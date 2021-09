Sabías Que...

Ardor de estómago, remedios caseros para evitar la acidez y el reflujo

La acidez estomacal es una dolencia que sufren algunas personas tras ingerir ciertos alimentos o realizar comidas muy copiosas. Es una sensación de quemazón ubicada en la boca del estómago, a la altura de la parte inferior del pecho, que puede llegar a extenderse hasta la garganta. Además, los síntomas suelen venir acompañados de regurgitaciones y un sabor amargo o agrio en la boca. Si alguna vez has experimentado esta sensación, ya sabes lo incómoda que es. Por ello, en esta guía te explicamos qué remedios caseros puedes poner en práctica para evitar la acidez y el reflujo provocados por el ardor de estómago.

Causas de la acidez de estómago

Después de cada comida, el esfínter ubicado en la parte inferior del esófago, se abre para que los alimentos que has consumido puedan llegar hasta el estómago. Y tras pasar todos los alimentos, se cierra para evitar que vuelvan a subir. Éste es el comportamiento normal que debe tener nuestro organismo para iniciar el proceso de digestión, pero en el caso de las personas que sufren acidez no es así. Esa sensación de ardor se produce porque la válvula que separa el esófago del estómago, el esfínter esofágico, no se cierra bien y provoca la subida de los jugos gástricos del estómago hacia el esófago. Como consecuencia, aparece el reflujo gastroesofágico, o lo que es lo mismo, la irritación y acidez.

Remedios caseros contra la acidez

Los remedios caseros que te explicamos a continuación no van a ayudarte a controlar el buen funcionamiento de la válvula de conexión entre el esófago y el estómago, pero sí van a servir para que puedas aliviar los dolores y la sensación de malestar producida por el ardor estomacal. Como vas a comprobar, una de las claves para controlar esta dolencia y mantener a raya a tu estómago consiste en introducir pequeñas modificaciones en tu vida diaria.

La hidratación es clave para aliviar la acidez del estómago . Aunque no sólo nos referimos al agua, también hay otras bebidas que pueden ayudarte a reducir la sensación de acidez y mantenerte hidratado, como por ejemplo infusiones o zumos de algunas frutas.

. Aunque no sólo nos referimos al agua, también hay otras bebidas que pueden ayudarte a reducir la sensación de acidez y mantenerte hidratado, como por ejemplo infusiones o zumos de algunas frutas. Apuesta por alimentos que te ayudan a reducir los ardores, como por ejemplo la manzana, los plátanos o las almendras crudas. Tu alimentación debe basarse en alimentos suaves, bajos en grasas y, por supuesto, nada picantes.

y, por supuesto, nada picantes. Realiza varias comidas al día con pequeñas cantidades . Es mucho mejor hacer cinco comidas e ingerir poca cantidad en todas ellas que realizar sólo dos muy copiosas y comer hasta llenarte.

. Es mucho mejor hacer cinco comidas e ingerir poca cantidad en todas ellas que realizar sólo dos muy copiosas y comer hasta llenarte. Puede resultarte difícil debido a la incomodidad de las sensaciones, pero uno de los mejores remedios para controlar este reflujo es intentar calmarte a través de técnicas de relajación . Puedes probar a hacer respiraciones, yoga o meditación.

. Puedes probar a hacer respiraciones, yoga o meditación. Adelanta un poco la hora de la cena para no irte a dormir con el estómago lleno. Lo aconsejable es que pasen entre una y dos horas desde que cenas hasta que te vas a dormir, para que el estómago pueda digerir los alimentos.

La forma de comer también influye. Intenta comer despacio y sin prisa . Sabemos que no siempre es fácil si tienes un tiempo determinado para comer por trabajo o por otras causas, pero lo primero es la salud así que prioriza comer tranquilo y despacio para evitar ardores estomacales.

. Sabemos que no siempre es fácil si tienes un tiempo determinado para comer por trabajo o por otras causas, pero lo primero es la salud así que prioriza comer tranquilo y despacio para evitar ardores estomacales. Eleva la almohada o cabecera de tu cama para no dormir en posición completamente recta. Es mejor para aliviar el dolor recostarte con la cabeza a una altura ligeramente superior que tus pies.

