Candidatos pasivos: Así buscan y captan el talento las empresas para que sean sus nuevos empleados

La falta de talento en determinados perfiles profesionales provoca que muchas vacantes de las empresas reciban pocas ofertas. Y de las que llegan, no cuentan con la necesaria experiencia en el sector o no tienen el nivel requerido en competencias. Esta es una de las principales conclusiones del ‘Estudio de Remuneración en 2024’, elaborado por Walters People, empresa de selección y trabajo temporal.

Un informe del que se desprende que las empresas están empezando a tomar parte activa en la elección de los nuevos empleados, llamando a perfiles concretos que cumplen con las exigencias de las vacantes, aunque no tengan en mente cambiar de trabajo. Este perfil es el que se conoce como candidato pasivo, un activo que empieza a ser más valorado que nunca por las empresas.

Faltan candidatos con experiencia y nivel de competencias técnicas

Las empresas no encuentran talento cualificado en España porque falta experiencia y dominio de habilidades técnicas. Así lo apuntan otros informes y los datos se completan con este estudio, que detalla que la mitad de las empresas declaran que sus ofertas de empleo no reciben las suficientes candidaturas en sus ofertas de empleo. O que, en su defecto, los profesionales que se postulan no cuentan con la necesaria experiencia en el sector, en el 44 % de los casos. O que no poseen el nivel requerido de competencias técnicas en el 43 % de las situaciones, explica Ramón Pérez, manager en la empresa de selección y trabajo temporal Walters People.

Una situación que lleva a los responsables de selección y contratación a tener que contactar de forma proactiva con determinados perfiles profesionales que cumplen con los requisitos de la oferta, aunque no todos ellos tengan en mente la opción de cambiar de trabajo. Este es el perfil que empieza a ganar protagonismo en las esferas empresariales y al que se ha denominado como candidato pasivo.

¿Pero, por qué hay empleados que no quieren cambiar de trabajo? La inflación y la incertidumbre económica provoca que muchos trabajadores prefieran la estabilidad de sus respectivos puestos de trabajo y, por ello, no les atrae aventurarse a cambiar a una nueva compañía con todo lo que supone: Nuevas adaptaciones, formarse en nuevas herramientas o comenzar un trabajo con periodo de prueba, explica Pérez.

La importancia de los candidatos pasivos en las empresas

Los candidatos pasivos ganan protagonismo y se están convirtiendo en una importante fuente de talento ante la perspectiva de escasez de perfiles especializados y la inmovilidad de los profesionales por el miedo a la incertidumbre.

¿Pero, qué es exactamente un candidato pasivo? Es un profesional que no busca cambiar de empleo de forma activa, pero que podría estar abierto a nuevas oportunidades laborales si se le presenta la propuesta adecuada. Pérez apunta a que se diferencian de los candidatos activos en que estos son abordados por los responsables de contratación o los cazatalentos y, solamente en el caso de que las características de empleo les resulten atractivas, podrían plantearse acceder a una primera entrevista de trabajo.

Esta proactividad empresarial se da cuando una vacante de empleo no recibe las suficientes candidaturas para cubrirse. En estos casos, los responsables de selección centran sus esfuerzos en realizar una búsqueda específica de candidatos en diferentes bases de datos o de redes sociales profesionales. Aunque el gran problema con el que se encuentran es que se trata de una gestión que consume mucho tiempo y recursos, explica Pérez.

Cómo se elige a un candidato pasivo

Esta búsqueda de los candidatos pasivos requiere de un alto conocimiento del área de especialización de la vacante, así como de las tareas o herramientas que son necesarias para el puesto. Y esta es una cualidad que no todos los responsables de contratación poseen, remarca Pérez.

Además, la búsqueda de estos profesionales consume mucho más tiempo que el hecho de recibir curriculums de manera automática a través de las diferentes vacantes. Como consecuencia, no siempre se traduce en un resultado positivo.

En el caso concreto de que varias ofertas de trabajo no reciban suficientes candidaturas al mismo tiempo, los departamentos de recursos humanos pueden verse desbordados a la hora de buscar de manera activa a estos profesionales que se ajusten de manera específica a los requisitos y exigencias de la vacante.

A pesar de ello, es una gestión que ofrece muchas ventajas, concluye Pérez. Porque la experiencia evidencia que este tipo de candidatos, al haber superado los filtros del responsable de contratación, suele contar con un alto grado de idoneidad y suele encajar muy bien con el equipo, el puesto y la cultura corporativa.

