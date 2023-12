Ocio - Tecnología

Campanadas de Nochevieja: Cómo tomar las uvas en la Puerta del Sol

La Puerta del Sol recibe cada año a miles de visitantes que quieren disfrutar de los últimos minutos del año en directo. Motivo por el que esta plaza se convierte en uno de los puntos de mayor afluencia e interés de la Nochevieja, dado que supone, además, el epicentro de todo el país, puesto que desde los balcones que dan a esta plaza se retransmiten las campanadas en toda España.

¿Te gustaría tomar las uvas para despedir el año en la misma plaza de la Puerta del Sol? Las personas que quieran asistir deben tener en cuenta el aforo máximo permitido para este año, así como la hora previsible de acceso al recinto y los controles de seguridad establecidos.

Aforo limitado de la Puerta del Sol durante las Campanadas 2024

Durante esta jornada, miles de personas acuden hasta este lugar para comerse las uvas y recibir al nuevo año escuchando la retransmisión de las 12 campanadas que marca el reloj de la Real Casa de Correos.

Precisamente, para garantizar la seguridad ciudadana, desde el Ayuntamiento de Madrid han fijado un aforo máximo de personas que podrán acceder al recinto. De manera general, el acceso al recinto en la Puerta del Sol está controlado por las autoridades mediante un sistema de doble filtro.

En cuanto al aforo, la cantidad máxima de personas que pueden entrar a la plaza de la Puerta del Sol para recibir al 2024 es de 15.000, el doble que durante la celebración del año pasado. Un aumento considerable que se debe a que durante las campanadas que dieron la bienvenida a 2023 la Puerta de Sol estaba en obras de remodelación.

Cuándo empieza a desalojarse la Puerta del Sol

Las autoridades llevarán a cabo el desalojo de la plaza a partir de las 21:00 horas de la noche del día 31 de diciembre.

Cómo acceder a la Puerta del Sol el 31 de diciembre

Para poder entrar al recinto, los asistentes deben superar dos filtros que tienen por objetivo evitar la entrada de elementos peligrosos. En concreto, durante esta jornada, la Policía de Madrid llevará a cabo controles en cuatro puntos específicos: En la Plaza de Canalejas y en la calle Alcalá, a la altura de Aduana y en la plaza Mayor junto con la calle Ciudad Rodrigo. También en la calle Arenal, en la Travesía con San Ginés. Además de estos puntos principales, tal y como han detallado desde el Ayuntamiento, habrá prefiltros, que van a establecerse de 30 a 50 metros antes en los mismos puntos detallados.

Una tarea para la que las autoridades contarán con la ayuda de drones. El objetivo es contar el número de asistentes hasta el máximo fijado y evitar la entrada de determinados alimentos u objetos que puedan suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.

En total, desde el Ayuntamiento de Madrid han anunciado el despliegue de 250 agentes municipales para controlar los accesos y garantizar la seguridad, en coordinación con la Policía Nacional. En este dispositivo también participan efectivos de SAMUR-Protección Civil, un retén de bomberos y personal de limpieza municipal.

Horarios especiales de Metro y Renfe

El Ayuntamiento de Madrid ha detallado que la estación de Metro y de Renfe de la Puerta del Sol permanecerá cerrada en estas dos jornadas desde las 18:00 horas de la tarde. Aunque sí se permitirá la circulación interior por las mismas, quedará bloqueada la salida o entrada por los accesos para evitar la afluencia de personal en las horas de mayor concentración de asistentes a las Campanadas.

¿Hay que comprar entrada para ir a las Campanadas a la Puerta del Sol?

No, como en años anteriores, la posibilidad de tomarse las uvas en este espacio depende del aforo y cantidad de personas que acudan. No hay opción de comprar entrada, sino que los asistentes acceden al recinto por orden de llegada. Esto significa dos cosas: La primera, que hay que ser muy previsor si no quieres perderte esta fiesta. Y, la segunda, que probablemente esto signifique que te pierdas la cena familiar.