Cómo aliviar el ardor de estómago

Además de estos cambios en las rutinas diarias, hay algunas infusiones y bebidas que puedes tomar para aliviar el ardor de estómago:

El bicarbonato de sodio , en pequeñas cantidades y diluido en agua, es un aliciente que ayuda a reducir este malestar estomacal.

, en pequeñas cantidades y diluido en agua, es un aliciente que ayuda a reducir este malestar estomacal. La manzanilla también es un remedio natural que va a ayudarte a disminuir los dolores provocados por la acidez. Esto se debe a que la infusión tiene propiedades calmantes que ayudan a aliviar el dolor de estómago.

también es un remedio natural que va a ayudarte a disminuir los dolores provocados por la acidez. Esto se debe a que la infusión tiene propiedades calmantes que ayudan a aliviar el dolor de estómago. Al igual que sucede con la manzanilla, tomar una infusión de regaliz ayuda a paliar los dolores de la acidez porque tiene propiedades calmantes en el estómago.

ayuda a paliar los dolores de la acidez porque tiene propiedades calmantes en el estómago. El jengibre puede ayudarte a reducir el malestar provocado por el ardor puesto que acelera el proceso de digestión de los alimentos. La forma de consumirlo puede ser de diferentes formas, bien incorporándolo en los platos o bien, elaborando infusiones para tomarlas entre horas.

puede ayudarte a reducir el malestar provocado por el ardor puesto que acelera el proceso de digestión de los alimentos. La forma de consumirlo puede ser de diferentes formas, bien incorporándolo en los platos o bien, elaborando infusiones para tomarlas entre horas. Y además, tienes que reducir los alimentos con más grasas así como los fritos y nada de comida procesada o la conocida como comida rápida.

Cómo evitar la acidez estomacal

Al igual que sucede con otras patologías relacionadas con la salud, una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable alejada del sedentarismo son las dos claves principales que pueden ayudarte a prevenir el reflujo.

Si quieres evitar sufrir las molestias de los ardores y el reflujo, tienes que disminuir el consumo de bebidas con gas y del café

Mantén una alimentación saludable y un peso adecuado a tu altura y edad ayudan a prevenir la aparición del ardor, puesto que las personas con obesidad son más propensas a sufrirlo

a tu altura y edad ayudan a prevenir la aparición del ardor, puesto que las personas con obesidad son más propensas a sufrirlo El estrés es uno de los factores detonantes de la acidez estomacal, así que si estás hasta arriba en el trabajo o en los estudios, tómate un respiro porque tu estómago te lo agradecerá

es uno de los factores detonantes de la acidez estomacal, así que si estás hasta arriba en el trabajo o en los estudios, tómate un respiro porque tu estómago te lo agradecerá Procura usar ropa holgada , que no te apriete

, que no te apriete No hacer ejercicio ni practicar ningún deporte justo después de comer

Alimentos que producen acidez (QUE DEBES EVITAR)

Algunos de los alimentos que propician la aparición de la acidez y que debes evitar son:

Alimentos cítricos, como por ejemplo las naranjas y el limón

El tomate natural

Café

El alcohol

Cebolla

Bebidas con gas y carbonatadas

Alimentos muy especiados y condimentados

Chocolate

Pimienta

Comida picante

Especias fuertes como el curry

Azúcares

Ajo

Síntomas

Los síntomas de la acidez aparecen porque los jugos gástricos del estómago, que se encargan de iniciar el proceso de digestión de los alimentos que has consumido, invierten el recorrido y vuelven al esófago, provocando esa sensación tan molesta de ardor en el pecho, hinchazón, expulsión de gases por la boca o regurgitaciones de alimentos ácidos que provocan un sabor amargo y agrio en la garganta y la boca. El ardor de estómago es una dolencia que suele aparecer o incrementarse después de comer o al tumbarse y puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Y es una sensación común, sobre todo, en personas mayores y mujeres embarazadas.

Cuándo ir al médico

Si sufres ardor de forma esporádica, no tienes que preocuparte. Puede ser consecuencia de una comida muy fuerte o copiosa. Pero si es un problema que sufres habitualmente, debes consultarlo con tu médico puesto que sufrir acidez de manera persistente puede provocar daños en el esófago provocando riesgos en tu estado de salud. Las personas que sufren de acidez constante tienen diagnosticada la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

