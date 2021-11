Sabías Que...

Salud

Síntomas y tratamiento para la candidiasis vaginal

NOTICIA de de Jessica Pascual

Una de las infecciones más habituales en mujeres es la candidiasis vaginal. Ésta viene derivada de un hongo y sus síntomas pueden llegar a ser muy molestos. Por ello, a continuación, os damos algunos consejos para conseguir acabar con él y que se produzca el corte de hongo definitivo.

¿Qué es la candidiasis vaginal?

La candidiasis vaginal es una infección de la zona de la vagina que genera irritación y picazón en la vulva. Su afección es muy habitual en las féminas, llegando a darse en 3 de cada 4 a lo largo de sus vidas. De hecho, también es muy frecuente que esta afección se repita en más de una ocasión.

Causas

Esta infección viene derivada de un hongo llamado Candida albicans. También se la conoce popularmente como ‘infección por levadura‘ y en jerga sanitaria se denomina candidosis, oidiomycosis y moniliasis.

Hay que puntualizar que no se considera una enfermedad de transmisión sexual. En cambio, es cierto que existe un riesgo mayor cuando se tienen relaciones, especialmente cuando esto ocurre por primera vez. Además, hay algunos indicios que apuntan que este tipo de infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales.

Oral

Existe otra variante de esta infección, la llamada candidiasis oral. Ésta normalmente se manifiesta con placas blancas en la lengua o incluso en el interior de las mejillas. En casos más graves, la infección podría alcanzar las encías, la parte superior de la boca, las amígdalas o incluso la parte posterior de la garganta. Conviene puntualizar que esta afección es especialmente habitual en bebés y adultos menores.

Contagio

En este punto es especialmente importante insistir en que la candidiasis vaginal no está considerada una enfermedad de contagio sexual. De hecho, el hongo que la provoca nace de manera natural en el intestino y en la zona vaginal. El problema viene cuando éste crece de forma desproporcionada, provocando la infección.

De todos modos, por supuesto, también existe la opción del contagio y éste se produce cuando se mantienen relaciones sexuales con una persona que padece la infección.

¿Quién puede contraerla?

La candididosis vaginal es una infección frecuente en mujeres, salvo las niñas que todavía no han pasado la pubertad y las que han superado la menopausia. En estos dos últimos casos, no se suele dar.

En hombres

Si bien la candidiasis vaginal es exclusiva de las mujeres, el hongo de la cándida también puede darse en hombres. En este caso, cuando afecta al pene adopta el nombre de balanitis y genera inflamación en el prepucio y el glande.

En cuanto a sus síntomas, los más habituales son la aparición de erupciones rojas y blancas en la zona, la sensación de ardor y en algunas ocasiones, el dolor al mantener relaciones sexuales o incluso al orinar. Por último, conviene destacar que es especialmente frecuente en los hombres circuncidados.

Tratamientos

Cuando empiezas a notar los síntomas lo primero que quieres es que se produzca el corte de hongo como sea. Lo primero que debes hacer si notas los síntomas anteriormente mencionados es acudir a tu médico para que él confirme si se trata de candidiasis vaginal o si, por el contrario, es cualquier otro tipo de infección. Una vez que lo tengas claro, y en caso de tratarse de cándida, lo mejor será recurrir a medicamentos antifúngicos.

Podrás localizarlos en cualquier farmacia, pero por supuesto, necesitarás receta médica para que te los dispensen. Normalmente estos vienen en forma de cremas, pomadas o incluso en óvulos. Además, dependiendo de cada medicamento en concreto, el modo de aplicación será uno u otro. Lo ideal es que preguntes en la farmacia para que te den todas las explicaciones que puedas necesitar.

Medicamentos

Existen distintas marcas de medicamentos que ayudan a mitigarla. Así, dependiendo de tu caso, tu médico te recomendará uno u otro. Por ejemplo, si tienes una única infección, bastará con un fluconazol, por ejemplo. En cambio si ésta se repite más de cuatro veces al año, es probable que necesites un tratamiento más específico. Por ello, nuestra recomendación es olvidarte de unas u otras marcas y dejarte en manos de tu médico para que te aconseje el que mejor te venga.

Remedios caseros

Por supuesto, existen algunos remedios caseros que puedes utilizar para decir adiós a la candidiasis vaginal o, por lo menos, para aliviar sus síntomas. Te contamos algunos de los más efectivos:

1. Toma una cucharada de aceite de coco al día. Éste detiene la proliferación del hondo y ayuda a fortalecer tu sistema inmunitario.

2. Consume dos o tres dientes de ajo al día. Su factor antimicrobiano ayuda a prevenir el crecimiento de los hongos y las bacterias.

3. Compra extracto de semilla de pomelo. Pon 10 gotas en una tina con agua tibia y haz baños durante cinco minutos, notarás como se calma la irritación.

4. Recurre al aloe vera. Frota un poco de este gel en la zona íntima y notarás rápidamente como se reestablece tu PH.

Por supuesto, cabe destacar como conclusión que estos consejos de remedios caseros para la candidiasis son de carácter genérico, pero lo más recomendable es adaptarlos a tu caso concreto. Por ello, te aconsejamos una vez más consultar con tu médico y seguir sus pautas para recuperarte lo antes posible.

Síntomas y tratamiento para la candidiasis vaginal was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Síntomas y tratamiento para la candidiasis vaginal, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.