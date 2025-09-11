Diferencias entre higos y brevas: lo que debes saber

NOTICIA de de Javi Navarro

Los higos y las brevas son frutos que, aunque provienen del mismo árbol —la higuera—, presentan notables diferencias, principalmente en el momento de cosecha y sus características físicas. Las brevas, que se recolectan a finales de la primavera y principios del verano, son higos que no lograron madurar en la temporada anterior. Tienen un tamaño más grande, una piel más gruesa y mayor contenido de agua. Los higos, en cambio, son cosechados a finales de verano y principios de otoño, son más pequeños y poseen un sabor más dulce y concentrado, además de una piel más fina.

La temporada de los higos

El final del verano marca la llegada de una de las frutas favoritas: los higos. Esta fruta se disfruta en su máximo esplendor durante pocas semanas, siendo su temporada óptima hasta finales de septiembre. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones de Oriente Próximo, las cuales ya apreciaban sus múltiples beneficios. Los nutricionistas destacan que los higos son altamente saciantes, gracias a su alto contenido en fibra, así como un buen aporte de magnesio, calcio, hierro y vitaminas.

¿Bajo contenido en grasas?

A pesar de lo que a menudo se piensa sobre higos y brevas, ambas frutas cuentan con un bajo contenido en grasas. Aproximadamente, dos higos o brevas pesan unos 72 gramos y aportan poco más de 50 calorías, convirtiéndolos en un snack ideal a cualquier hora del día dentro de una alimentación saludable.

Diferencias notorias entre higos y brevas

La frase “de higos a brevas” es común, pero ¿qué diferencia hay entre los higos y las brevas? En esencia, ambas frutas provienen de la higuera, pero las brevas son la primera cosecha de primavera, mientras que los higos se producen en la segunda cosecha durante el verano.

Al observar el aspecto y la textura de estos frutos, también existen diferencias notables:

Brevas: Más alargadas, con piel gruesa y pulpa más densa y menos semillas.

Más alargadas, con piel gruesa y pulpa más densa y menos semillas. Higos: Más suaves, dulces y con más semillas, que pueden resultar crujientes. Su color varía desde el verde hasta el morado o negro.

Cómo consumir higos y brevas

Las posibilidades culinarias de los higos y las brevas son diversas. Pueden consumirse crudos, en salsas o mermeladas. Los higos, sobre todo, son populares en su versión seca durante la temporada navideña, aunque estas últimas contienen más calorías —alrededor de 250 calorías por cada 100 gramos— que los higos frescos.

Beneficios de las brevas

Las brevas son un alimento energético gracias a su contenido en carbohidratos como glucosa, fructosa y sacarosa. Aunque son menos calóricas que los higos, son recomendadas especialmente para deportistas, gracias a su capacidad de reponer energía antes, durante y después de la actividad física.

Otros beneficios de las brevas incluyen:

Contribuyen a mantener un peso saludable debido a su alto contenido en agua y fibra.

Tienen efectos digestivos y laxantes suaves.

Actúan como diuréticos, ayudando a regular la presión arterial alta.

Mejoran el estado de ánimo y regulan los niveles de glucosa en sangre.

Previenen enfermedades degenerativas y protegen órganos vitales.

Se recomiendan especialmente para embarazadas, lactantes, niños en crecimiento, adolescentes y personas con alta carga física o intelectual, gracias a su riqueza en carbohidratos esenciales. Y las opiniones de los expertos, como nutricionistas, resaltan la importancia de estos frutos en la dieta diaria: “Las brevas son intactas en su energía y propiedades, ideales para el deporte y ambas frutas son perfectas para el consumo cotidiano, especialmente en épocas de crecimiento y actividad intensa”.