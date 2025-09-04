Mercadona pone fin al horario de verano desde el 1 de septiembre

NOTICIA de de Javi Navarro

Mercadona ajusta su horario y regresa a la normalidad desde el 1 de septiembre. El supermercado cambia el horario de algunos de sus tiendas desde el 1 de septiembre. Así, se pone fin al horario de verano, lo que supondrá que se echará el cierre algo antes de lo que se ha hecho durante el periodo estival. Porque, como viene siendo habitual, la cadena de supermercados amplió el tiempo del servicio de atención al público desde finales del mes de junio en los establecimientos ubicados en zonas de gran afluencia turística.

Nuevo horario en septiembre de Mercadona

Mercadona modifica la hora de cierre en sus supermercados, adelantándola en 30 minutos. En concreto, sus más de 1.600 supermercados modifican el horario de apertura y de cierre. Con la vuelta a la normalidad y fin al ciclo estival en septiembre, se vuelve al horario habitual, desde las 09:00 a 21:30 horas.

Durante el verano, los supermercados de Juan Roig han abierto hasta las 22:00 horas de lunes a sábado, y en domingos y festivos hasta las 15:00 horas. Pero solo como medida específica para áreas con alta afluencia turística en unos 300 supermercados, entre los que se incluían los de las localidades de Mojácar, Marbella, Ibiza, Benidorm, Lloret de Mar, Oropesa del Mar, Jávea o Santa Pola, entre otros.

A qué hora cierra Mercadona

El cierre de los supermercados de Mercadona, tal y como detallan en su propia web, se produce a las 21:30 horas en todos sus establecimientos.

Cerrados domingos y festivos

Además, en su página web, Mercadona ha destacado su filosofía de mantener cerradas sus tiendas al público los domingos y festivos, a menos que surjan excepciones. Por ello, la empresa invita a sus clientes a consultar los horarios específicos de cada una de sus más de 1.602 tiendas en todo el país a través del buscador de supermercados de Mercadona