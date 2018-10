Sabías Que... Beneficios de dejar de fumar

Todos sabemos que dejar de fumar tiene muchos beneficios para nuestra salud a largo plazo, pero también tiene efectos muy positivos desde el momento que decidimos apagar el último cigarrillo. Hay varios métodos para dejar de fumar caseros que puedes seguir si te estás preguntando cómo dejar de fumar definitivamente. Para animarte a hacerlo, te contamos cuáles son los beneficios que se notan desde el minuto cero. ¡Toma buena nota!

Beneficios de dejar de fumar a corto y largo plazo

A los 20 minutos

El pulso y la tensión arterial se normalizan. También se incrementa el flujo sanguíneo.

A las 8 horas

Disminuye el nivel de monóxido de carbono en la sangre.

A las 48 horas

La nicotina y el monóxido de carbono desaparecen por completo del cuerpo y por lo tanto, aumenta el nivel de oxígeno en la sangre y se nota una mejoría física notable. Además, la sangre fluye más fácilmente, por eso las personas que padecen problemas circulatorios notan que los dedos se les enfrían menos.

A los 3 días

La mucosidad desaparece de la garganta y los bronquios. Disminuyen las dificultades respiratorias.

A los 5-7 días

El aliento es más fresco, los dientes están más limpios y mejora el sentido del gusto y el olfato.

A las 2-3 semanas

Disminuye el riesgo de trombosis y desaparece el síndrome de abstinencia físico. Tras 2 ó 3 semanas sin fumar, es posible pasar varias horas sin acordarse del tabaco.

A las 3-4 semanas

La fatiga ante el ejercicio físico disminuye. Se tiene más energía y los pulmones son más fuertes ante una posible infección.

A los 2-3 meses

La función pulmonar mejora un 5 por ciento, aproximadamente.

A los 9 meses

Tras este periodo sin fumar, se consigue toser menos y respirar mejor.

Al año

Una vez que ha pasado un año desde que se dejó de fumar, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares se divide por dos.

A los 2-3 años

El riesgo de sufrir un infarto o una angina de pecho continúa descendiendo y además, el de padecer neumonía o gripe es igual al de una persona no fumadora.

A los 5 años

Se reduce a la mitad el riesgo de padecer cáncer de garganta, esófago y vejiga.

A los 5-10 años

En este periodo se consigue que los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares o trombosis sean iguales a los que puede tener un no fumador.

A los 10 años

Se divide por dos el riesgo de contraer cáncer de pulmón, el más común entre los fumadores.

A los 15-20 años

Al llevar más de 15 años sin probar un cigarrillo, el riesgo de padecer cáncer ya es igual al de los no fumadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de sufrir cáncer de pulmón de un ex fumador con más de 20 cigarros diarios a sus espaldas, siempre será el doble que la de una persona que nunca haya fumado.

Otras ventajas de dejar de fumar

Estos no son los únicos beneficios que tiene dejar de fumar. Hay muchos otros que, aunque con carácter secundario, también puede ser muy importantes en nuestro día a día.

Uno de ellos tiene que ver con el estrés. Aunque se tiende a pensar que la nicotina alivia el estrés, lo cierto es que lo único que hace es satisfacer la demanda del cuerpo de más nicotina. Varios estudios han probado que unos meses después de dejar de fumar, los ex fumadores se sienten mucho menos estresados.

Por otro lado, dejar de fumar implica disponer de más tiempo y más dinero que emplear en otras motivaciones.

Es por eso que se genera un gran sentimiento de logro y de satisfacción que se transforma en un aumento de la autoestima al ser capaces de controlar la ansiedad por fumar.

Cómo dejar de fumar fácilmente

No hay secretos para dejar de fumar. Para conseguir todos los beneficios de los que te hemos hablado, tienes que atravesar la parte más decisiva, la de armarte de fuerza de voluntad y animarte a dejar de fumar. Estos son algunos consejos para que consigas hacerlo:

– Fija una fecha para tu último cigarro

– Cambia tu rutina para engañar al cuerpo y mantener la mente ocupada

– Haz ejercicio y mantente activo

– No busques excusas y mantente firme

– No fumes absolutamente nada por poco que sea

– Bebe mucho líquido y controla lo que comes

– Piensa en el día a día y márcate objetivos a corto plazo

– Aprovecha la ayuda profesional siempre que lo necesites

