrales

Este estudio explica que algunas personas experimentan una mayor sensación de gases cuando consumen determinados carbohidratos que tanto el intestino, como el estómago, no pueden digerir por completo. De tal manera que cuando estos llegan al intestino grueso, las bacterias los descomponen y en el proceso producen gases.

