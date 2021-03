Come más fresco con los alimentos de temporada según cada mes del año

Sabías Que...

¿Eres de los que busca cuáles las frutas y verduras de temporada para comer alimentos frescos? No hay nada más rico que comerte un alimento que esté en temporada, porque en este momento es cuando más se potencia su sabor y mantiene intactas todas sus propiedades. Sin embargo, en ocasiones puede resultar un poco lioso saber qué fruta o verdura es mejor comprar cada mes.

Por ello a continuación te dejamos una lista mes a mes con las frutas, verduras, hortalizas y pescados que son de temporada en cada uno de los meses del año. Así, si por ejemplo te suena que la sandía se suele comer en los meses de verano, pero no sabes si va a saber mejor en junio o en agosto, con este listado saldrás de dudas.

Ventajas de los alimentos de temporada

Antes de detallar cada uno de los alimentos de temporada que se pueden consumir en cada mes del año, es importante saber por qué es mejor consumir este tipo de alimentos en su momento justo.

Para empezar, consumir un alimento de temporada nos aporta grandes beneficios puesto que al ser la época de mayor esplendor de ese alimento, van a ser mucho más sabroso. Además, cuando es la temporada de un producto, hay más cantidad y por tanto suelen salir más baratos. Si por ejemplo intentamos buscar fresas fuera de su temporada, además de que nos va a costar mucho encontrarlas, van a ser muy caras y ni si quiera van a tener ese color rojo pasión particular ni ese sabor característico en todo su esplendor. En su temporada un alimento contiene todas las propiedades intactas y eso nos ayuda a obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Alimentos de temporada en el mes de enero

Las frutas de temporada del mes de enero son:

Aguacate

Caqui

Chirimoya

Frambuesa

Fresa o fresón

Kiwi

Limón

Mandarina

Manzana

Naranja

Pera

Plátano

Pomelo

En cuanto a las verduras y hortalizas del mes de enero, destacan las siguientes:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Endibia

Escarola

Espinaca

Guisante

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada que puedes consumir en el mes de enero son:

Carabinero

Bacalao

Angula

Camarón

Coquina

Besugo

Vieira

Almeja

Lubina

Buey

Berberechos

Alimentos del mes de febrero

Las frutas de temporada de las que se puede disfrutar durante el mes de febrero son:

Aguacate

Frambuesa

Fresa y fresón

Kiwi

Limón

Mandarina

Manzana

Naranja

Pera

Plátano

Pomelo

En cuanto a las verduras y hortalizas de temporada del mes de febrero, encontramos las siguientes:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Escarola

Espinaca

Guisante

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada de febrero son:

Carabinero

Bacalao

Angula

Caballa

Camarón

Coquina

Besugo

Lenguado

Almeja

Vieira

Lubina

Buey de mar

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Carpa

Trucha

Alimentos de temporada en marzo

Las frutas de temporada que puedes consumir en marzo son:

Aguacate

Frambuesa

Fresa y fresón

Kiwi

Limón

Mandarina

Manzana

Naranja

Níspero

Pera

Plátano

Pomelo

Las mejores hortalizas y verduras de temporada de marzo son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Escarola

Espárrago verde

Espinaca

Guisante

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

En cuanto a los pescados de temporada de marzo:

Carabinero

Bacaladilla

Congrio

Camarón

Besugo

Coquina

Bacalao

Atún

Anguila

Angula

Caballa

Gallo

Lenguado

Almeja

Buey

Lubina

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Rodaballo

Alimentos de temporada en abril

Las frutas de temporada del mes de abril son:

Aguacate

Albaricoque

Cereza

Frambuesa

Fresa y Fresón

Kiwi

Limón

Mandarina

Manzana

Melocotón

Naranja

Nectarina

Níspero

Pera

Plátano

Pomelo

Las verduras y hortalizas de temporada durante el mes de abril son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Coliflor

Escarola

Espárrago verde

Espinacas

Guisantes

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

En cuanto a los mejores pescados que se pueden consumir en abril:

Atún

Cabracho

Boquerón

Bacalao

Bacaladilla

Gallo

Anguila

Angula

Merluza

Coquina

Lenguado

Pez espada

Buey

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Rodaballo

Rape

Alimentos de temporada de mayo

Las frutas de temporada del mes de mayo son:

Aguacate

Albaricoque

Cereza

Ciruela

Fresa y fresón

Limón

Mandarina

Melocotón

Melón

Naranja

Nectarina

Níspero

Paraguaya

Plátano

Pomelo

Sandía

En cuanto a las verduras y hortalizas del mes de mayo destacan:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Coliflor

Escarola

Espárrago verde

Espinaca

Guisante

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada del mes de mayo son:

Atún

Bacaladilla

Bacalao

Cabracho

Bonito del norte

Caballa

Boquerón

Sardina

Pes espada

Merluza

Rape

Carpa

Trucha

Salmón

Rodaballo

Rape

Alimentos de temporada de junio

Las frutas de temporada del mes de junio son:

