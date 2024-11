Ocio - Tecnología

Black Friday en Amazon Fresh: hasta 30 euros de descuento por hacer la compra online

La temporada de descuentos por el Black Friday también llega a Amazon Fresh. Este servicio es un supermercado online que permite al usuario acceder a un amplio catálogo de productos sin tener que ir al supermercado y recibir la compra en la puerta de casa en menos de dos horas. Este supermercado online no solo cuenta con descuentos y promociones especiales con motivo del Black Friday 2024, sino que también puedes ahorrar un total de 30 euros en tus tres primeros pedidos en Amazon Fresh. ¿Cómo? Introduciendo un código de descuento.

Eso sí, ten en cuenta que el servicio de Amazon Fresh solo está disponible en alguna ciudades, por lo que debes consultar si llega hasta tu domicilio antes de realizar la compra e introducir el cupón de descuento.

30 euros de descuento en las primeras compras

Si aún no has probado el servicio de Amazon Fresh, debes saber que con motivo del Black Friday puedes obtener hasta 30 euros de descuento en las 3 primeras compras que realices en este supermercado online. Además, no será necesario ser cliente Prime para beneficiarte de este servicio.

La promoción consta de 10 euros de descuento en cada una de las tres primeras compras que realices en Amazon Fresh. Eso sí, el descuento solo es aplicable si nunca has realizado un pedido en Amazon Fresh con tu cuenta. El cupón estará disponible para activarlo hasta el 31 de diciembre de 2024 a las 11:59 horas.

Y, como hemos mencionado antes, la promoción solo es aplicable para entregas en direcciones en Madrid, Guadalajara, Barcelona y alrededores, dentro de los códigos postales en los que el servicio de Amazon Fresh está operativo.

Pasos

Para obtener los 30 euros de descuento en Amazon Fresh al realizar tus primeros pedidos, debes seguir una serie de pasos: