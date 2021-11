Sabías Que...

Alimentación

Los 6 grupos de alimentos que son buenos para la vista

NOTICIA de de Jessica Pascual

Una alimentación saludable, equilibrada y rica en vitaminas A, C, D y E es determinante para mantener el buen estado de la salud visual. Además de retrasar y, en ocasiones, prevenir la aparición de enfermedades como el síndrome del ojo seco o las cataratas, los alimentos que tienen los niveles más altos de estas vitaminas son beneficiosos para el bienestar físico y la salud en general.

Carne, pescado, frutos secos, frutas, verduras y hortalizas son los seis grupos de alimentos beneficiosos para la vista y que puedes incluir en tu dieta habitual para proteger y mantener el buen estado de tus ojos.

La importancia de la vitamina A en hortalizas, frutas y verduras

La vitamina A es la que tiene el papel más importante y fundamental en el cuidado y protección de la vista. El consumo de alimentos que tienen altos niveles de esta vitamina propician el desarrollo y la generación de retinol, que es un compuesto que juega un papel determinante en la formación de la retina.

Por este motivo, el consumo de esta vitamina no sólo ayuda a mantener el buen estado visual, sino que además contribuye a evitar la aparición de ciertas enfermedades relacionadas con la vista y con la posible pérdida de agudeza visual. A continuación te dejamos una lista de alimentos ricos en vitamina A:

Hortalizas y verduras de hoja verde , como por ejemplo la lechuga, acelgas, espinacas, escarola, apio… Y, por supuesto, las zanahorias. Uno de los alimentos más conocidos popularmente por su relevante papel en la protección de la vista.

, como por ejemplo la lechuga, acelgas, espinacas, escarola, apio… Y, por supuesto, las zanahorias. Uno de los alimentos más conocidos popularmente por su relevante papel en la protección de la vista. Frutas verdes , como el melón o el mango.

, como el melón o el mango. Otras verduras como por ejemplo el aguacate, el maíz y las judías verdes.

Todos los alimentos de la lista son ricos en betacarotenos, que son precisamente, los responsables de la formación y aporte de la vitamina A en el organismo.

Los lácteos y sus derivados

Por otra parte, los lácteos y sus derivados, como el queso y el yogur, así como los huevos suponen una fuente de retinol animal, puesto que también tienen altos niveles de vitamina A. Tienen un papel decisivo en la formación de la retina y, por tanto, son ideales para mantener una buena salud de la vista.

Pescados y carnes ricas en vitamina D y Omega 3

El hígado de vaca y de pollo así como una gran cantidad de pescados azules como el salmón, el atún, las anchoas, la caballa, las sardinas y la trucha son una gran fuente de omega 3 y de vitamina D.

Sus altos niveles de ácidos grasos omega 3 ayudan de forma decisiva a prevenir enfermedades relacionadas con la retina, como sucede con la degeneración macular asociada a la edad. Esto se debe a que este grupo de grasas son necesarios para que se generen las células de la retina.

La vitamina C de los cítricos

La naranja, el tomate, el perejil, el pimiento, el limón, el kiwi, el mango y las fresas son alimentos ricos en vitamina C. Entre otras propiedades, contribuyen a la reestructuración del colágeno, lo que influye de forma determinante en evitar la aparición de problemas visuales como la vista nublada o las cataratas. Además, la vitamina C ayuda a proteger a los ojos de las radiaciones ultravioleta y, por tanto, previene la aparición de enfermedades tanto en la retina como en el cristalino.

La vitamina C está presente sobre todo en gran cantidad de cítricos, aunque también en otras verduras, como por ejemplo los espárragos, el brócoli y la coliflor.

La vitamina E de los frutos secos y el aceite de oliva

Los frutos secos y el aceite de oliva son alimentos ricos en vitamina E, compuesto con gran presencia en la retina que ayuda a prevenir el envejecimiento. Los alimentos ricos en esta vitamina son antioxidantes, lo que quiere decir que luchan contra los radicales libres retrasando el envejecimiento de los tejidos, entre ellos el de los ojos. De esta forma mantienen el buen estado de la salud de la vista y previenen la degeneración.

En definitiva, una alimentación saludable en la que se incluyan alimentos con altos niveles de todas estas vitaminas contribuyen de forma decisiva a retrasar la pérdida de agudeza visual, el deterioro de la retina o las cataratas.

Batidos

Si no te gusta mucho la verdura o la fruta, siempre puedes preparar batidos con algunos de estos ingredientes y mantener así el buen estado de la salud física y visual. Algunos ejemplos de bebidas que puedes prepararte con estas frutas, verduras y hortalizas, son:

Zanahoria, apio y acelgas

Tomate, zanahoria y pepino

Piña, kiwi y espinacas

Pomelo, zanahoria, apio y jengibre

Mango y fresas

Arándanos, yogur y coco

Tanto las cantidades como los ingredientes extra que quieras añadir para conseguir potenciar el sabor de estos batidos dependen de los gustos personales y preferencias de cada uno. Esta lista es sólo una selección de ejemplos de batidos que puedes preparar con alimentos beneficiosos para la vista, pero existen un montón de recetas y combinaciones que puedes hacer mezclando los ingredientes y alimentos que más te gusten.

Los 6 grupos de alimentos que son buenos para la vista was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Los 6 grupos de alimentos que son buenos para la vista, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.