Albaricoque

Breva

Cereza

Ciruela

Higo

Limón

Melón

Melocotón

Naranja

Nectarina

Níspero

Paraguaya

Pera

Plátano

Sandía

Las hortalizas y verduras de temporada del mes de junio son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Coliflor

Escarola

Espárrago verde

Espinaca

Guisante

Haba

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Repollo

Tomate

Zanahoria

En cuanto a los pescados de temporada de junio, destacan:

Atún

Bonito del norte

Bacaladilla

Cabracho

Boquerón

Cazón

Calamar pequeño o chipirón

Pez espada

Sardina

Merluza

Rape

Carpa

Trucha

Salmón

Rodaballo

Productos de temporada de julio

Las mejores frutas de temporada que puedes consumir en el mes de julio son:

Albaricoque

Breva

Cereza

Ciruela

Higo

Mango

Melocotón

Melón

Membrillo

Nectarina

Paraguaya

Pera

Plátano

Sandía

Las hortalizas y verduras de temporada del mes de julio son:

Acelga

Ajo

Berenjena

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Guisante

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

En cuanto a los pescados de temporada de julio, destacan los siguientes:

Carpa

Trucha

Salmón

Pez espada

Sardina

Cabracho

Bonito del norte

Calmar pequeño o chipirón

Bogavante

Atún

Sepia

Merluza

Cazón

Rodaballo

Productos de temporada de agosto

Las frutas de temporada de agosto son:

Albaricoque

Cereza

Ciruela

Higo

Mango

Melocotón

Melón

Membrillo

Nectarina

Paraguaya

Pera

Plátano

Sandía

Uva

En cuanto a las hortalizas y verduras:

Acelga

Ajo

Berenjena

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

Por último, los pescados de temporada del mes de agosto son:

Pez espada

Carpa

Trucha

Salmón

Sardina

Cabracho

Calamar pequeño o chipirón

Bogavante

Atún

Sepia

Nécora

Cazón

Alimentos de temporada de septiembre

Las frutas de temporada para consumir en el mes de septiembre son:

Albaricoque

Caqui

Chirimoya

Ciruela

Granada

Higo

Kiwi

Mandarina

Mango

Manzana

Melocotón

Melón

Membrillo

Nectarina

Pera

Plátano

Sandía

Uva

Las hortalizas y verduras de temporada de septiembre son:

Acelga

Ajo

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Coliflor

Endibia

Espárrago verde

Espinaca

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada de septiembre son:

Pez espada

Cabracho

Almeja

Congrio

Atún

Dorada

Sepia

Nécora

Sardina

Cazón

Carpa

Trucha

Salmón

Productos de temporada en octubre

En el mes de octubre podemos disfrutar de las siguientes frutas de temporada:

Aguacate

Caqui

Chirimoya

Frambuesa

Granada

Higo

Kiwi

Limón

Mandarina

Mango

Manzana

Melocotón

Membrillo

Naranja

Nectarina

Pera

Plátano

Uva

Las principales verduras y hortalizas de temporada del mes de octubre son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Endibia

Escarola

Espinaca

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada del mes de octubre son:

Pez espada

Camarón

Congrio

Besugo

Almeja

Atún

Dorada

Sepia

Nécora

Anguila

Sardina

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Alimentos de temporada de noviembre

Las frutas de temporada ideales para consumir en el mes de noviembre son:

Aguacate

Caqui

Chirimoya

Frambuesa

Granada

Kiwi

Limón Mandarina

Mango

Manzana

Naranja

Pera

Plátano

Pomelo

Uva

Las hortalizas y verduras de temporada del mes de noviembre son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Endibia

Escarola

Espinaca

Haba

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

Los pescados de temporada de noviembre son:

Pez espada

Anguila

Camarón

Besugo

Coquina

Sepia

Camarón

Coquina

Dorada

Lubina

Nécora

Almeja

Congrio

Buey de mar

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Alimentos de temporada de diciembre

Las frutas de temporada del mes de diciembre son:

Aguacate

Caqui

Chirimoya

Frambuesa

Kiwi

Limón

Mandarina

Manzana

Naranja

Pera

Plátano

Pomelo

Uva

Las hortalizas y verduras de temporada del mes de diciembre son:

Acelga

Ajo

Alcachofa

Apio

Berenjena

Brócoli

Calabacín

Calabaza

Cardo

Cebolla

Col lombarda

Coliflor

Endibia

Escarola

Espinaca

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria

En cuanto a los pescados:

Carabinero

Bacalao

Camarón

Coquina

Besugo

Dorada

Vieira

Sepia

Almeja

Lubina

Nécora

Congrio

Buey

Angula

Berberechos

Carpa

Trucha

Salmón

Aquí te dejamos dos enlaces directos por si quieres descargarte un calendario con los alimentos de temporada:

Descargar PDF de frutas.

Descargar PDF de verduras y hortalizas.

